Девочка без души, или Пожизненный срок для ангелочка

Летом того же года пропал 3-летний Брайен Хоу, которого вскоре нашли задушенным. На животе у него была вырезана буква M, а на руке – N. Даже без экспертного заключения было понятно, что справиться с таким крохой мог даже ребёнок чуть постарше.

Мэри сама себя выдала, когда начала рассказывать, что убийство совершила её умственно отсталая подруга Норма. А помогал ей 8-летний сосед, которого она видела рядом с ножницами. Но после допроса подтвердилось алиби мальчика: на момент убийства он находился совершенно в другом месте. А о ножницах, обнаруженных рядом с телом, никто не знал. Эту информацию полиция хранила в строжайшем секрете.

Допросили Норму, и та указала на Мэри, рассказав, что подружка задушила малыша во время прогулки. А потом изрезала бритвой. Бритву нашли в месте, указанном Нормой.

Мэри начали допрашивать. Девочка вела себя во время допросов как взрослый грамотный человек: потребовала адвоката, пыталась свалить вину на Норму, ссылаясь на её отставание в развитии. Но занимавшийся расследованием инспектор вспомнил, что на похоронах Хоу девочка стояла в стороне от всех и улыбалась.

Законы страны позволяли судить и малолетних при совершении ими серьёзного преступления. Хотя признательных показаний Мэри так и не дала, её признали виновной в совершении двух убийств и нескольких эпизодах насилия. Впоследствии она заявила, что совершила их просто ради удовольствия.