Девочка без души, или Пожизненный срок для ангелочка

В обществе сложилось устойчивое убеждение, что дети – это сущие ангелочки. И они не способны на совершение гадких поступков, по крайней мере, специально. Но современные реалии в виде насилия и буллинга в подростковой среде доказывают обратно. Были у этого явления и, что называется, предтечи – дети без души.
Именно так можно охарактеризовать юную жительницу английского Ньюкасла Мэри Белл, получившую в нежном 11-летнем возрасте пожизненный срок.
Девочка появилась на свет в 1957 году в семье, проживающей в беднейшем районе города, и была старшей из 4 детей. Её мать Бетти работала проституткой, и когда уходила к клиентам, дети были предоставлены сами себе.
Малышка Мэри с юных лет научилась располагать к себе людей благодаря ангельскому личику. Но в школе она вела себя агрессивно по отношению к другим детям, постоянно врала, умышленно портила вещи учеников и педагогов.
Родственники беспутной Бетти как-то пытались поучаствовать в судьбе её детей, оказывали посильную помощь. Но подаренную одежду Мэри рвала в клочки. Никому из взрослых, даже родных, девочка не позволяла к себе прикасаться, а тем более обнимать или целовать. Была полностью эмоционально холодной. Во сне постоянно стонала и металась, за ночь несколько раз вскакивала, боясь обмочиться в постели.
Фантазия у девочки была неиссякаемая, а выдуманные ею истории выглядели вполне правдоподобно. Что парадоксально, Мэри при таком поведении ещё и демонстрировала стремление к Богу: читала Библию, планировала уход в монастырь.
Однажды Белл играла с 13-летней подружкой Нормой, у которой была умственная отсталость, и трёхлетним соседским малышом. Ребёнок якобы случайно упал с крыши и получил серьёзные травмы.
Вскоре после инцидента к полицейским обратились с заявлением три женщины, утверждавшие, что Мэри пыталась задушить их 6-летних детей. Констебль провёл воспитательную беседу. Но дети – это дети. Им свойственны шалости.
В конце мая 1968 года в подвале заброшенного здания было обнаружено тело 4-летнего малыша Мартина Брауна. Белл пришла в дом Браунов накануне похорон и попросила миссис Браун взглянуть на тело ребёнка в гробу. Убитая горем мать не обратила на этот случай особого внимания. И зря…
Летом того же года пропал 3-летний Брайен Хоу, которого вскоре нашли задушенным. На животе у него была вырезана буква M, а на руке – N. Даже без экспертного заключения было понятно, что справиться с таким крохой мог даже ребёнок чуть постарше.
Мэри сама себя выдала, когда начала рассказывать, что убийство совершила её умственно отсталая подруга Норма. А помогал ей 8-летний сосед, которого она видела рядом с ножницами. Но после допроса подтвердилось алиби мальчика: на момент убийства он находился совершенно в другом месте. А о ножницах, обнаруженных рядом с телом, никто не знал. Эту информацию полиция хранила в строжайшем секрете.
Допросили Норму, и та указала на Мэри, рассказав, что подружка задушила малыша во время прогулки. А потом изрезала бритвой. Бритву нашли в месте, указанном Нормой.
Мэри начали допрашивать. Девочка вела себя во время допросов как взрослый грамотный человек: потребовала адвоката, пыталась свалить вину на Норму, ссылаясь на её отставание в развитии. Но занимавшийся расследованием инспектор вспомнил, что на похоронах Хоу девочка стояла в стороне от всех и улыбалась.
Законы страны позволяли судить и малолетних при совершении ими серьёзного преступления. Хотя признательных показаний Мэри так и не дала, её признали виновной в совершении двух убийств и нескольких эпизодах насилия. Впоследствии она заявила, что совершила их просто ради удовольствия.
Мэри приговорили к пожизненному заключению и отправили отбывать срок в «Мур Корт». В 1980 году она попала под амнистию и вышла в возрасте 23 лет, получив новое имя и документы.
Спустя 4 года женщина родила дочь, но после внимания к ней прессы переехала из Камберлоу вместе с ребёнком. И следы её затерялись. Известно лишь, что для своей дочери она тоже добилась анонимности. А когда в 2009 году у Белл родилась внучка, то для ребёнка убийца тоже добилась права на анонимность.
История девочки получила большой резонанс. О ней было написано две книги: «Случай с Мэри Белл» (1972) и «Неуслышанные крики: История Мэри Белл» (1998).
Что именно послужило причиной того, что совсем юная девочка творила такие зверства – большой вопрос. Была ли малышка прирождённой убийцей, или на неё повлияла обстановка в семье? Возможно, окажись Мэри в более благоприятных условиях, её социопатические наклонности можно было бы скорректировать. Но этого, увы, мы уже не узнаем.
Источник:
АНТИФИШКИ
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