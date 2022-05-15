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Этот аккаунт взломали? Реакция Бориса Джонсона на гимн Украины вызвала истерику в сети

Этот аккаунт взломали? Реакция Бориса Джонсона на гимн Украины вызвала истерику в сети

Автор:
15 мая 2022 12:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Борис Джонсон   Украина   гимн   девочка   комментарии   пение   соцсеть   
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В рамках отработки программы поддержки Незалежной, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выложил ролик на котором он с коллегами слушает гимн Украины, в исполнении 11-летней девочки. По замыслу, видео должно было вызвать гордость британцев от солидарности со страной 404, но вызвало лишь шквал скептических комментариев при виде лица премьера в этот момент.

Украинские беженцы устроили целый концерт британскому премьеру Борису Джонсону. Они пытались попросить его оказать еще больше военной помощи их стране.

Пронзительное а-капелла далось политику нелегко. Пока маленькая девочка в желто-синем венке исполняла песню на украинском языке, Джонсон слегка раскачиваясь непрерывно смотрел вдаль и старательно делал скорбное лицо.

Интернет-пользователи попытались понять, о чем Джонсон размышляет в этот момент и, в результате, насыпали политику "полную панамку" комментариев.

"Он думает: сэндвич с индейкой или ветчиной на ланч?" — предположил комментатор Martin_BELfast.

"Здорово, да. Возможно, теперь надо спеть песню о том, почему наши счета за энергию удвоились", — посоветовал Will Carpenter.

"Очень жаль, что вы не можете проявить достоинство, расчесав волосы, застегнув пиджак и хотя бы притворившись, что вам интересно. Вместо того чтобы мечтать о куске сыра из холодильника и, что еще важнее, о бутылке кларета, чтобы запить его", — возмутился metabourke.

"Выглядишь немного смущенным, приятель. Это потому что вина не было?" — поинтересовался Lewis Sutton, припомнив Джонсону нашумевшие вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна.

Премьер все-таки дослушал до конца и поблагодарил исполнительницу. А вот свой ответ на основную просьбу так и не озвучил. Заявив, что сделает это позже при общении с политиками.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Борис Джонсон   Украина   гимн   девочка   комментарии   пение   соцсеть   
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19  комментариев
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56k
DonNerka (модер) 3 часа назад
Но как же противно она воет...
Прям саундтрек к скульптуре:
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90k
sapér Vodička 20 минут назад
Да ну нах!!!
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34k
Mamin Sibiriak 22 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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555
elenika7812281 Полчаса назад
Господи,ну какой же варварский язык! И голос противный, и вообще девочка неприятная. А у Джонсона выражение лица,как у записного педофила. Только слюни не вытирает. Гадко просто.
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−44
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
Пытки вроде как запрещены женевской конвенцией....
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−46
Эдуард Сайфуллин 42 минуты назад
Что не так с его лицом?
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6k
au3 44 минуты назад
Боясь повтора, борюсик признал, что это неповторимо сразу.
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2k
АлексЮстасу 44 минуты назад
Ешьте, суки, двумя руками.
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5k
sergonly Час назад
https://www.youtube.com/shorts/Y6y6n4oMEgg?&ab_channel=GoGiBeyhttps://www.youtube.com/shorts/Y6y6n4oMEgg?&ab_channel=GoGiBey
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5k
VL 2 часа назад
это что там проскулило???
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690
GROMOZEKA 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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15k
Вася 2 часа назад
какой противный гимн.. под такой только от тоски вешаться.. За "Союз Нерушимый!" тоже жизнь отдать хотелось, но с Песней и за Родину !
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16k
Дядюшка Ау 3 часа назад
Взоржал. Не хватает только щирого украинца, что обошел бы после песнопения с подносиком всех присутствующих.
P.S. Способ привлечения детей описан еще в "12 стульях". Под детей больше дадут.
P.P.S Показалось, что после окончания этого воя, присутствующие вздохнули с облегчением. И не понятно: восклицание "Великолепно" относится к самому "пению" или к факту его окончания.
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8k
сеньор Леонсио 3 часа назад
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