В рамках отработки программы поддержки Незалежной, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выложил ролик на котором он с коллегами слушает гимн Украины, в исполнении 11-летней девочки. По замыслу, видео должно было вызвать гордость британцев от солидарности со страной 404, но вызвало лишь шквал скептических комментариев при виде лица премьера в этот момент.
Украинские беженцы устроили целый концерт британскому премьеру Борису Джонсону. Они пытались попросить его оказать еще больше военной помощи их стране.
Пронзительное а-капелла далось политику нелегко. Пока маленькая девочка в желто-синем венке исполняла песню на украинском языке, Джонсон слегка раскачиваясь непрерывно смотрел вдаль и старательно делал скорбное лицо.
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Интернет-пользователи попытались понять, о чем Джонсон размышляет в этот момент и, в результате, насыпали политику "полную панамку" комментариев.
"Он думает: сэндвич с индейкой или ветчиной на ланч?" — предположил комментатор Martin_BELfast.
"Здорово, да. Возможно, теперь надо спеть песню о том, почему наши счета за энергию удвоились", — посоветовал Will Carpenter.
"Очень жаль, что вы не можете проявить достоинство, расчесав волосы, застегнув пиджак и хотя бы притворившись, что вам интересно. Вместо того чтобы мечтать о куске сыра из холодильника и, что еще важнее, о бутылке кларета, чтобы запить его", — возмутился metabourke.
"Выглядишь немного смущенным, приятель. Это потому что вина не было?" — поинтересовался Lewis Sutton, припомнив Джонсону нашумевшие вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна.
Премьер все-таки дослушал до конца и поблагодарил исполнительницу. А вот свой ответ на основную просьбу так и не озвучил. Заявив, что сделает это позже при общении с политиками.
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АНТИФИШКИ
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P.S. Способ привлечения детей описан еще в "12 стульях". Под детей больше дадут.
P.P.S Показалось, что после окончания этого воя, присутствующие вздохнули с облегчением. И не понятно: восклицание "Великолепно" относится к самому "пению" или к факту его окончания.