Этот аккаунт взломали? Реакция Бориса Джонсона на гимн Украины вызвала истерику в сети

"Очень жаль, что вы не можете проявить достоинство, расчесав волосы, застегнув пиджак и хотя бы притворившись, что вам интересно. Вместо того чтобы мечтать о куске сыра из холодильника и, что еще важнее, о бутылке кларета, чтобы запить его", — возмутился metabourke.

"Выглядишь немного смущенным, приятель. Это потому что вина не было?" — поинтересовался Lewis Sutton, припомнив Джонсону нашумевшие вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна.

Премьер все-таки дослушал до конца и поблагодарил исполнительницу. А вот свой ответ на основную просьбу так и не озвучил. Заявив, что сделает это позже при общении с политиками.