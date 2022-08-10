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Смерть в обмен на похвалу: история Дженин Джонс

Смерть в обмен на похвалу: история Дженин Джонс

Автор:
10 августа 2022 12:56
Сообщество : Криминал
Метки: Дженин Джонс   США   ангел смерти   медсестра   преступление   ребёнок   смерть   убийца   
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Смена смерти. Это выражение в её рабочую смену использовалось не в переносном, а в буквальном смысле.

Ведь Дженин Джонс, которая трудилась в больнице округа Бексар медицинской сестрой с трех до одиннадцати вечера, прилагала все усилия, чтобы в ее смену умирали младенцы.


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Одни малыши вдруг просто переставали дышать, другие бились в судорогах, а у третьих останавливалось сердце. Поначалу никто не связывал высокие показатели младенческой смертности с этой милой женщиной, недавно поступившей на работу.

Девочка, появившаяся на свет в 1950 году, не знала материнской любви: Дженин была сиротой. Но ее удочерили хорошие люди, девушка получила профессию косметолога, а потом и лицензию медицинской сестры.

После школы она вышла замуж за парня, с которым давно встречалась. У молодоженов родился ребенок, но брак рождение малыша не спасло: спустя 6 лет пара распалась.

Правда, через 3 года случилась попытка воссоединения, завершившаяся рождением еще одного ребенка и повторным уходом мужа. После чего медсестра решила попробовать построить отношения с коллегой, который был на 8 лет моложе.


Женщина устроилась на работу в больницу округа Бексар. И поначалу ни у кого не вызывала подозрения повысившаяся детская смертность во время дежурств Джонс. Но потом руководство инициировало внутреннее расследование, и одна из коллег медсестры своими глазами увидела, что Дженин делала смертные инъекции младенцам. Главный врач отреагировал странно: он просто уволил обеих женщин, не желая привлекать внимания к инциденту со стороны общественности.

Дженин практически выскочила сухой из воды без репутационных потерь. И моментально нашла новую работу в детской больнице Кервилла. И история повторилась.


Официальное расследование начали после смерти 15-месячной малышки Челси Макклеллан, которую родители  привезли на очередную прививку. В ходе расследования было установлено, что женщина крала сукцинилхолин – препарат, вызывающий временный паралич мышц, вводила его детям, а в флакон добавляла воду.


Дженин арестовали, предъявив обвинения в двух убийствах. Их общее реальное количество доказать не удалось, но их число может варьироваться от 10 до 60. Мотивы? Они ужасны: женщина использовала инъекции дигоксина, гепарина, а затем и сукцинилхолина, чтобы вызвать у маленьких пациентов острые приступы. После этого медсестра сама же выхаживала малышей, надеясь, что за хорошую работу удостоится похвалы и особого внимания.

Убийца отправилась за решетку на 99 лет. Затем ей добавили еще 60. И хотя на свободу женщина могла выйти в 2018 году, отбыв треть срока, прокуратура решила проигнорировать такое право «ангела смерти». И все ее запросы на условно-досрочное, которое 72-летняя Джонс подает с периодичностью раз в два-три года, отклоняются.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Дженин Джонс   США   ангел смерти   медсестра   преступление   ребёнок   смерть   убийца   
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4  комментария
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ACU900 2 часа назад
Все таки не гуммано к ней относятся. Гниет в тюрьме, мучается. И прокуроры над ней издеваются каждый раз отклоняя прошение об УДО. Гуманнее было бы вколоть ей инъекцию, желательно такую, которую она колола детям. И тогда глядишь УДО не только из тюрьмы, но и вообще из этого мира наступит...
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6k
soar 7 минут назад
Главврач больницы, где проводили расследование, пошел как соучастник? Или отделался легким испугом?
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