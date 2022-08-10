Смерть в обмен на похвалу: история Дженин Джонс

Одни малыши вдруг просто переставали дышать, другие бились в судорогах, а у третьих останавливалось сердце. Поначалу никто не связывал высокие показатели младенческой смертности с этой милой женщиной, недавно поступившей на работу.

Девочка, появившаяся на свет в 1950 году, не знала материнской любви: Дженин была сиротой. Но ее удочерили хорошие люди, девушка получила профессию косметолога, а потом и лицензию медицинской сестры.

После школы она вышла замуж за парня, с которым давно встречалась. У молодоженов родился ребенок, но брак рождение малыша не спасло: спустя 6 лет пара распалась.

Правда, через 3 года случилась попытка воссоединения, завершившаяся рождением еще одного ребенка и повторным уходом мужа. После чего медсестра решила попробовать построить отношения с коллегой, который был на 8 лет моложе.