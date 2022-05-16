FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8998 постов • 1321 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
В США администрация школы закупила к празднику розы и стринги

В США администрация школы закупила к празднику розы и стринги

Автор:
16 мая 2022 15:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: День Матери   США   подарок   праздник   розы   стринги   цветы   ярмарка   
354
1
1

Родители детей были слегка удивлены, получив такой неожиданный подарок.

В США есть такой праздник - День матери. У него долгая история, уходящая корнями в античность. Но сейчас он довольно сильно изменился. Например, в этот день в некоторых школах устраивают ярмарки, где дети продают всякую дребеднь: рисунки, домашнее печенье, искусственные цветы.

Вот с цветами-то и вышла промашка.

Администрация школы закупила к празднику искусственные розы - их должны были продавать детишки, и разослала по почте приглашение родителям на ярмарку. Те пришли и честно закупились. А когда вернулись домой, оказалось, что в каждом цветке лежат стринги. Кто-то в администрации дал маху и закупился в секс-шопе, не иначе. А может так и задумывали, кто их знает.

Порадуй чью-то мамку стрингами… Только послушайте, сколько счастья в голосе у дамы за кадром.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: День Матери   США   подарок   праздник   розы   стринги   цветы   ярмарка   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Александр 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Николаевич 2 часа назад
"В США есть такой праздник - День матери". Жаль, что родителям этих шутников вовремя не подарили презервативы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Shtoppi 2 часа назад
Страшно представить что они на День отца могут прикупить по "неосторожности"))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Трям 3 часа назад
Это жестокий подъйоб школьниц, т.е. там уже класса с третьего у всех жопы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

140822



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему англичане платят через нос, о создании свиньи-копилки и другие занимательные факты о деньгах
Почему англичане платят через нос, о создании свиньи-копилки и другие занимательные...
«Фейковое Евровидение»: Мария Захарова и Тина Канделаки рассказали, что они думают об этом конкурсе
«Фейковое Евровидение»: Мария Захарова и Тина Канделаки рассказали, что они думают об...
Набирающие популярность в сообществах
«Акробатическое» ДТП на севере Москвы
«Акробатическое» ДТП на севере Москвы
Трагедия, которая случилась после первой в мире пересадки сердца
Трагедия, которая случилась после первой в мире пересадки сердца
Фантастически ярко: города, которые ночью преображаются до неузнаваемости
Фантастически ярко: города, которые ночью преображаются до неузнаваемости
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хитрюга

Лучшие демотиваторы
Сметана? Не,не видел...

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#интересно#подборка#кино#страна#Приколы#Ватермарк#Ynews#природа
#фото#люди#картинки#фотографии#в мире#забавно#Разное#дети#Реакция#фильм
#прикол#история#СССР#Россия#интересное#позитив#Украина#знаменитости#Жизнь#судьба
Как мы искали новую одежду на Авито. Личный опыт редакторов Фишек Как мы искали новую одежду на Авито. Личный опыт редакторов Фишек 56 идей что подарить брату на 23 февраля 56 идей что подарить брату на 23 февраля Йода, Спанчбоб, Могучие рейнджеры и покемоны: кто заглянул на парад в честь Дня благодарения Йода, Спанчбоб, Могучие рейнджеры и покемоны: кто заглянул на парад в честь Дня благодарения Мужчина купил подарок кузену и случайно сделал его богачом Мужчина купил подарок кузену и случайно сделал его богачом Врач собирает цветы на свадьбах незнакомцев, чтобы подарить их пациентам Врач собирает цветы на свадьбах незнакомцев, чтобы подарить их пациентам Что подарить дедушке на 23 февраля? Что подарить дедушке на 23 февраля?

На что жалуетесь?

Вернуться