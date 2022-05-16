В США администрация школы закупила к празднику розы и стринги

В США есть такой праздник - День матери. У него долгая история, уходящая корнями в античность. Но сейчас он довольно сильно изменился. Например, в этот день в некоторых школах устраивают ярмарки, где дети продают всякую дребеднь: рисунки, домашнее печенье, искусственные цветы.

Вот с цветами-то и вышла промашка.

Администрация школы закупила к празднику искусственные розы - их должны были продавать детишки, и разослала по почте приглашение родителям на ярмарку. Те пришли и честно закупились. А когда вернулись домой, оказалось, что в каждом цветке лежат стринги. Кто-то в администрации дал маху и закупился в секс-шопе, не иначе. А может так и задумывали, кто их знает.

Порадуй чью-то мамку стрингами… Только послушайте, сколько счастья в голосе у дамы за кадром.