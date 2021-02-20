Что подарить дедушке на 23 февраля?

Бывший праздник Советской Армии и Военно-морского флота с 1993 года изменил своё название. Для поколения наших дедушек он остаётся одним из самых значимых событий года, а значит, необходимо вручить подходящий сувенир. Ниже перечислены варианты подарков дедушке на День защитника Отечества.
ТОП-20 лучших идей
Такими идеями могут быть:
- Букет из деликатесов, морепродуктов или мясных изделий. Такой подарок может быть основным или дополнением к основному.
- Конфеты, торт, шоколад с учётом гастрономических предпочтений.
- Юбилейная монета ко Дню Победы.
- Шарф из 100% шерсти сдержанной расцветки.
- Подписка на любимый журнал дедули.
- Перчатки для тех, кто их носит. Шерстяные или кожаные.
- Качественные домашние тапочки.
- Трость. Как альтернатива — палки для скандинавской ходьбы.
- Темный большой зонт.
- Фотоальбом с парой семейных фотографий для начала коллекции.
- Рамка для фотографий, конечно, не пустая.
- Качественный алкоголь, например коньяк или джин.
- Швейцарский нож.
- Запасные лезвия для станка.
- Зеркало для бритья с увеличивающим эффектом.
- Игра лото с деревянными бочонками.
- Уличный термометр, который даритель лично прикрепит к раме.
- Входной коврик из кокосового волокна.
- Деревянный аппликатор для ног для точечного массажа.
- Новая настольная лампа с сенсорным управлением.
Что подарить дедушке на День защитника Отечества: интересные варианты
Старшему поколению подчас трудно угодить. Учитывайте тот факт, что пожилые люди консервативны, медлительны и чувствительны. Выбирайте с любовью.
На самом деле, деду приятно внимание и время, которое родные уделяют ему в праздничный вечер или утро. Он рад видеть вас и, как ребёнок, обрадуется коробке или пакету в руках.
Примерный список оригинальных сувениров:
- Именная закладка для книги;
- Футболка из 100% хлопка с гербом СССР;
- Новый молоток с надписью на ручке;
- Подставка или держатель для очков.
От внучки
На 23 февраля подарки от юных членов семьи особенно радуют.
Можно подарить:
- Кекс или пирог собственного изготовления;
- Колокольчик на входную дверь;
- Современный штопор;
- Лупу для экрана монитора;
- Столик для дивана, который прикрепляется к подлокотнику.
От внука
Невзирая на возраст, старшие родственники не прочь узнать и освоить технические новинки.
Если вы принесёте беспроводную гарнитуру, фитнес-браслет или цифровую рамку для фото, обязательно покажите, как ими пользоваться.
Будьте терпеливы, настройте технику и подробно объясните принцип работы.
Для деда-рыбака подойдут цифровые весы.
Своими руками
Сделанный самостоятельно подарок на День защитника Отечества покажет, как высоко вы цените дедулю:
- Скворечник;
- Кормушка для птиц;
- Пробковая подставка под горячее;
- Комплект льняных полотенец, сшитых дома;
- Вкусный салат по собственному рецепту.
Полезное и практичное
Что подарить на 23 февраля дедушке полезного:
- Звуковой брелок для ключей поможет найти связку в случае утери.
- Набор травяных чаёв.
- Пачка журналов с кроссвордами.
- Чайник-термос, сохраняющий температуру кипятка весь день.
- Современная точилка для ножей.
- Противоскользящий коврик для душа.
- Кухонный пружинный таймер.
- Рабочие перчатки из натуральной кожи.
Недорогое
Недорогим подарком дедушке на 23 февраля могут стать:
- Красивая поздравительная открытка в конверте. Подпишите вручную.
- Чехол для очков.
- Авторучка, а лучше набор из нескольких штук.
- Миниатюрные дорожные шахматы или шашки.
- Светящиеся в темноте наклейки на выключатели.
- Комнатный термометр с крупными цифрами.
- Настенный календарь.
Видео: Идеи бюджетных подарков для дедушки
Источник:
Сюрприз-впечатление
При организации и выборе подобных даров проявите осторожность.
Никаких экстремальных или шумных событий.
Билеты на хороший спектакль, спортивный матч или классический балет — то, что допустимо подарить дедушке на 23 февраля.
Интересное
Самые чудесные впечатления детства связаны с пожилыми родственниками.
Проявите заботу о здоровье, преподнеся им полезную новинку:
- Электронный аппарат для измерения давления;
- Витамины для зрелого возраста;
- Электрический плед или сенсорный градусник;
- Ионизатор воздуха;
- Соляную лампу.
Креативное
Для тех дедушек, кто молод душой и любит принимать гостей, увлекается туризмом, рыбалкой, дачей или коллекционированием, подобрать подарок на День защитника Отечества нетрудно.
Проявите фантазию:
- Современный компактный проигрыватель для виниловых пластинок;
- Кованый вручную подсвечник;
- Ретро плакат времён СССР в рамке;
- Головоломка судоку;
- Семейное генеалогическое дерево;
- Нарды в подарочном варианте.
Если у него все есть
Некоторые утверждают, что им ничего не нужно, и всё имеется. Как быть?
Попробуйте подарить на 23 февраля такому дедушке что-либо из списка:
- Пижама, фланелевая или шёлковая;
- Уютный халат;
- Электрокофеварка;
- Цифровая мерная рулетка;
- Шахматы из дерева или нефрита;
- Карты для покера в комплекте с учебником;
- Набор редких экзотических сыров или чаёв;
- Бутылка текилы;
- Подушка для шеи с подогревом и массажем.
ТОП-5 неудачных презентов
По результатам опросов мужская часть населения России считает неподходящим в качестве поздравительного предмета:
- Носки. Если решите их дарить, то купите минимум 12 пар. По мнению сильного пола, подарок должен быть большим.
- Мужские украшения, браслеты, печатки, цепочки. Это явно не то что хочет дед на 23 февраля.
- Милые безделушки, статуэтки, вазочки, подушки. Всё, что собирает пыль.
- Общие вещи для дома, дачи. Те, что «в хозяйстве пригодятся».
- Бритва и наборы средств гигиены. Если очень хотите, подарите сертификат парфюмерного магазина на определённую сумму.
Как поздравить?
Вручение презента показывает любовь и уважение к человеку, повышает самооценку и вызывает положительные эмоции, поэтому:
- Пожилые родственники нуждаются во времени на подготовку к визиту, особенно, если живут отдельно. Предупредите накануне. Назначьте время и не опаздывайте.
- Независимо от стоимости подарка, купите хотя бы один цветок — тёмную розу, гвоздику или герберу.
- Придумайте заранее красивые и тёплые слова. Обнимите и поцелуйте дедушку, если у вас в семье это принято.
- Не торопитесь уходить, даже когда спешите — останьтесь на обед или чай. Наверняка старики готовились к празднику.
Источник:
- Замечательные подарки на 23 февраля или мужчинам вход воспрещён
- Подводим итоги 23 февраля 2018 года
- Месть за 23 февраля: что готовят мужики своим дамам на 8 марта
- Самые удивительные вещи этой недели, которые нашлись на AliExpress
- Самые неожиданные подарки на День защитника Отечества 2019
Понравилось16
Вот напишет он завещание на кота, будете знать суки!