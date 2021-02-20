FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1045 постов • 509 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей 
Что подарить дедушке на 23 февраля?

Что подарить дедушке на 23 февраля? (2 фото + 1 видео)

Автор:
20 февраля 2021 09:25
Сообщество : Фабрика идей
Метки: 23 февраля   дедушке   идея   подарок   праздник   фантазия   
60
2
1

Бывший праздник Советской Армии и Военно-морского флота с 1993 года изменил своё название. Для поколения наших дедушек он остаётся одним из самых значимых событий года, а значит, необходимо вручить подходящий сувенир. Ниже перечислены варианты подарков дедушке на День защитника Отечества.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: 23 февраля   дедушке   идея   подарок   праздник   фантазия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
80k
Taras Kozalupko 36 минут назад
Опять внуки и детки на всякую фуету повелись,а дедушка ждал более достойный подарок ко Дню СА и ВМФ!

Вот напишет он завещание на кота, будете знать суки!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Американка уличила мужа в измене по фото с отдыха (4 фото) Американка уличила мужа в измене по фото с отдыха (4 фото) Самые неожиданные подарки, которые получили мужчины на 23 февраля 2020 года Самые неожиданные подарки, которые получили мужчины на 23 февраля 2020 года Месть за 23 февраля: что готовят мужики своим дамам на 8 марта Месть за 23 февраля: что готовят мужики своим дамам на 8 марта Самые неожиданные подарки на День защитника Отечества 2019 Самые неожиданные подарки на День защитника Отечества 2019 Необычные обычные подарки к НГ Необычные обычные подарки к НГ Самые удивительные вещи этой недели, которые нашлись на AliExpress Самые удивительные вещи этой недели, которые нашлись на AliExpress
Alorous

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

822140



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Гражданская позиция в стишках-пирожках
5
191
Гражданская позиция в стишках-пирожках
8 интересных фактов о фильме «Особенности национальной охоты»
4
112
8 интересных фактов о фильме «Особенности национальной охоты»
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Если бы известные персонажи поп-культуры заменили памятники на улицах Парижа
0
2
Если бы известные персонажи поп-культуры заменили памятники на улицах Парижа
13 мальчиков и ни одной девочки
1
7
13 мальчиков и ни одной девочки
Опубликовано видео погони американского истребителя за крылатой ракетой (видео)
Опубликовано видео погони американского истребителя за крылатой ракетой (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#интересное#дтп#кино#авто аварии#Разное#автомобили#природа#дикая природа
#фото#история#интересно#Россия#картинки#люди#фейл#позитив#девушки#истории
#факты#животные#подборка#аварии#сша#автомир#полиция#прикольные#дети#олдтаймер

На что жалуетесь?

Вернуться