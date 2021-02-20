Что подарить дедушке на 23 февраля?

Что подарить дедушке на День защитника Отечества: интересные варианты

Старшему поколению подчас трудно угодить. Учитывайте тот факт, что пожилые люди консервативны, медлительны и чувствительны. Выбирайте с любовью.

На самом деле, деду приятно внимание и время, которое родные уделяют ему в праздничный вечер или утро. Он рад видеть вас и, как ребёнок, обрадуется коробке или пакету в руках.

Примерный список оригинальных сувениров:

Именная закладка для книги;

Футболка из 100% хлопка с гербом СССР;

Новый молоток с надписью на ручке;

Подставка или держатель для очков.

От внучки

На 23 февраля подарки от юных членов семьи особенно радуют.

Можно подарить:

Кекс или пирог собственного изготовления;

Колокольчик на входную дверь;

Современный штопор;

Лупу для экрана монитора;

Столик для дивана, который прикрепляется к подлокотнику.

От внука

Невзирая на возраст, старшие родственники не прочь узнать и освоить технические новинки.

Если вы принесёте беспроводную гарнитуру, фитнес-браслет или цифровую рамку для фото, обязательно покажите, как ими пользоваться.

Будьте терпеливы, настройте технику и подробно объясните принцип работы.

Для деда-рыбака подойдут цифровые весы.

Своими руками

Сделанный самостоятельно подарок на День защитника Отечества покажет, как высоко вы цените дедулю:

Скворечник;

Кормушка для птиц;

Пробковая подставка под горячее;

Комплект льняных полотенец, сшитых дома;

Вкусный салат по собственному рецепту.

Полезное и практичное

Что подарить на 23 февраля дедушке полезного:

Звуковой брелок для ключей поможет найти связку в случае утери.

Набор травяных чаёв.

Пачка журналов с кроссвордами.

Чайник-термос, сохраняющий температуру кипятка весь день.

Современная точилка для ножей.

Противоскользящий коврик для душа.

Кухонный пружинный таймер.

Рабочие перчатки из натуральной кожи.

Недорогое

Недорогим подарком дедушке на 23 февраля могут стать:

Красивая поздравительная открытка в конверте. Подпишите вручную.

Чехол для очков.

Авторучка, а лучше набор из нескольких штук.

Миниатюрные дорожные шахматы или шашки.

Светящиеся в темноте наклейки на выключатели.

Комнатный термометр с крупными цифрами.

Настенный календарь.

Видео: Идеи бюджетных подарков для дедушки