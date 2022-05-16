15 колоритных фото, которые поймут только те, у кого есть или была дача

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Дачники уже во всю занимаются уборкой и высадкой на участках. Мы заглянули на 6 соток и подсмотрели, как выглядят территории, чем вообще занимаются садоводы.
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А у вас есть дача? Любите туда ездить?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Дамочка, вы, наверное, обознались? Я вас абсолютно не знаю.
Ну что вы, Семен Семенович, я же ваша соседка по даче.
Разве? А ну-ка, повернитесь спиной и нагнитесь. О-о Марья Ивановна! Голубушка! Здравствуйте!