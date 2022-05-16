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15 колоритных фото, которые поймут только те, у кого есть или была дача

15 колоритных фото, которые поймут только те, у кого есть или была дача

Автор:
16 мая 2022 12:52
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   дача   дачники   колоритные фото   на даче   прикол   фото   фото с атмосферой   
2201
16

Дачники уже во всю занимаются уборкой и высадкой на участках. Мы заглянули на 6 соток и подсмотрели, как выглядят территории, чем вообще занимаются садоводы.

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А у вас есть дача? Любите туда ездить?

Источник:

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Метки: Россия   дача   дачники   колоритные фото   на даче   прикол   фото   фото с атмосферой   
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9  комментариев
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3k
Николаевич 49 минут назад
В будущем можно без лукавства говорить о получении первой «тачки» ещё в дошкольном возрасте.
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−1
0029656232322 8 минут назад
РУСС ФАШИСТО ПУТЛЕРИЗМО ПРОБ-ЛЯДЬ ПИ/ДАРАСО !

ВСУ ПЕРЕШЛИ В НАСТУПЛЕНИЕ И ОТБИЛИ ЗА СУТКИ 40 КИЛОМЕТРОВ !

В ДЕНЬ ДОХНЕТ В СРЕДНЕМ 500 ПУТЛЕРОВЦЕВ . СКОРО ПУТЛЕРУ НАТЯНУТ МАМИНУ ПИ-ЗДУ НА МОРДУ !

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ !
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176
Сергей Кубань 0029656232322 5 минут назад
не захлебнись желчью скакуас.
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24k
SerGProS 23 минуты назад
Куриные яйца не часто моют аккуратно а сальмонелла не дремлет. Не очень удачная упаковка для помидоров
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34k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
Да с такой дачкой нужно миллионером быть - с учетом того, что стоимость дорожных знаков начинается от 1500 р, один забор потянет минимум на пару-тройку сотен тыщщ.

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3k
americos Полчаса назад
Здравствуйте, Семен Семенович!
Дамочка, вы, наверное, обознались? Я вас абсолютно не знаю.
Ну что вы, Семен Семенович, я же ваша соседка по даче.
Разве? А ну-ка, повернитесь спиной и нагнитесь. О-о Марья Ивановна! Голубушка! Здравствуйте!
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18k
homerchik 46 минут назад
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Спелая кукурузинка

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