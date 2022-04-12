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17 диковинных насекомых, создавая которых природа переплюнула саму себя

17 диковинных насекомых, создавая которых природа переплюнула саму себя (18 фото)

Автор:
12 апреля 2022 09:23
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: в мире   красота   насекомые   природа   удивительно   фото   
407
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Рекордсменом по количеству чудес, конечно же, является природа. Её красоты и удивительные творения пленят человека с начала времён. Чего только стоят насекомые.

Даже небольшие жучки порой выглядят просто фантастически. Некоторые из них настолько необычны и редки, что встретить их хотя бы раз в жизни считается большой удачей!


Жук-голиаф

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Звучное прозвище Голиаф эти насекомые получили не просто так. Они являются крупнейшим видом жуков, которые сегодня известны науке.


Королевская ореховая моль или рогатый дьявол

Несмотря на свой устрашающий вид, гусеница ореховой моли абсолютно безобидна. В дальнейшем она превращается в мотылька, размах крыльев которого достигает 16 сантиметров.


Радужный жук-олень


Эти рогатые жуки полуночники имеют воинственный нрав. Самцы не прочь сцепиться рогами в борьбе за сердце самки. Помимо драк, жуки-олени любят потрапезничать. Их любимое лакомство — подгнившие фрукты.


Редкий цветочный богомол


Под видом прелестного цветка прячется хладнокровный охотник-богомол. Такой окрас вид приобрел для того, чтобы успешно ловить насекомых, позарившихся на цветочных нектар.


Грета Ото или стеклянная бабочка

Грета Ото — ядовитая и очень умная бабочка. Намеренно напитываясь алкалоидами из определенных растений, она становится горькой на вкус и, соответственно, неинтересной для птиц.


Винный бражник


Винный бражник отлично видит в темноте и летает не хуже колибри. Он может преодолевать внушительные расстояния и зависать в воздухе, чтобы питаться нектаром цветов.


Леопардовый мотылёк


Необычная окраска и колючие волоски делают леопардового мотылька непривлекательным для птиц. А на стадии гусеницы насекомое спасается от хищников, сворачиваясь в мяч. Завидев охотника, оно сразу же катится, куда глаза глядят.


Цветистый кузнечик


Это яркое насекомое неспроста приобрело такой окрас. Цветастые пятна — защитный механизм, направленный на отпугивание тех, кто хочет им полакомиться. Кузнечик обитает только в Индии.


Гусеница, похожая на парик, или megalopyge opercularis

Эта гусеница с великолепной шевелюрой — вовсе не безобидное создание. Это одно из самых ядовитых насекомых в Северной Америке. Одно прикосновение к megalopyge opercularis может привести к сильнейшей боли.


Прозрачная кристальная гусеница


Благодаря своей необычной окраске люди именуют этих гусениц «жемчужными», «кристальными» или «мармеладными».


Павлиноглазка


Некоторые самки павлиноглазок имеют внушительный размах крыльев — до 28 сантиметров. Из-за этого их прозвали Геркулесами.


Halmus chalybeus — вид божьих коровок с переливающейся сине-зелёной окраской


Эти божьи коровки не просто красивы, но и полезны в борьбе с вредителями. По этой причине в начале ХХ века часть особей этого вида была переселена из Америки в Новую Зеландию. Там насекомые стали успешно бороться с вредителями цитрусовых.


Мотылёк idalus


Этот мотылёк имеет яркий окрас, которым напоминает людям снеговика или голову цыплёнка.


Розовый кленовый мотылёк


Несмотря на то, что эти насекомые имеют очень скромные габариты тела, их называют «великими шёлковыми мотыльками».


Белая цикада-призрак


Насекомое имеет не только привлекательную внешность. Оно ещё и поёт (цикада-призрак относится к семейству певчих цикад).


Палочник Маклея


Это насекомое обитает только в Австралии. Примечателен размер палочника Маклея — самки могут достигать 20 сантиметров в длину. Самцы также не обделены суперспособностями — они умеют летать.


Гигантская древесная моль


Это насекомое было обнаружено в Австралии. Самки древесной моли любят вкусно перекусить, от чего их вес становится настолько большим, что они теряют способность летать. Передвигаться в таком случае насекомым приходится исключительно ползком.

Источник:

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Метки: в мире   красота   насекомые   природа   удивительно   фото   
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Андрей 4 минуты назад
Самки древесной моли любят вкусно перекусить, от чего их вес становится настолько большим, что они теряют способность летать. Передвигаться в таком случае насекомым приходится исключительно ползком.

Самки вобще любят пожрать!
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sapsanbosh 2 минуты назад
Большую часть представленных насекомых никогда не видел! Особенно впечатлил цветистый кузнечик.
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