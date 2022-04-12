17 диковинных насекомых, создавая которых природа переплюнула саму себя

Эти божьи коровки не просто красивы, но и полезны в борьбе с вредителями. По этой причине в начале ХХ века часть особей этого вида была переселена из Америки в Новую Зеландию. Там насекомые стали успешно бороться с вредителями цитрусовых.

Мотылёк idalus