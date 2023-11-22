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Девушка забавно высмеивает весь гламурный мир, показывая, насколько он далёк от реальности

Девушка забавно высмеивает весь гламурный мир, показывая, насколько он далёк от реальности

Автор:
22 ноября 2023 08:47
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   гламурный мир   забавно   знаменитости   пародия   стеб   
831
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Гламурные фотографии из соцсетей задают для обычного человека очень высокую и практически недостижимую планку благополучной и красивой жизни. А самое главное, что в большинстве случаев это всё просто красивая картинка и умелая иллюзия, за которой нет ничего, кроме грамотного контент-мейкера.

Но Алиса, создательница блога efrosiniyaburlakova, высмеивает весь этот гламур, противопоставляя ему суровую реальность. Однозначно, весёлые пародии Алисы гораздо ближе к простому народу! 🙂

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Schiaparelli, создатели огромной головы льва, просто не догадались, что можно использовать другого Льва, который выглядит даже более эффектно.

Но ни одна из красоток всё равно не сможет переплюнуть Надежду из старой-доброй драматической комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби»!

Например, в модели Алисы можно даже припрятать бутылочку вина, которая озорно выглядывает из голенища. Хорошие сапоги! Надо брать! 🙂

А вот тут решает даже не шёлковый или классический ободок, а этот пронзительный взгляд, поражающий в самое сердечко!

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Метки: Юмор   гламурный мир   забавно   знаменитости   пародия   стеб   
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1  комментарий
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piharev1 5 минут назад
я щас сырок колбасный поел он такой вкусный мягенький, прям обалдеть еще хочу но он стоит 185 руб да и в магазин идти не охота, как думаете покупать или нет?
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