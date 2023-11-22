Девушка забавно высмеивает весь гламурный мир, показывая, насколько он далёк от реальности

Гламурные фотографии из соцсетей задают для обычного человека очень высокую и практически недостижимую планку благополучной и красивой жизни. А самое главное, что в большинстве случаев это всё просто красивая картинка и умелая иллюзия, за которой нет ничего, кроме грамотного контент-мейкера.
Но Алиса, создательница блога efrosiniyaburlakova, высмеивает весь этот гламур, противопоставляя ему суровую реальность. Однозначно, весёлые пародии Алисы гораздо ближе к простому народу! 🙂
Schiaparelli, создатели огромной головы льва, просто не догадались, что можно использовать другого Льва, который выглядит даже более эффектно.
Но ни одна из красоток всё равно не сможет переплюнуть Надежду из старой-доброй драматической комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби»!
Например, в модели Алисы можно даже припрятать бутылочку вина, которая озорно выглядывает из голенища. Хорошие сапоги! Надо брать! 🙂
А вот тут решает даже не шёлковый или классический ободок, а этот пронзительный взгляд, поражающий в самое сердечко!
Источник:
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