Самый лицемерный пост о лицемерии

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Автор этого поста является тем ещё лицемером. Мне пришлось исключить из публикации значительную часть материала, чтобы не заиметь дальнейших проблем. Разве это не лицемерие? И всё равно, данная подборка достойна публикации. Впрочем, насколько у меня получилось, решать, естественно вам.
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6.
Порция чёрного юмора
12.
Есть отличный совет: чтобы забыть о поступке подруги, лучше сделать лоботомию. Возможно, должно помочь...
Источник:
АНТИФИШКИ
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