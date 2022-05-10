FISHKINET
Сообщество Юмор 14719 постов • 2887 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Самый лицемерный пост о лицемерии

Самый лицемерный пост о лицемерии

Автор:
10 мая 2022 13:44
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интересное   лицемерие   подача информации   подборка   прикол   
22523
15
Автор этого поста является тем ещё лицемером. Мне пришлось исключить из публикации значительную часть материала, чтобы не заиметь дальнейших проблем. Разве это не лицемерие? И всё равно, данная подборка достойна публикации. Впрочем, насколько у меня получилось, решать, естественно вам.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   интересное   лицемерие   подача информации   подборка   прикол   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
30  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
39k
Лесли 🥰 20 часов назад
Интересно другое. Почему вчера патриоты на машинах ехали, гудели. С флагами, с надписями " Спасибо деду за победу", " можем повторить". И все на немецких тачках! Не, двое были на жучках. Почему эти патриоты не были на родных-то тачках...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Korolev 12 часов назад
Комментарий к фото
Знаем мы этих лицемеров...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
a_komolow 13 часов назад
Комментарий к фото
Ехал поезд запоздалый!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
ПаганецЪ 14 часов назад
Надо на лобовое лепить. Надписью внутрь. И клей такой, чтобы затрахалась отрывать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дикие люди 18 часов назад
Когда мужик заходит в женскую баню, все женщины орут, стоит женщине зайти в мужскую баню, все мужики радостные. Мужики добрее!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−9
3k
Veprь в напряге 18 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
35k
Мойша 20 часов назад
Комментарий к фото
Значит смачно .... , что ей ничего для него не жалко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Мойша 20 часов назад
Комментарий к фото
Господа. Чем больше вас запишется, тем больше сия ... получит бабок от рекламы. А вы не получите НИЧЕГО,
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

82150



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Былое
Былое
Российского посла в Варшаве облили краской
Российского посла в Варшаве облили краской
События на Украине 10- 11 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 10- 11 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Микс отечественного и зарубежного кино: фотожабы от казанского художника Klod Mande⁠⁠
Микс отечественного и зарубежного кино: фотожабы от казанского художника Klod Mande⁠⁠
Израильская художница делает жуткие рисунки на своей руке
Израильская художница делает жуткие рисунки на своей руке
Актеры, у которых поехала крыша (30 фото)
Актеры, у которых поехала крыша (30 фото)
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Земля прогрелась - можно сеять.

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#картинки#люди#в мире#сарказм#комментарии#фанаты
#интересно#фото#история#животные#сатира#Приколы#звезды
#подборка#прикол#фотографии#новости#Россия#факты#мода
Бизнес, несмотря ни на что. Рекламное агентство “Атриум” Бизнес, несмотря ни на что. Рекламное агентство “Атриум” Как правильно проявлять заботу: пособие для жён и лесорубов Как правильно проявлять заботу: пособие для жён и лесорубов Когда нет ничего лишнего Когда нет ничего лишнего Настоящее палево! Есть простофили, которые не обращают внимание на детали. А зря! Настоящее палево! Есть простофили, которые не обращают внимание на детали. А зря! Когда боролись с феминитивами, но победили эвфемизмы Когда боролись с феминитивами, но победили эвфемизмы Злободневное: самое убойное из жизни соседей Злободневное: самое убойное из жизни соседей

На что жалуетесь?

Вернуться