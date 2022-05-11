Не путайте бодипозитив с ожирением и ленью

9845
17
Пока я искал советы по избавлению от жира, нашёл много убойных мемов и твиттов. Советов не нашёл, зато собрал материал над которым можно посмеяться. Люди с избыточной массой тела меня поймут.
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Пост, который может вызвать приступ ярости у настоящих поваров
- Свято место пусто не бывает: пост об импортозамещении в общепите
- Кулинарные провалы: жизненные ситуации, когда ожидания не совпали с реальностью
- Пюрешка надоела: когда решил приготовить что-то новенькое
- Я не толстый, просто у меня есть деньги на еду: курьезные случаи из жизни полных людей
Новости партнёров
Все толстые - добряки, а вот худобздеи - самые злые!
Всех переходить на мой режим жизни не призываю, более того скажу - кто вам порекомендует пересесть с общественного транспорта на велосипед - плюньте ему в морду! Велосипед это здорово когда у вас на работе есть душ, сменная одежда, если вы офисный планктон, то как правило душа у вас нет, если вы грузчик, то душ иногда есть, но нет сил... У меня на работе есть душ если планирую задержаться на работе, если работы на 1.5 часа (в моём случае не редкость, а сегодня и вовсе работал минут 15, но это уже редкость), то не моюсь - коллег моё амбре не убъёт за отсутствием этих самых коллег.
Толстеют не от лет, а от котлет.
- Дяденька, у Вас пузо от пива? - Нет, деточка, ДЛЯ пива.
В пиве много калорий из-за содержания алкоголя, но сухого вещества крайне мало. Я похудел на "пивной диете" за 5 лет на 18 кг с 97 до 79 кг при росте 179 см. В водке вообще калорий немерено, а "стройматериала" 0. Недаром все алкоголики тощие.
Про жирных всё просто, активный образ жизни и не жрать. И будет счастье. Ни кардио, ни силовые, ни ещё какая-нибудь х..ета из фитнес центра, а активный образ жизни и не жрать как свинья. А то мы сначала постим про майские и шашлычки без меры, потом про жирных.
А насчёт кругозора... Помнишь Шерлока Холмса и его сравнение мозга с пустым чердаком? Ну, вот как-то так и есть.