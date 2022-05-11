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Не путайте бодипозитив с ожирением и ленью

Не путайте бодипозитив с ожирением и ленью

Автор:
11 мая 2022 16:37
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   Юмор   диета   лишний вес   подборка   полнота   похудение   прикол   
9845
17
Пока я искал советы по избавлению от жира, нашёл много убойных мемов и твиттов. Советов не нашёл, зато собрал материал над которым можно посмеяться. Люди с избыточной массой тела меня поймут.
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Источник:

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Метки: Еда   Юмор   диета   лишний вес   подборка   полнота   похудение   прикол   
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68k
Доктор Джонс 6 часов назад
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Андрей Полчаса назад
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16k
Valiko Час назад
кибернетика теперь на стороне толстожопых
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8k
a_komolow 2 часа назад
Хорошего человека должно быть много!
Все толстые - добряки, а вот худобздеи - самые злые!
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6k
Pravednik84 3 часа назад
Всю зиму и половину весны валялся на кровати и жрал (ну на работу ездил раз-2 в месяц). Набрал около 10кг. Зимний спорт не для меня - бег вреден для сердца, лыжи ненавижу и больше всего ненавижу холод. Примерно 3 недели назад вернулся к стандартному режиму работы и жизни: до работы 10-11км (столько же обратно) по очереди езжу на велосипеде и на роликах, езжу не просто так, а в хорошем темпе. Чуть ранее вернулся к большому теннису в формате 2 дня играю, 1 отдыхаю (нет, я не богатенький буратинко, просто неподалёку от дома 3 общественных бесплатных корта), первый день тенниса играл меньше часа и приполз домой в полуобморочном состоянии (не шутка, упал в прихожей и провалялся в полубессознательном состоянии час), сегодня почти 2 часа играли, недельки через 2 вернусь в форму окончательно и 2.5-3часа игры будет нормой. Итак - за 3 недели почти вернулся к своему нормальному весу (мой нормальный 77кг на 178см) и в нормальном же останусь до осени, а там опять в спячку. Жру много, люблю мучное, жирное, сладкое (фитоняшечки от моего меню впадут в кому).
Всех переходить на мой режим жизни не призываю, более того скажу - кто вам порекомендует пересесть с общественного транспорта на велосипед - плюньте ему в морду! Велосипед это здорово когда у вас на работе есть душ, сменная одежда, если вы офисный планктон, то как правило душа у вас нет, если вы грузчик, то душ иногда есть, но нет сил... У меня на работе есть душ если планирую задержаться на работе, если работы на 1.5 часа (в моём случае не редкость, а сегодня и вовсе работал минут 15, но это уже редкость), то не моюсь - коллег моё амбре не убъёт за отсутствием этих самых коллег.
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0
Albert Obukhov 4 часа назад
Пока толстый сохнет, тощий сдохнет.
Толстеют не от лет, а от котлет.
- Дяденька, у Вас пузо от пива? - Нет, деточка, ДЛЯ пива.
В пиве много калорий из-за содержания алкоголя, но сухого вещества крайне мало. Я похудел на "пивной диете" за 5 лет на 18 кг с 97 до 79 кг при росте 179 см. В водке вообще калорий немерено, а "стройматериала" 0. Недаром все алкоголики тощие.
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33k
Nefrion 4 часа назад
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2k
perekrestok 4 часа назад
сбросил 20 кг со 100 до 80. за месяц. Секрет просто - врач сказал:"Жрать поменьше". Держать вес тяжело было первые полгода. Потом привык. Прошло 18 лет - теперь 88. Пожалуй не буду ждать сотки, начну поменьше жрать сейчас. Думаю теперь за пару недель справлюсь. Потом буду привыкать.
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191
Рашит 4 часа назад
Ссылка coub.com
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23k
Bayker 5 часов назад
Тоже мне проблема, лягте на пару недель в наш стационар, потом сами себя не узнаете.
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5k
Горожанин 6 часов назад
Жиру - много, юмора - мало. Не думаю, что автора ждёт удача.
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1k
Kariya 6 часов назад
В целом все просто: много жира + мало мышц = сдохнешь от проблем. Много мышц + мало жира = сдохнешь от проблем. Ни того ни другого = сдохнешь от проблем. Возможно. Зависит от факторов. Но кого это ипет, щас модно на толстяков гнать, а мода самое важное.
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3k
CHYCMYMPUK 6 часов назад
Про силовые и кардио жизненно
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1k
Шурман 6 часов назад
-10 кг за неделю :) ни чего не делал :) залетел в больницу и первые 7 дней полное голодание
, дальше по чуть чуть давали кушать . Был 81 теперь 69 с копейками
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