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Убойные ситуации, которые могли произойти только с эффективными менеджерами

Убойные ситуации, которые могли произойти только с эффективными менеджерами

Автор:
10 мая 2022 13:40
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   подборка   прикол   сова эффективный менеджер   управленцы   эффективный менеджер   
17849
14
Талантливый управленец может делать много вещей сразу... Но главное – он обязательно своими "полезными" советами мешает работе.
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Источник:

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Метки: Юмор   подборка   прикол   сова эффективный менеджер   управленцы   эффективный менеджер   
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66  комментариев
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33k
Nefrion 20 часов назад
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21k
Mike Miller 3 часа назад
Комментарий к фото
Доводилось работать с чайниками, которые сразу бросали "закипать", если на них не смотреть.
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6k
evenSeven 14 часов назад
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2k
Natali 15 часов назад
на моем первом месте работы был начальник производства (Петрович), который ходил всегда и везде с сигаретой в руках, держал в страхе даже директора. Уже столько лет прошло, а еще более эффективного тайм-менеджмента не встречала)
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7k
hairov 15 часов назад
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1k
Росомаха 16 часов назад
Ну про первый пост скажу, что ВСЕ офисники заваривают чай водой кулера.
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2k
perekrestok 16 часов назад
Нормальных грамотных управленцев жуткий дефицит потому что все хотят быть начальниками, хоть и самым маленьким. А про менеджеров есть прекрасные анекдот.
Головная компания искала ЭФФЕКТИВНЫХ менеджеров. Но из-за маленькой опечатки в требованиях на работу были приняты ДЭФЕКТИВНЫЕ менеджеры.
Вот смотрю и вижу как число таких ошибок множится.
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271
Тупняк satris 3 минуты назад
Когда достаточно долго ходишь босиком, ноги очень быстро притаптываются. Даже колючки и битое стекло пофиг становятся.
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27k
Ashabad 17 часов назад
Всё это правильно но... НО!
Без манагера тоже не обойтись. Просто желательно, чтобы всё было организовано разумно.
Как говорил тов.Сталин: "Кадры решают всё".
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12k
Artem 17 часов назад
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12k
gnyS i 18 часов назад
А можно просто ссать на пол в коридоре, уборщица все равно должна его вымыть т.к. ЗП получает.
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39
adssaf 18 часов назад
Комментарий к фото
Ну человек действительно быстрее закипит.
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38k
jonnyD 18 часов назад
Зная физику можно найти , что на высоте 6000 метров над уровнем моря , вода таки закипит при 80 -ти градусах .
Если здание офиса у манагера достаточно высокое , то ...
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23
digusl анатолий горленко Полчаса назад
В первом случае сообщается, что объект снижает температуру длительное время, а во втором случае сообщается, что объект длительное время сохраняет повышенную температуру.
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17
Александр Шевченко 18 часов назад
Тайцы, там доработались, нашли потерю премии и штраф за порванную трубу. Сидят с прорабом думают как теперь быть.
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3k
вася васильев 18 часов назад
Комментарий к фото
Менеджер - это сексуальная ориентация)))
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3k
Edyan 19 часов назад
Комментарий к фото
не всегда.... у меня подработка - я делаю работу технаря, а парни - удалнку..... очень часто скидывают заявку и пока я её откладываю, они сообщают, что ехать не надо.... тут у меня оплата фиксирована)))
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3k
Edyan 19 часов назад
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я с утра стараюсь на чайник не смотреть.... у нас соревнование кто быстрее - он закипит или сделаю бутер.... пока он всегда побеждает(((
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20k
СергейПименов 19 часов назад
Фраза: "Сообразим на троих...?" заиграла по новому..

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20k
СергейПименов 19 часов назад
Рабинович продаёт на Привозе арбузы под табличкой "Один арбуз - 3 рубля. Три арбуза - 10 рублей".

Подходит мужик и покупает арбуз за три рубля, потом ещё один арбуз по три рубля, потом ещё один арбуз по три рубля - и на прощанье разостно говорит Рабиновичу:

Смотри, я купил три арбуза, а заплатил только 9 рублей! Не умеешь торговать!

Рабинович смотрит ему вслед:

И вот так всегда - берут по три арбуза вместо одного, а потом учат меня коммерции...

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90
AmaN СергейПименов 18 часов назад
В Нью-Йорке у мечети сидят два нищих. Один араб в традиционной арафатке, второй еврей-хасид. Естественно верующие выходящие из мечети просто из принципа на зло еврею скидывают серьезные суммы арабу, перед ним уже огромная куча денег, при этом у еврея, конечно, абсолютно пусто.
Это дело наблюдает проходящий американец, наконец, он не выдерживает, подходит и говорит еврею:
- Зачем вы здесь сидите? Здесь вам ни цента не дадут. Идите лучше к синагоге.
"Нищий" еврей поворачивается к "арабу" и говорит:
- Мойша, и эти люди хотят учить нас коммерции?
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30k
Snork Snorkoff 20 часов назад
Всё так, до пока сам не станешь манагером.))
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23
digusl Snork Snorkoff 24 минуты назад
Да, все должно быть построено вчера, из говна и палок. С экономией говна и отсутствием палок.
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10k
Олегbl4 20 часов назад
Мы поставили чайник на спиртовку в носовой части лодки и удалились на корму, делая вид, что не обращаем на него внимания и озабочены совершенно другими делами. Это единственный способ заставить чайник закипеть. Если только он заметит, что вы нетерпеливо ждете, чтобы он закипел, – он даже и зашуметь не подумает. Надо отойти и приступить к еде, как будто вы и не собираетесь пить чай. Ни в коем случае не следует оглядываться на чайник, тогда вы скоро услышите, как он фыркает и плюется, отчаянно желая напоить вас чаем. Если вам очень некогда, то неплохо вдобавок громко переговариваться друг с другом о том, что чай вам вовсе не нужен и что вы и не помышляете о чаепитии. Вы располагаетесь невдалеке от чайника так, чтобы он мог вас слышать, и громогласно заявляете: «Я не хочу чаю; а ты, Джордж?» Джордж кричит в ответ: «Да ну его, этот чай, выпьем лучше лимонаду, – чай плохо переваривается». После таких слов чайник немедленно начинает кипеть ключом и заливает спиртовку. Мы применили эту невинную хитрость, и в результате, когда другие приготовления к ужину были закончены, чай уже ждал, чтобы мы его выпили.
© "Трое в лодке, не считая собаки" Джером К. Джером
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GROMOZEKA 21 час назад
Не надо путать менеджера с МАНАГЕРОМ.
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GROMOZEKA ďim_13 4 часа назад
Так нерадивые заказчики, именуют проектировщиков.
Весьма оскорбительно, знаете ли
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GROMOZEKA DumDum 4 часа назад
Дело не в Западе или Востоке.
Наука управления вещь полезная, но применять ее тоже надо с умом.
А у нас, как обычно, нахватаются теории и давай ее везде пихать где надо и не надо.
Управленец должен понимать процесс и подходы к нему.
Понимать суть выполняемой задачи, грамотно оценивать тайм-менеджмент и ресурсные затраты.
И главное, учитывать индивидуальные особенности каждого исполнителя.
Вот тогда это будет грамотный менеджмент, а не попугай, повторяющий как статусы из соцсетей мантры из обучающих брошюрок
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