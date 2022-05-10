Убойные ситуации, которые могли произойти только с эффективными менеджерами

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Талантливый управленец может делать много вещей сразу... Но главное – он обязательно своими "полезными" советами мешает работе.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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они думают, что увеличив количество членов бригады, работа пойдёт быстрее в n-раз
(ну не бегать же каждый раз с 3го этажа на 1й, кипятить чайник в столовке)
Головная компания искала ЭФФЕКТИВНЫХ менеджеров. Но из-за маленькой опечатки в требованиях на работу были приняты ДЭФЕКТИВНЫЕ менеджеры.
Вот смотрю и вижу как число таких ошибок множится.
Кадровик:- К сожалению, вы нам не подходите. Нам нужны люди молодые, амбициозные, способные творчески расти!
Мужчина:- И всё-таки запишите мой телефон. Когда выяснится, что у вас все творчески растут, а работать некому - позвоните.
Телеграмма: Шлите сюда всю обувь, тут все ходят босиком.
Шлют (старого, опытного) ...
Телеграмма: НЕ шлите сюда всю обувь, тут все ходят босиком
пс. видим одно и то-же, а выводы делаем разные!!!
Без манагера тоже не обойтись. Просто желательно, чтобы всё было организовано разумно.
Как говорил тов.Сталин: "Кадры решают всё".
Реальность в том, что ссыт один, а экономит другой.
Если здание офиса у манагера достаточно высокое , то ...
А то, что на эту высоту надо ещё забраться, то в их инструкциях это не написано.
Во-первых, там чертовски сложно дышать.
Во-вторых, там весьма холодно. Не факт, что потребуется меньше энергетических затрат. Хотя манагера это вообще не колышит.
2. Чайник долго НЕ остывает
Частица "не" имеет значение в этом предложении?
Каждый манагер должен быть победителем! Скажи вслух: "Я победитель!". Отлично! Давай ещё раз и больше уверенности в голосе! Ещё!!! ЕЩЁ!!!!!! Отлично! Теперь, когда у тебя появился правильный настрой, драйв и непобедимость, обыграй чайник напрочь! Не оставь ему ни единого шанса на победу! Включи его ближе к концу приготовления бутерброда. Почувствуй себя ПОБЕДИТЕЛЕМ!!!!
Подходит мужик и покупает арбуз за три рубля, потом ещё один арбуз по три рубля, потом ещё один арбуз по три рубля - и на прощанье разостно говорит Рабиновичу:
Смотри, я купил три арбуза, а заплатил только 9 рублей! Не умеешь торговать!
Рабинович смотрит ему вслед:
И вот так всегда - берут по три арбуза вместо одного, а потом учат меня коммерции...
Это дело наблюдает проходящий американец, наконец, он не выдерживает, подходит и говорит еврею:
- Зачем вы здесь сидите? Здесь вам ни цента не дадут. Идите лучше к синагоге.
"Нищий" еврей поворачивается к "арабу" и говорит:
- Мойша, и эти люди хотят учить нас коммерции?
Если кратенько, то жесткая конкуренция при отсутствии вменяемых профсоюзов, приводит к тому, что всё должно быть сделано за копейки, еще вчера, людьми в худшем лучшем случае малопрофессиональными, в лучшем понимающими что они делают, но распистяями.
А манагер должен предоставить клиенту (который вообще нихрена не понимает в том что заказывает) готовый продукт в красивой обертке и убедить его что он получил канхету, не смотря на то что он заплатил как за дерьмо. И да.. он потом должен еще вернуться со след заказом и не нажаловаться в дирекцию, что у ненго там дерьмо под оберткой.
Ну и молчу уже, про законодательство и бухгалтерию, работающие со сферическими конями в вакууме, а тебе надо привязать их к реалиям и при этот не сесть. Снизу все эти телодвижения кажутся диким бредом и тупостью манагмента.
Сам так думал ))
© "Трое в лодке, не считая собаки" Джером К. Джером
Про верёвку - тоже правда.
Весьма оскорбительно, знаете ли
Наука управления вещь полезная, но применять ее тоже надо с умом.
А у нас, как обычно, нахватаются теории и давай ее везде пихать где надо и не надо.
Управленец должен понимать процесс и подходы к нему.
Понимать суть выполняемой задачи, грамотно оценивать тайм-менеджмент и ресурсные затраты.
И главное, учитывать индивидуальные особенности каждого исполнителя.
Вот тогда это будет грамотный менеджмент, а не попугай, повторяющий как статусы из соцсетей мантры из обучающих брошюрок