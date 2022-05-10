Убойные ситуации, которые могли произойти только с эффективными менеджерами

Бизнес, несмотря ни на что. Рекламное агентство “Атриум”

Эффективный менеджер – это не профессия, а жизненный путь

Фрай бы купил: невероятно крутые штуки, на которые не жалко потратить денюжки

Кулинарного угара пост: сосиски закончились, а фантазия осталась

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