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Мужчина из Кемерова потерял в аварии кисти рук, но не сдался и стал фотографом

Мужчина из Кемерова потерял в аварии кисти рук, но не сдался и стал фотографом

Автор:
15 мая 2022 19:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Дмитрий Верфель   авария   грант   инвалид   кемерово   руки   фотограф   школа   
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Заодно получил два высших образования, открыл собственный бизнес, женился и завёл двоих детей. Кремень.

Дмитрий Верфель - обычный парень из посёлка Линево Новосибирской области. До 21 года он жил как все: выучился на электрика, работал, встречался с девушками. А в январе 2000-го он попал под машину.

Пьяная компания в авто решила, что парень погиб. Тогда эти гопники закинули его в багажник, вывезли к лесополосе и бросили. Вскоре он пришёл в себя:

«Чудо спасло. Очнулся, смог выползти из этого места и даже добраться до помощи. Но вот обмороженные кисти рук спасти не удалось, – рассказывает Дмитрий. – Виновников так и не нашли. Номер машины я, конечно, не знал, лиц не запомнил, на этом поиски прекратились. За прошедшие годы не раз спрашивал себя: почему я? Возможно, если бы рук не потерял, то не достиг бы того, что имею сейчас».

Когда Верфель проходил курс реабилитации, то случайно увидел по ТВ рекламу колледжа для инвалидов. Сразу позвонил туда и вскоре поступил на курс «Специалист по рекламе». Во время учёбы увлёкся фотографией стал снимать всё подряд: пейзажи, портреты и бытовые зарисовки.

Там же познакомился с Мариной - тоже инвалидом. Вскоре сделал ей предложение и сейчас они воспитывают двух здоровых и крепких детей: дочь пошла в первый класс, парень учится в пятом. Живут в Кемерово.

«У нас с женой разные подходы, я более строгий, она более мягкая. Но главные качества, которые мы хотели бы увидеть в детях, – честность по отношению к себе и окружающим и милосердие».

После колледжа Дмитрий поступил в Кемеровский государственный институт культуры, там Верфель получил образование по специальности «педагог-руководитель фото-видеостудии». Четыре года назад получил президентский грант и открыл собственную школу фотографии для детей с ограниченными возможностями.

«Работая с ребятишками, понял одно. Если мне, до 20-ти лет будучи здоровым человеком, получившему красный диплом, сложно найти работу, то как смогут подготовиться к взрослой жизни дети с проблемами здоровья? И кому, как не мне, их учить? Я учу детей зарабатывать деньги с помощью фотографии. И получается».

Параллельно со школой Дмитрий ведёт несколько благотворительных проектов и участвует в конкурсах. Из последних побед: первое место на «Абилимпиксе» - конкурсе для людей с ограниченными возможностями, и почётный знак «Золотая звезда Кузбасса».

В начале 2021 года Дмитрию установили современные протезы. С ними можно работать и заниматься домашними делами. Теперь он поставил новую цель - поставить бионические протезы, действующие на основе импульсов головного мозга. И что-то подсказывает, что и этой цели он добьётся.

«У меня нет цели изменить мир. Я стараюсь помогать в конкретных случаях, особенно детям. Пока они будут идти ко мне, столько и буду помогать».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Дмитрий Верфель   авария   грант   инвалид   кемерово   руки   фотограф   школа   
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Дмитрий Байков Час назад
кемеровО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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August

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