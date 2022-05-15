Мужчина из Кемерова потерял в аварии кисти рук, но не сдался и стал фотографом

Дмитрий Верфель - обычный парень из посёлка Линево Новосибирской области. До 21 года он жил как все: выучился на электрика, работал, встречался с девушками. А в январе 2000-го он попал под машину.

Пьяная компания в авто решила, что парень погиб. Тогда эти гопники закинули его в багажник, вывезли к лесополосе и бросили. Вскоре он пришёл в себя:

«Чудо спасло. Очнулся, смог выползти из этого места и даже добраться до помощи. Но вот обмороженные кисти рук спасти не удалось, – рассказывает Дмитрий. – Виновников так и не нашли. Номер машины я, конечно, не знал, лиц не запомнил, на этом поиски прекратились. За прошедшие годы не раз спрашивал себя: почему я? Возможно, если бы рук не потерял, то не достиг бы того, что имею сейчас».