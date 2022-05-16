Жутковатые факты о пластиковом мусоре

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В XX веке новым природным явлением стали кислотные дожди. В XXI веке люди столкнулись с новым видом осадков: пластиковыми дождями. Это такие дожди, которые содержат высокую долю микропластика (пластиковой пыли). Данный пост тезисно раскрывает всю суть проблемы, которую как-то придётся решать в ближайшее время.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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