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Жутковатые факты о пластиковом мусоре

Жутковатые факты о пластиковом мусоре

Автор:
16 мая 2022 10:00
Сообщество : Факты
Метки: интересные факты   микропластик   отходы   пластиковая пыль   пластиковый мусор   факты   
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В XX веке новым природным явлением стали кислотные дожди. В XXI веке люди столкнулись с новым видом осадков: пластиковыми дождями. Это такие дожди, которые содержат высокую долю микропластика (пластиковой пыли). Данный пост тезисно раскрывает всю суть проблемы, которую как-то придётся решать в ближайшее время.
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Источник:

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Метки: интересные факты   микропластик   отходы   пластиковая пыль   пластиковый мусор   факты   
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5  комментариев
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tessio Полчаса назад
Ну и если молодое поколение не знает - в СССР подавляющее большинство бытовой упаковки было перерабатываемое: бутылки стеклянные, упаковка бумажная, сумки многоразовые.
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