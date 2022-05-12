35 фотографий, за каждой из которых стоит захватывающая история

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Изучать историю — дело страшно увлекательное. Иногда правда оказывается более странной и неожиданной, чем любой вымысел. Ну а с фотографиями урок истории становится ещё более захватывающим и наглядным.
1. В 1969 году, когда чернокожим американцам запретили плавать вместе с белыми, популярный телеведущий мистер Роджерс пригласил офицера Клеммонса присоединиться к нему и охладить ноги в бассейне
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3. В 1912 году у индейца Джима Торпа украли кроссовки утром прямо перед его выступлением на олимпийских соревнованиях по лёгкой атлетике
Он нашёл какие-то ботинки в мусоре и побежал в них. В тот день он выиграл две олимпийские золотые медали. Торп был первым коренным американцем, выигравшим золотую медаль для Соединенных Штатов.
6. Берни Сандерс был арестован в Чикаго за протест против сегрегации в 1963 году. Его обвинили в сопротивлении аресту и оштрафовали на 25 долларов
8. Мэри Энн Беван по своей воле приняла участие в конкурсе «Самая уродливая женщина» и выиграла его
Мэри родилась в 1874 году и стала медсестрой в 1894 году. В 1903 году она вышла замуж за Томаса Бевана, и у них родилось четверо детей. В 1906 году Мэри начала страдать от акромегалии — редкого заболевания, при котором увеличиваются кости стоп, рук и лица. После смерти мужа в 1914 году Мэри не смогла найти работу из-за внешности. Чтобы поддержать своих детей, она приняла участие в конкурсе «Самая уродливая женщина». Победа в конкурсе привлекла к ней достаточно внимания, и ее наняли в качестве исполнительницы в цирковом шоу. Мэри обеспечивала свою семью до самой своей смерти в 1933 году. Она терпела насмешки и унижения, чтобы самоотверженно заботиться о своей семье.
9. Братья не виделись 57 лет. Один в Северной Корее, другой - в Южной. Это момент их прощания после долгожданной встречи
10. Патрик Суэйзи однажды сказал: «Я перестал беспокоиться об имидже, потому что меня больше не волнует, что люди думают обо мне»
11. Момент, когда принцесса Диана нарушила королевские правила ради своего сына Уильяма, приняв участие в школьном спортивном забеге
12. Человек, стоящий за культовым фото
«Никогда не думал об этом раньше, но вы знаете знаменитую фотографию группы строителей, сидящих на балке высоко в небе и обедающих? Ну, вот фотограф, который сделал этот снимок: Чарльз С. Эббетс».
13. 3 человека позируют для фото в масках во время второй волны испанского гриппа в Калифорнии, 1918 г.
14. 27-летний советский врач Леонид Рогозов делает себе операцию по удалению инфицированного аппендикса во время антарктической экспедиции 1961 года, где он был единственным врачом в команде
16. Поиск работы в 1930-х годах
«Я знаю 3 профессии, говорю на 3 языках, 3 года сражался на войне, у меня трое детей и нет работы 3 месяца. Но хочу я всего лишь ОДНУ работу».
18. Гвардеец потерял сознание во время церемонии, но остальных это не отвлекло. Лондон, 1966 год
22. Отец потерял сознание, впервые увидев своих тройняшек в 1946 году. Это было до изобретения ультразвука
26. Это Knocker-Upper, человек-будильник, чьей задачей было стрелять горохом из трубочки в окна спящих рабочих в Восточном Лондоне в 30-е годы
27. Мужчина ищет книги в главной библиотеке Цинциннати. Библиотека была снесена в 1955 году
30. Прощальный поцелуй перед отправкой на фронт, Пенсильванский вокзал, штат Нью-Йорк, 1944 г.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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