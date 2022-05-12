35 фотографий, за каждой из которых стоит захватывающая история

Мэри родилась в 1874 году и стала медсестрой в 1894 году. В 1903 году она вышла замуж за Томаса Бевана, и у них родилось четверо детей. В 1906 году Мэри начала страдать от акромегалии — редкого заболевания, при котором увеличиваются кости стоп, рук и лица. После смерти мужа в 1914 году Мэри не смогла найти работу из-за внешности. Чтобы поддержать своих детей, она приняла участие в конкурсе «Самая уродливая женщина». Победа в конкурсе привлекла к ней достаточно внимания, и ее наняли в качестве исполнительницы в цирковом шоу. Мэри обеспечивала свою семью до самой своей смерти в 1933 году. Она терпела насмешки и унижения, чтобы самоотверженно заботиться о своей семье.