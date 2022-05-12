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35 фотографий, за каждой из которых стоит захватывающая история

35 фотографий, за каждой из которых стоит захватывающая история

Автор:
12 мая 2022 16:26
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   интересные факты   интересные фото   интересные фотографии   исторические кадры   исторические снимки   история   факты   
7531
36
Изучать историю — дело страшно увлекательное. Иногда правда оказывается более странной и неожиданной, чем любой вымысел. Ну а с фотографиями урок истории становится ещё более захватывающим и наглядным.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   интересные факты   интересные фото   интересные фотографии   исторические кадры   исторические снимки   история   факты   
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23  комментария
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21k
uutb 7 часов назад
Иран, Афганистан... Были же люди как люди, что же так кукушку оторвало?
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929
iKrek 36 минут назад
В Иране мужики просто заманались ждать пока жёны намарафетятся, что бы куда-то выйти или сходить. Вот и ввели свой дресс-код. Теперь пять сек тряпку натянула и готова.
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7k
Погулять вышел 3 часа назад
И только за легендарной фотографией со фрязинским Свидетелем нет никакой истории. Кем был Свидетель и как он попал на ту фотографию, кем были те люди, которые были запечетлечены рядом с ним и что они значили в судьбе Свидетеля - по-прежнему до сих пор неизвестно.
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3k
Frank Borman 3 часа назад
Вау! Кульные фотки из мамы-Америки!
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2k
Артур 3 часа назад
На фото № 13 скорее Европа или США. Слишком европейские лица и цвет волос, да и книга не на фарси
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17k
Александр Сучков 3 часа назад
14. 27-летний советский врач Леонид Рогозов делает себе операцию по удалению инфицированного аппендикса во время антарктической экспедиции 1961 года, где он был единственным врачом в команде
Это еще не всё...
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30k
Юр21 4 часа назад
Левое фото до спасения или уже после?
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549
Anatoliy30 4 часа назад
Диана красивая женщина!
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31
Евгений Давыдов 4 часа назад
Блин! что делать. Я тоже не люблю понедельники.
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−64
Insaid From 4 часа назад
а может исламская революция для ирана к лучшему
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69k
Максим 5 часов назад
Комментарий к фото
Скорее до цветной революции устроенной США с целью привести к власти исламистов для отрыва страны от СССР.
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69k
Максим 5 часов назад
Комментарий к фото
Я дико извиняюсь.. она прямо так его и переживала как на фото? Потому что на фото слева я вижу девушку, которая явно не из концлагеря.
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56k
doker 7 часов назад
Хороший день понедельником не назовут

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19k
Василий 7 часов назад
Вы с сайтов пиндосии вообще вылезаете? Нам оно тут зачем?
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1k
Довер Иванович 7 часов назад
Я тоже не люблю понедельники...
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