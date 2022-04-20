9 интересных фактов о городах России

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В каждом городе есть что-то по-настоящему занимательное. Подборка крутых фактов для эрудитов. От необычных улиц до интересных исторических событий.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Берет она свое начало при въезд в Магадан, проходит по всей территории города Магадана, а после без единой развилки идет через тайгу и тундру и продолжается уже в Якутске, где тоже называется улицей Ленина.
Первая - "Нижнелуговая". Вторая - "Посёлок Мясокомбинат".
ну и второй вариант - летом, но уже без сияния
из Википедии