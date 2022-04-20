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9 интересных фактов о городах России

9 интересных фактов о городах России (9 фото)

Автор:
20 апреля 2022 12:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Города России   Россия   интересные факты   факты   факты о городах   факты о россии   
9578
9
В каждом городе есть что-то по-настоящему занимательное. Подборка крутых фактов для эрудитов. От необычных улиц до интересных исторических событий.
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Источник:

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Метки: Города России   Россия   интересные факты   факты   факты о городах   факты о россии   
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45  комментариев
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126k
Аааа 7 часов назад
Самая длинная улица в России это Ленина, расположенная в Магадане. Ее протяженность более 2 тысяч км.
Берет она свое начало при въезд в Магадан, проходит по всей территории города Магадана, а после без единой развилки идет через тайгу и тундру и продолжается уже в Якутске, где тоже называется улицей Ленина.
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2k
Oorfin 47 минут назад
В ответ на информацию про улицу необычной формы я могу привести сразу два примера из Томска (те, что я лично знаю). Обе улицы расположены совсем рядом друг с другом.
Первая - "Нижнелуговая". Вторая - "Посёлок Мясокомбинат".
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7k
goshan_hmc Час назад
У нас в городе две улицы пересекаются дважды!
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151
joiner-ru Час назад
Самым длинным городом уже давно стал Сочи. Произошло это во время строительства олимпийских объектов. Длина города с пригородами 105 км. А Волгоград с пригородами 85 км.
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1k
Мишаня 2 часа назад
Могу сказать про Планировочную в Новосибе-это правда и я на ней когда то жил
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1k
Игорь Меншиков 3 часа назад
Окуеешь с красноармейского до траторозаводского р-на добираться
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394
Павел 4 часа назад
Новокузнецк был единственным городом в РФ, который крупнее своего областного центра. Сейчас, судя по Wikipedia, Кемерово обогнал по населению
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1k
perekrestok 4 часа назад
Москва - единственный город напрямую граничащий с Калужской областью.
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14k
эмосурикат прямоползающий 5 часов назад
яндекс карты говорят, что волгоград по 2й продольной 70 км
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1k
rustemmedved 6 часов назад
Везде кроме Мурманска был, надо исправить недостаток))
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7k
Мариус 6 часов назад
Подозреваю, что в 1930-м вряд ли могла существовать улица с названием "25 лет Октября"

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13
Семён Загладько Мариус 6 часов назад
подозреваю, что ты жертва егэ. 25 октября - это дата революции по старому летоисчеслению.
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−4
1k
thor2006 6 часов назад
Теперь же, вроде, Сочи...
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37k
Aleksandr 6 часов назад
Самая длинная в мире рука-это рука Кремля, тень от которой заставляет сжиматься очко пиндосов даже на Аляске...
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8k
Лещ 6 часов назад
в каждом городе России есть улица Ленина, ну и Московская почти во всех))
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415
Рахат Лукумыч Лещ 4 часа назад
В г.Жуковский Московской обл. нет ул.Ленина. Правда есть площадь.
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5k
Мотыль ВС 6 часов назад
В Туле появился первый в России вытрезвитель.
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6k
Zhora 7 часов назад
Воронеж - крупнейший город в России и Европе, где полностью отсутствует рельсовый городской транспорт.
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132
андрей beo 4 часа назад
Так это вроде, в Ростове-на-Дону
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36
eutace Алексей Лыков 3 часа назад
ну пример вам уже привели, что не во всех
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