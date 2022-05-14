Почему англичане платят через нос, о создании свиньи-копилки и другие занимательные факты о деньгах

Кстати, именно благодаря римлянам появилось слово «монета» и английское money. Всё дело в том, что чеканка монет проходила в храме Юноны Монеты. К слову, римский монетный двор считается самым древнейшим в мире.

На этом фоне выглядит удивительным тот факт, что в некоторых африканских странах вплоть до середины 20 века в качестве валюты использовали рогатый скот, считающийся самой первой формой денег.