Почему англичане платят через нос, о создании свиньи-копилки и другие занимательные факты о деньгах

На протяжении всей нашей жизни мы вынуждены иметь дело с деньгами, которые заставляют двигаться весь мир. Кто-то пускает их на благие дела, для других же они становятся корнем зла и источником всех бед. В общем-то, все эти вещи очевидны, однако сами по себе деньги скрывают немало интересных историй, тайн и фактов.
Сегодня встретить изображение человека на монете не редкость. Однако первыми это стали делать римляне после того, как в 44 году до н.э. Цезарь одержал победу в войне и велел поместить свой портрет.
А вот номинал впервые можно было увидеть на монетах из Лидии (нынешней Турции) примерно в 600 году до н.э.
Кстати, именно благодаря римлянам появилось слово «монета» и английское money. Всё дело в том, что чеканка монет проходила в храме Юноны Монеты. К слову, римский монетный двор считается самым древнейшим в мире.
На этом фоне выглядит удивительным тот факт, что в некоторых африканских странах вплоть до середины 20 века в качестве валюты использовали рогатый скот, считающийся самой первой формой денег.
Как разрушить финансовую систему противоборствующей стороны? Влить фальшивые деньги. Именно так во время Второй мировой войны Германия поступила с Великобританией, а США – с Японией.
Ни для кого не станет секретом, что ежегодно по всему миру печатается немало купюр. Но каких больше всего? Как оказалось, игрушечных для «Монополии». Например, англичанам для печати игры придётся затратить чуть больше 15 тыс. реальных долларов.
Довольно интересной историей обладает слово «переплачивать», появившееся благодаря викингам. Во время их набегов на Ирландию всем, кто отказывался платить дань, отрезали носы. Из-за этого появилось английское выражение «уплачивать через нос» или же, как говорилось выше, «переплачивать».
Кого чаще всего можно увидеть на денежных купюрах? Елизавету II, чей портрет можно найти на банкнотах более 30-ти мировых стран.
Можно сказать, что в Средневековье существовал аналог чековых книжек. Рыцари, боясь стать жертвой ограбления, носили с собой не деньги, а специальные кольца с печатью. В случае, если им, например, был нужен постоялый двор, они ставили на документ ту самую печать, чтобы хозяин по этой бумаге мог получить плату в рыцарском замке.
Согласно исследованию учёных, пара чаще всего разводятся именно из-за денег.
В 1946 году Венгрия совершила самый странный поступок, выпустив пенгё рекордного достоинства, а именно 100 с ещё 18-ю нулями позади.
Каждая инфляция для многих стран покажется чем-то болезненным, однако рекорд Зимбабве вряд ли кому-то удастся переплюнуть. Ведь в 2008 году их валюта обесценилась на 231 млн процентов.
Сегодня сложно представить жизнь без кредитных и дебетовых карт, особенно в больших городах. Однако чаще ими пользуются в Исландии. Остальной мир в этом плане пока что отстаёт.
Ну и закончим парочкой интересных словообразований. Знаете ли вы, что «банкрот» появилось от итальянского словосочетания banca rotta. Перевести его можно как «сломанный стенд». Всё дело в том, что раньше люди вели учёт своего бизнеса на стенде, которые рушили, если человек полностью терял свой капитал.
А вот копилка в форме поросёнка появилась ещё в Средневековье. Тогда в Англии хранили деньги в специальной посуде из глины, которую назвали pygg. Позже слово преобразовалось в piggy bank или же «свиной банк». Именно поэтому на протяжении нескольких столетий копилку изготавливают в форме свиньи.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А не "перевернутая скамейка"? Так уж все и рушили?
Вроде как в Греции чеканили монеты с людьми лет на 300 раньше.
Каким боком тут отказ платить и выбивание дрлгов "через нос"?
Автор даже не попытался "за уши притянуть"...