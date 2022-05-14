FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Жизнь 654 поста • 221 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жизнь 
Баскетбольный тренер спас жизнь подавившемуся подростку

Баскетбольный тренер спас жизнь подавившемуся подростку

Автор:
14 мая 2022 09:02
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   видео   спас жизнь   спасение   тренер   фото   
518
2
1


Джоэл Хьюзер, который работает тренером по баскетболу в школе «Papillion La Vista» (Небраска, США), готов не только обучать подростков спортивным приёмам.


Мужчина доказал, что в случае необходимости он может спасти жизнь юных подопечных. Кадры, снятые камерой видеонаблюдения, показывают, как Джоэл, дежуривший в школьной столовой и работавший в тот момент на ноутбуке, заметил случившееся несчастье — один из школьников подавился.


Тренер немедленно оказал пострадавшему помощь, ведь он умеет делать приём Геймлиха. Теперь спасённому подростку есть за что поблагодарить Джоэла.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Жизнь   видео   спас жизнь   спасение   тренер   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
88k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
все остальные сидят - не пошевелятся, даже из телефонов не вылезли
похер вообще
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
23k
MrGod 46 минут назад
Какой дебил монтаж делал, что к подростку раз 8 тренер подходил за видео.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

469334



Другие посты автора
Популярное в сообществах
40 старых фотографий знаменитостей, которые не так легко найти
40 старых фотографий знаменитостей, которые не так легко найти
Не путайте бодипозитив с ожирением и ленью
Не путайте бодипозитив с ожирением и ленью
Набирающие популярность в сообществах
Ивана Урганта заметили на границе с Финляндией
Ивана Урганта заметили на границе с Финляндией
Парни, которые решили впечатлить девушек своим кулинарным искусством и потерпели неудачу
Парни, которые решили впечатлить девушек своим кулинарным искусством и потерпели неудачу
Написать или пролайкать? Тест: как правильно знакомиться онлайн
Написать или пролайкать? Тест: как правильно знакомиться онлайн
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хитрюга

Лучшие демотиваторы
Ну, допустим, ква

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#люди#в мире#автомобили#забавно#США#истории#Еда#Реакция
#Юмор#прикол#факты#интересное#Жизнь#картинки#автомир#аварии#фотографии#спасение
#интересно#Ватермарк#подборка#история#дети#Приколы#собака#дтп#Разное#кино
Написать или пролайкать? Тест: как правильно знакомиться онлайн Написать или пролайкать? Тест: как правильно знакомиться онлайн Экскаваторщик заметил между камней непонятный объект и откопал его Экскаваторщик заметил между камней непонятный объект и откопал его В Англии мужчина напал на соседей с мечом В Англии мужчина напал на соседей с мечом Ястреб-бородач проглотил канцелярский нож Ястреб-бородач проглотил канцелярский нож Раненая сова доверилась людям, а они не только спасли ей жизнь, но и построили дом Раненая сова доверилась людям, а они не только спасли ей жизнь, но и построили дом 2 часа и трактор потребовались людям, чтобы спасти семью слонов из грязевой ямы 2 часа и трактор потребовались людям, чтобы спасти семью слонов из грязевой ямы

На что жалуетесь?

Вернуться