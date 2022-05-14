Баскетбольный тренер спас жизнь подавившемуся подростку

Написать или пролайкать? Тест: как правильно знакомиться онлайн

Экскаваторщик заметил между камней непонятный объект и откопал его

В Англии мужчина напал на соседей с мечом

Ястреб-бородач проглотил канцелярский нож

Раненая сова доверилась людям, а они не только спасли ей жизнь, но и построили дом

2 часа и трактор потребовались людям, чтобы спасти семью слонов из грязевой ямы