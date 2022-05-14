Баскетбольный тренер спас жизнь подавившемуся подростку

Джоэл Хьюзер, который работает тренером по баскетболу в школе «Papillion La Vista» (Небраска, США), готов не только обучать подростков спортивным приёмам.
Мужчина доказал, что в случае необходимости он может спасти жизнь юных подопечных. Кадры, снятые камерой видеонаблюдения, показывают, как Джоэл, дежуривший в школьной столовой и работавший в тот момент на ноутбуке, заметил случившееся несчастье — один из школьников подавился.
Тренер немедленно оказал пострадавшему помощь, ведь он умеет делать приём Геймлиха. Теперь спасённому подростку есть за что поблагодарить Джоэла.
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АНТИФИШКИ
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