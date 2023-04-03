Сентиментальное видео, в котором показала процесс взросления и старения всего за 13 секунд

Продемонстрированная скоротечность жизни заставила вспомнить потрясающее стихотворение поэтессы Мальвины Матрасовой, строками которого мы и сопроводили кадры.
Творчество нейросети может быть не только полезным или развлекательным, но и задевать самые струны души. С помощью ИИ авторы телеграм-канала «Сегодня в тренде» создали удивительное видео, показывающее всего за 13 секунд процесс взросления, а затем и старения.
«Папа не верит, что скоро она повзрослеет»
Девочке три, она едет у папы на шее.
Сверху всё видно совсем по-другому, чем снизу.
Папа не верит, что скоро она повзрослеет.
Папа готов воплощать в жизнь любые капризы.
«Он подарил ей щенка и большую конфету»
Девочке шесть, на коленках у папы удобно.
Он подарил ей щенка и большую конфету.
Папа колючий, как ёж, и как мишка огромный.
Папа умеет и знает вообще всё на свете.
«…ей захотелось помаду, спёрла у мамы, накрасила розовым губы»
Девочке десять, и ей захотелось помаду.
Спёрла у мамы, накрасила розовым губы.
Папа ругался, кричал, что так делать не надо.
Папа умеет бывать и сердитым, и грубым.
«В сумочке пачка «эссе» в потаённом кармане»
Девочке скоро пятнадцать, она повзрослела.
В сумочке пачка «эссе» в потаённом кармане.
Папа вчера предложил покататься на шее.
Девочка фыркнула: ты же не выдержишь, старый.
«Девочка хочет тату и в Египет с подружкой»
Девочка курит в окно и отрезала чёлку.
Девочка хочет тату и в Египет с подружкой.
Папа зачем-то достал новогоднюю ёлку.
Девочке это давно совершенно не нужно.
«Девочка взрослая, так говорит её паспорт»
Девочке двадцать, она ночевала не дома.
Папа звонил раз пятьсот, или может быть больше.
Девочка не подходила всю ночь к телефону.
Папа не спал ни минуты сегодняшней ночью.
Утром приехала, папа кричал и ругался.
Девочка злилась в ответ и кидалась вещами.
Девочка взрослая, так говорит её паспорт.
Девочка может бывать, где захочет, ночами.
«Папа седой, подарил ей большую конфету»
Девочка замужем, видится с папой нечасто.
Папа седой, подарил ей большую конфету.
Папа сегодня немножечко плакал от счастья:
Дочка сказала, что он превращается в деда.
«Девочка видит, как мама и папа стареют»
Девочке тридцать, ей хочется к папе на шею.
Хочется ёлку, конфету и розовый бантик.
Девочка видит, как мама и папа стареют.
В книжке хранит от конфеты разглаженный фантик.
«Девочка хочет хоть на день вернуться в начало»
Девочка очень устала и плачет ночами.
Папа звонит каждый день, беспокоясь о внучке.
Девочка хочет хоть на день вернуться в начало,
Девочка хочет домой, хочет к папе на ручки.
«Папа звонил, и по-старчески жалобно плакал»
Девочка женщина с красной помадой и лаком.
Девочка любит коньяк и смотреть мелодрамы.
Папа звонил, и по-старчески жалобно плакал.
В ночь увезли на карете в больницу их маму.
«Девочка знает, что всё обязательно рухнет»
Мама поправилась, девочка ходит по кухне.
Пахнет лекарствами и чем-то приторно сладким.
Девочка знает, что всё обязательно рухнет.
Девочке хочется взять, и сбежать без оглядки
«Девочке хочется взять, и сбежать без оглядки в мир, где умеют назад поворачивать время»
В мир, где умеют назад поворачивать время.
Где исполняются влёт все мечты и капризы.
Где она едет, как в детстве, у папы на шее,
И ей всё видно совсем по-другому, чем снизу.
Вот так выглядит процесс взросления и старения в динамике
Источник:
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А в жизни их немало,
Один конец.
Хоть разные начала...