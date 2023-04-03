Сентиментальное видео, в котором показала процесс взросления и старения всего за 13 секунд

Девочке двадцать, она ночевала не дома.

Папа звонил раз пятьсот, или может быть больше.

Девочка не подходила всю ночь к телефону.

Папа не спал ни минуты сегодняшней ночью.

Утром приехала, папа кричал и ругался.

Девочка злилась в ответ и кидалась вещами.

Девочка взрослая, так говорит её паспорт.

Девочка может бывать, где захочет, ночами.