Экскаваторщик заметил между камней непонятный объект и откопал его

Барсука завалило камнями, но экскаваторщик вовремя пришел на помощь и спас животное.
Существует огромное количество машин и приборов, необходимых для стройки. Прорыв в машиностроении значительно облегчил людям жизнь и упростил работу строителям. Экскаватор — незаменимая машина, управлять которой не так просто, как кажется. Дело в том, что иногда экскаватор приходится применять не по назначению, и для этого требуется особый уровень мастерства.
Это видео было снято в одном карьере. Экскаватор легкими движениями копает землю, освобождая место для будущего фундамента. Экскаваторщикам нужно всегда быть начеку, потому что под ковш может попасть все что угодно. Иногда строительство проходит на территории, где обитают дикие звери. Чтобы не навредить им, работать в таких местах нужно особенно аккуратно.
Экскаваторщик из видео успел вовремя заметить, что прямо под его ковшом торчит голова дикого зверя. Ему сразу не удалось рассмотреть, что за зверь оказался в каменной ловушке, поэтому он решил аккуратно к нему подобраться. После нескольких движений экскаватора стало понятно, что в ловушку угодил барсук. Зверь никак не мог выбраться из-под большой каменной глыбы и лишь растерянно вертел головой.
Мастерство водителя экскаватора спасло жизнь зверьку. Мужчина так мастерски обращался с ковшом, что ему удалось откопать барсука из земли, не повредив ни одну лапку зверя. Барсук не сразу догадался, что человек хочет ему помочь. Первое время зверек недоверчиво смотрел на гигантский ковш и даже попытался его укусить, но потом перестал нервничать и позволил себя спасти. Спасенный барсук быстро покинул стройку и теперь вряд ли вернется сюда.
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АНТИФИШКИ
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