Экскаваторщик заметил между камней непонятный объект и откопал его

Мастерство водителя экскаватора спасло жизнь зверьку. Мужчина так мастерски обращался с ковшом, что ему удалось откопать барсука из земли, не повредив ни одну лапку зверя. Барсук не сразу догадался, что человек хочет ему помочь. Первое время зверек недоверчиво смотрел на гигантский ковш и даже попытался его укусить, но потом перестал нервничать и позволил себя спасти. Спасенный барсук быстро покинул стройку и теперь вряд ли вернется сюда.