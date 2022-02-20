Лисья мама: добрая девушка спасает лис, которые были живыми экспонатами в зоопарках и лабораториях

После того, как Кимберли поселила этих непростых существ вместе, за непродолжительное время звери полностью изменились. Сначала они боялись вместе, а потом вместе же начали доверять друг другу и Ким. Теперь это неразлучные друзья, которые всегда рады подставить бочок для почесывания.





Сильный Тандра и слабая Клео дополняют друг друга, весело играют и, похоже, забывают ужасы прошлого. Кимберли рада тому, что выбрала этот жизненный путь. Лисы дарят ей море позитива, а осознание того, что она помогает животным, придает ей силы.

