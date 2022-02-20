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Лисья мама: добрая девушка спасает лис, которые были живыми экспонатами в зоопарках и лабораториях

Лисья мама: добрая девушка спасает лис, которые были живыми экспонатами в зоопарках и лабораториях (9 фото + 1 видео)

Автор:
20 февраля 2022 09:40
Сообщество : Животные
Метки: видео   доброта   животные   лиса   поступок   спасение   фото   
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Американка Кимберли держит 15 лис на своем заднем дворе. И это не считая других животных, которые попали к ней больными и нуждающимися в помощи. Все они являются частью ее личной программы по спасению диких животных.

Кимберли с 2012 года спасает диких и экзотических животных.

В 2020 году она основала компанию Arctic Fox Daily Wildlife Rescue Inc. Это некоммерческий проект, направленный на помощь, реабилитацию раненых и больных животных.




За эти старания Кимберли не получает денег и говорит, что делает это из любви к братьям меньшим. Девушка переоборудовала задний двор дома, в котором проживает с семьей. Теперь там помимо традиционного газона, есть вольеры, в которых лечатся и восстанавливаются лисы, пострадавшие от рук человека, а также другие животные, которые попадают в приют из лабораторий, контактных зоопарков. Среди них есть и "дикари" - те, кого привезли Кимберли из леса. Это раненные зверии инвалиды, котоыре погибли бы без своевременной помощи.


Ежегодно девушка спасает сотни раненых и больных зверей. Любое живое существо - от маленького олененка до взрослого опоссума — могут найти приют и помощь у Кимберли. Однако больше других спасительница обожает лис, за что ее друзья прозвали «Сумасшедшей лисьей леди».



Помимо обычных рыжих лисиц у Ким живет пара особей с очень интересной окраской: черно-белый лис Тандра окраской и арктический песец Клео. В дикой природе они бы вряд ли когда встретились, однако у Кимберли подружились.

Большинство лис, которых спасла девушка, жили в контактных зоопарках, лабораториях. Фактически эти животные были "подопытными кроликами". Одни развлекали детей, другие служили науке. Никто из них не жил по-настоящему нормальной жизнью. Эти звери никогда не бывали на улице и не представляют, как жить в дикой природе.

Встретив человека, который был неравнодушен к их жизни, животные вели себя по-разному. Тандра проявлял агрессию, и всякий раз норовил атаковать или укусить Кимберли, пок, наконец, не понял, что девушка ему не враг. Песец Клео, напротив, был запуган и зажат. Он все время кричал и сжимался в клубок, как только видел приближавшегося к нему человека.

После того, как Кимберли поселила этих непростых существ вместе, за непродолжительное время звери полностью изменились. Сначала они боялись вместе, а потом вместе же начали доверять друг другу и Ким. Теперь это неразлучные друзья, которые всегда рады подставить бочок для почесывания.


Сильный Тандра и слабая Клео дополняют друг друга, весело играют и, похоже, забывают ужасы прошлого. Кимберли рада тому, что выбрала этот жизненный путь. Лисы дарят ей море позитива, а осознание того, что она помогает животным, придает ей силы.

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Метки: видео   доброта   животные   лиса   поступок   спасение   фото   
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