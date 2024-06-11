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Как изменились дети-актёры, которые начали кинокарьеру в юном возрасте

Как изменились дети-актёры, которые начали кинокарьеру в юном возрасте

Автор:
11 июня 2024 08:33
Сообщество : Кино
Метки: возраст   дети-актёры   кино   роль   съемка   фильм   
1838
14

Не успели мы оглянуться, как некоторые актёры-детишки не только стали сначала подростками, а потом и взрослыми людьми под и за 30, но и умудрились пропасть с радаров, завершив свою карьеру в кино.

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Известен по фильму «Последний киногерой» (1993).

Известна по фильмам «Миссис Даутфайр» (1993) и «Матильда» (1996).

Известен по фильму «Мальчик в полосатой пижаме» (2008).

Его коллега по фильму, Джек Скэнлон (25 лет), сыгравший мальчика-еврея, давно закончил карьеру актёра и не светится в соцсетях. Зато посмотрите, как он играет на гитаре!

Известна по фильму «План игры» (2007).

Известен по фильмам «Ночь в музее» (2006) и «Ночь в музее 2» (2009).

Известна по фильмам «Моя ужасная няня» (2005) и «Чернильное сердце» (2008).

Известен по сериалу «Остаться в живых» (2004-2010).

Известна по фильму «Мост в Терабитию» (2007).

Известна по фильму «Питер Пэн» (2003).

Известен по фильму «Очень страшное кино 3» (2003). Сейчас из актёра Микуска переквалифицировался в композитора.

Известен по эпизодическим ролям в фильмах, где примой был его старший брат Маколей, и ужастику «Знаки» (2002).

Известны по фильму «Лемони Сникет: 33 несчастья» (2004).

Обе близняшки по очереди играли младшую (и самую харизматичную) из сирот Бадлеров по имени Солнышко. На момент съёмок Каре и Шелби было по 2 года.

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Метки: возраст   дети-актёры   кино   роль   съемка   фильм   
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2  комментария
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4k
RaiJu 2 часа назад
Комментарий к фото
Хороший фильм, и дети там сыграли суперски
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7k
Отвратительный Мужик 2 минуты назад
Почти все дети с интересной внешностью вырастают в не красивых взрослых .
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