Как в Подмосковье появился дом, в котором все выполнено из мозаики

Мы все любим необычные дома — особенно мы обращаем на них внимание в путешествиях. Мы привыкли к тому, что за границей есть произведения архитектурного искусства, которые просто поражают воображение своим видом. Особенно популярны здания, выполненные Гауди, — мастером работы с мозаикой.
Она привычна нам в храмах в качестве внутреннего декора. Но в Подмосковье есть дом, который многие сравнивают с архитектурными произведениями Гауди — и мозаика там используется как внешняя отделка дома. Наш сегодняшний материал о том, как обычный житель Подмосковья воплотил свою мечту в реальность.
План, разрабатывавшийся 7 лет
Егор Золотарев — обычный житель Подмосковья, купивший небольшой участок между Бронницами и Воскресенском. По образованию он архитектор, поэтому сразу понял, что на его участке не будет стоять обычный дом. Он сам хотел разработать чертежи, чтобы по ним потом своими руками построить дом мечты. На строительство дома ушло семь лет, большую часть которых Егор разрабатывал чертеж — он часто менял его, поскольку он не казался ему идеальным. Полгода ушло на то, чтобы украсить дом мозаикой — кстати, хозяину пришлось самому делать мозаику, а также придумывать особый раствор, благодаря которому мозаика держалась бы на каркасе дома.
Сложности строительства
Почва, на которой планировалось строительство, необычна — сначала идет слой торфа, затем — слой песка. Строительство домов на такой земле всегда осложняется. Егор закладывал фундамент целый год, стараясь сделать его устойчивым. Затем начался новый этап, который был не менее сложным, — ведь дом был непривычной формы. Но все же строительство было закончено, и его результат превзошел все ожидания Егора.
Полукруглый дом
Дом необычен не только тем, что внешняя отделка состоит из мозаики. Сам дом имеет полукруглую форму, в нем нет ни одного угла, даже внутри. По словам Егора, он специально выбрал такую необычную форму, так как обычные постройки ему не нравились. Площадь дома составляет около 70 квадратных метров.
Дом очень светлый, поскольку в нем много окон — кстати, о них: окна круглые, и каждое украшено причудливым узором, который смотрится очень эффектно.
Входная дверь тоже необычная — она покрыта декоративным металлом, который весь уже заржавел — это была задумка Егора, поскольку такая дверь, по его же словам, прослужит еще около ста лет, а ржавчина придает ей шарма.
Внутренняя отделка дома такая же необычная, как и внешняя. Конечно, здесь тоже используется мозаика. Здесь нет стен в обычном понимании слова — помещение не делится на прямоугольники, как в обычных домах и квартирах.
Дом быстро стал сенсацией не только в районе, где находится, на него также обратили внимание и СМИ, что сделало его известным во всей России. Егора Золотарева быстро стали сравнивать с Гауди — но это сравнение ему не нравится. Он хотел бы быть самостоятельной творческой единицей, но такое сравнение, конечно, его и не обижает.
Источник:
АНТИФИШКИ
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