Как в Подмосковье появился дом, в котором все выполнено из мозаики

Полукруглый дом

Дом необычен не только тем, что внешняя отделка состоит из мозаики. Сам дом имеет полукруглую форму, в нем нет ни одного угла, даже внутри. По словам Егора, он специально выбрал такую необычную форму, так как обычные постройки ему не нравились. Площадь дома составляет около 70 квадратных метров.

Дом очень светлый, поскольку в нем много окон — кстати, о них: окна круглые, и каждое украшено причудливым узором, который смотрится очень эффектно.

Входная дверь тоже необычная — она покрыта декоративным металлом, который весь уже заржавел — это была задумка Егора, поскольку такая дверь, по его же словам, прослужит еще около ста лет, а ржавчина придает ей шарма.

Внутренняя отделка дома такая же необычная, как и внешняя. Конечно, здесь тоже используется мозаика. Здесь нет стен в обычном понимании слова — помещение не делится на прямоугольники, как в обычных домах и квартирах.