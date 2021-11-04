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30 фотографий, доказывающих, что Исландия не похожа ни на одну другую страну

30 фотографий, доказывающих, что Исландия не похожа ни на одну другую страну (31 фото)

Автор:
04 ноября 2021 13:34
Сообщество : Путешествия
Метки: занимательное страноведение   интересные факты о стране   исландия   красивая природа   страна исландия   страны мира   факты   факты о странах   
1589
31
Исландия - одно из самых волшебных мест на Земле. Кажется, там не только потрясающая природа, но и прекрасная жизнь. Согласно Всемирному докладу ООН о счастье за 2021 год Исландия занимает 4 место среди самых счастливых стран мира - после Финляндии, Дании и Швейцарии.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: занимательное страноведение   интересные факты о стране   исландия   красивая природа   страна исландия   страны мира   факты   факты о странах   
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4k
au3 Час назад
А вот нифига. Это Вильнюс литва
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7k
Garpia121 Час назад
Интересно поехать, когда станет можно.
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146k
anthrax Час назад
Сказочная страна.
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3k
le4t 2 часа назад
Очень, очень показательная карта!

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14k
uutb 2 часа назад
Евро- 2016...
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