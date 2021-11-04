30 фотографий, доказывающих, что Исландия не похожа ни на одну другую страну

"Вы здесь на свой страх и риск. Соблюдайте крайнюю осторожность. Не заходите за ограждения. Не отламывайте и не собирайте сталактиты. Не бросайте камни, монеты или мусор в гейзеры. Не подходите близко к горячим источникам. Помните о том, что температура воды - 80-90 градусов по Цельсию и может серьезно обжечь. Не суйте руки в воду, чтобы проверить ее температуру, обожжетесь. Ближайшая больница находится в 62 километрах".