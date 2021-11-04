30 фотографий, доказывающих, что Исландия не похожа ни на одну другую страну

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Исландия - одно из самых волшебных мест на Земле. Кажется, там не только потрясающая природа, но и прекрасная жизнь. Согласно Всемирному докладу ООН о счастье за 2021 год Исландия занимает 4 место среди самых счастливых стран мира - после Финляндии, Дании и Швейцарии.
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2. Туристка из Дании отправила письмо друзьям в Исландию, нарисовав на конверте карту и указав адрес "Исландия, Búðardalur, лошадиная ферма, на которой живут двое взрослых, трое детей и куча овец"
Письмо было доставлено по адресу.
9. Телефон в гостиничном номере со специальной кнопкой. Она разбудит вас, если в небе появилось северное сияние
10. Информационная табличка в районе гейзеров. Всё четко и по делу
"Вы здесь на свой страх и риск. Соблюдайте крайнюю осторожность. Не заходите за ограждения. Не отламывайте и не собирайте сталактиты. Не бросайте камни, монеты или мусор в гейзеры. Не подходите близко к горячим источникам. Помните о том, что температура воды - 80-90 градусов по Цельсию и может серьезно обжечь. Не суйте руки в воду, чтобы проверить ее температуру, обожжетесь. Ближайшая больница находится в 62 километрах".
11. Исландия не одобряет глупость
"Природе не нужны ваши деньги. Когда вы бросаете их в кипящую горячую воду, вы загрязняете источник и наносите вред экосистеме. Если хотите кому-то помочь деньгами, пожалуйста, просто отдайте их нуждающимся".
12. Современные исландские дома построены с использованием водопроводных труб с геотермальным подогревом под тротуарами, поэтому исландцам не приходится зимой чистить снег лопатами
13. В исландском городе нарисовали 3D-пешеходный переход. Вот такой "лежачий полицейский"!
17. На кладбище Холоваллагардур в Исландии по старинной норвежской традиции на могилах сажают деревья. Прикосновение к деревьям - способ связаться с умершим
19. В Исландии есть места, где можно находиться одновременно на тектонических плитах Северной Америки и Европы. Эта трещина возникла в результате землетрясения
27. Забавный факт: поголовье овец Исландии более чем вдвое превышает численность населения
Источник: — переведено специально для fishki.net
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