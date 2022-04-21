20 удивительных и загадочных исторических фото, которые вы не поймете с первого взгляда

История вечно подкидывает нам всякие загадки - маленькие или большие, интересные и не очень. События, люди - здесь есть все. И не все сразу понятно, а требует расшифровки.
Taк мacкировали пepeвозку алкоголя в CШA во вpeмя суxoго зaкона
Утренний поезд. Япония. Трудоголики едут.
Это последний день рождения Мэрилин, а также был последний день и на съемочной площадке фильма «Что-то должно случиться», 1 июня 1962 год.
Koмплексный обeд нa заводcком комбинaте питaния "Вэфовeц". Cтоимocть 60 копeeк. Pигa, Лaтвийская CCP, 1986 гoд.
Сборная Российской империи по футболу. Стокгольм, 1912 год.
Рейд милиции по уничтожению контрафактной алкогольной продукции, 1993 год.
Дом, покрытий пеплом в результате извержения Вулкана на Канарских островах. 10 миллиардов кубических метров пепла было выброшено в атмосферу осенью 2021 года.
2008 год - дети выступают с номером о самодостаточности сельского хозяйства.
Тесак с календарем на 1528 год, Германия.
Закупленный Россией в Англии дирижабль типа "Черномор", для поиска подводных лодок противника в Черном море. Вид сзади.
Похороны белки. 1850 год.
Эту надпись, которая сохранилась до сих пор, нацарапала стекле в Зимнем Дворце бриллиантом императрица Александра Фёдоровна. Что там написано, до сих пор не выяснено.
Кровать-раскладушка Тутанхамона, 14 век до н.э.
А вы знали что ЧИП и Дейл были сделаны по образм Индианы Джонса и детектива Магнума?
Пистолет Cnicago Firearms, США, 1890 год.
Это не ковер. Это самая большая мозаика, обнаруженная в Турции.
Карта дорог, построенных Римской империей.
Георг Михаэль фон Меренгберг - правнук А.С.Пушкина и внук Александра II.
Список нерекомендуемых исполнителей. СССР.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Вот и пятница на подходе...Демотиваторы
- "Тарзан из Карачи": пакистанец 8 лет живёт на дереве
- Дело-то житейское
- В Англии мужчина напал на соседей с мечом
- Бездомный мужчина устроил праздник для своих собак - и прославился
Понравилось30
Нах было вставлять фотку фашыка?
Какой у Хулио Иглесиаса "неофашизм"? Или "садизм" у Назарета? И не было такой группы Kenet Hit.
И главный вопрос: почему весь текст - на английском?
===============================================================================
Прекрасно выяснено, что там написано. Это автор тупо копипастит информацию не удосужившись пару кнопок в инете нажать.
Надпись на английском языке была нацарапана Александрой Федоровной бриллиантовым кольцом. Оригинальный текст: ”Nicky 1902 looking at the hussars. 17 March”("Ники 1902 г. Смотрит на гусар. 17 марта")
Оно из СССР, список составлен для применения в СССР... на английском
А вы думаете нам царям легко?.... Кровать негде во дворце поставить