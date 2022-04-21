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20 удивительных и загадочных исторических фото, которые вы не поймете с первого взгляда

20 удивительных и загадочных исторических фото, которые вы не поймете с первого взгляда

Автор:
21 апреля 2022 23:01
Сообщество : Исторические факты
Метки: загадки   интересное   история   расшифровка   факты   фото   
1975
20

История вечно подкидывает нам всякие загадки - маленькие или большие, интересные и не очень. События, люди - здесь есть все. И не все сразу понятно, а требует расшифровки.

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Taк мacкировали пepeвозку алкоголя в CШA во вpeмя суxoго зaкона


Утренний поезд. Япония. Трудоголики едут.


Это последний день рождения Мэрилин, а также был последний день и на съемочной площадке фильма «Что-то должно случиться», 1 июня 1962 год.

Koмплексный обeд нa заводcком комбинaте питaния "Вэфовeц". Cтоимocть 60 копeeк. Pигa, Лaтвийская CCP, 1986 гoд.

Сборная Российской империи по футболу. Стокгольм, 1912 год.


Рейд милиции по уничтожению контрафактной алкогольной продукции, 1993 год.

Дом, покрытий пеплом в результате извержения Вулкана на Канарских островах. 10 миллиардов кубических метров пепла было выброшено в атмосферу осенью 2021 года.

2008 год - дети выступают с номером о самодостаточности сельского хозяйства.

Тесак с календарем на 1528 год, Германия.

Закупленный Россией в Англии дирижабль типа "Черномор", для поиска подводных лодок противника в Черном море. Вид сзади.

Похороны белки. 1850 год.

Эту надпись, которая сохранилась до сих пор, нацарапала стекле в Зимнем Дворце бриллиантом императрица Александра Фёдоровна. Что там написано, до сих пор не выяснено.

Кровать-раскладушка Тутанхамона, 14 век до н.э.


А вы знали что ЧИП и Дейл были сделаны по образм Индианы Джонса и детектива Магнума?

Пистолет Cnicago Firearms, США, 1890 год.

Это не ковер. Это самая большая мозаика, обнаруженная в Турции.

Карта дорог, построенных Римской империей.


Георг Михаэль фон Меренгберг - правнук А.С.Пушкина и внук Александра II.


Список нерекомендуемых исполнителей. СССР.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: загадки   интересное   история   расшифровка   факты   фото   
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10  комментариев
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25k
Юрьевич Час назад
Ну я теперь понял почему в европе хорошие дороги в отличии от наших! Сука, им римляне строили, а у нас армяне!

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263
Max Davidoff 12 минут назад
Вот про Пушкина А.С. сейчас обидно было...
Нах было вставлять фотку фашыка?
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4k
Andrey Abramov Полчаса назад
Обед 60коп в СССР при зарплате 80р эквивалентен бизнесланчу за 500р при зарплате в 60тыс сегодня...
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14k
Bill 48 минут назад
"Список нерекомендуемых исполнителей СССР" - опять этот бред про "ужасы Совка"
Какой у Хулио Иглесиаса "неофашизм"? Или "садизм" у Назарета? И не было такой группы Kenet Hit.
И главный вопрос: почему весь текст - на английском?
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28k
Макарыч Час назад
"Эту надпись, которая сохранилась до сих пор, нацарапала стекле в Зимнем Дворце бриллиантом императрица Александра Фёдоровна. Что там написано, до сих пор не выяснено."
===============================================================================
Прекрасно выяснено, что там написано. Это автор тупо копипастит информацию не удосужившись пару кнопок в инете нажать.

Надпись на английском языке была нацарапана Александрой Федоровной бриллиантовым кольцом. Оригинальный текст: ”Nicky 1902 looking at the hussars. 17 March”("Ники 1902 г. Смотрит на гусар. 17 марта")
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5k
Mowgley Час назад
Особенно загадочное последнее фото.
Оно из СССР, список составлен для применения в СССР... на английском


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266
Антошка Час назад
А почему подписи к картинкам на один запаздывают? Читаешь описание к фото, а оно оказывается относится к предыдущему.
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6k
au3 2 часа назад
"Кровать-раскладушка Тутанхамона, 14 век до н.э."

А вы думаете нам царям легко?.... Кровать негде во дворце поставить
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