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Самый абсурдный способ выбора главы государства в истории человечества

Самый абсурдный способ выбора главы государства в истории человечества

Автор:
01 сентября 2022 10:20
Сообщество : Исторические факты
Метки: выбор   интересное   история   познавательное   факты   фото   
183
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Если вы считаете выборы президента США через коллегии выборщиков малопонятными и необоснованно усложненными, то уверен — попытка понять смысл порядка выбора главы венецианской республики (дожа) погрузит вас в пучину когнитивного диссонанса, даже если вы не подозреваете, что это такое.

Дожи правили в Венеции более тысячи лет, первые пять веков процесс выбора нового дожа менялся довольно часто, но в 1268 году были установлены новые правила выборов, которые успешно продержались следующие полтысячелетия.

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Выбранный новый дож обычно правил до своей смерти (этакий президент на всю жизнь), так как в отличие от того же папы римского ему было запрещено подавать в отставку. Но он не обладал всей полнотой единоличной власти, его ограничивал парламент республики – Большой Совет, Сенат и синьория, которая, в том числе, могла отправить его в отставку.

Но давайте обсудим порядок выборов.

В назначенный день выборов ранним утром самый молодой член синьории, усердно помолившись в соборе Сан Марко, выходил на улицу и отлавливал первого попавшегося пацана лет десяти. Его приводили во дворец Большого Совета, где заседали на тот момент все члены Совета старше 30 лет. Мальчик должен был вытянуть из урны, где сложены шары с бумажками, 30 штук с именами сидящих здесь парламентариев.

Затем ровно по такой же процедуре из 30 случайным образом выбиралось 9 выборщиков. Не очень разумно, скажете, ведь можно сразу ровно таким же образом выбрать этих девятерых. Увы, слово «разумно» вам вряд ли покажется уместным после рассказа о следующих этапах.

Итак, эти 9 выборщиков уже сами выбирали 40 следующих, причем каждый из выбранных должен получить не менее 7 голосов.

Далее уже понятно, воскликнет читатель-торопыга, именно эти 40 и выбирают следующего дожа.

А вот фиг вам. Веселье только-только начинается. Из сорока жребием пацан отбирает 12. Вот эти самые двенадцать и выбирают… 25 следующих выборщиков. Затем жребием их опять прореживают до девяти.

Девять выборщиков приступают к самому ответственному для них выбору: они отбирают 45 членов Большого совета, за каждого должно быть подано не менее семи голосов.

Затем все тот же мальчик уже изрядно обалдевший от затянувшейся процедуры, в который раз за день тянет жребий и выбирает 11 из 45.

Умно, скажете вы, 11 нечетное число — значит при любом голосовании будет большинство, ведь воздержавшихся в таком голосовании не бывает.

Хм, а с чего вы взяли, что именно эти одиннадцать будут выбирать дожа?

Они лишь выбирают 41 выборщика, каждый из которых обязан получить не менее 9 голосов.

Это занимает, как понимаете, кучу времени. Наконец, все из 41 выбраны, и они тут же приступают к тайному голосованию: каждый выборщик кидает в урну один шар с бумажкой за своего кандидата в дожи.

Далее по логике должен быть подсчет голосов?

И снова не угадали, никакого значения количество голосов поданных за кандидата во время тайного голосования не имеет.

Такие вот дела.

А пока слуги будят спящего в углу пацана, уже ничего непонимающего спросонья, и приводят в большой зал дворца, где к тому времени собрались выборщики, и в их присутствии мальчик тянет из урны бумажки с именами кандидата на пост дожа. Кандидата, чью бумажку с именем вытянули, обсуждают, а затем вызывают в зал и задают вопросы, на которые он обязан отвечать, по окончании допроса все открыто голосуют, если кандидат не набрал 25 голосов, то приглашают следующего, а вот если набрал – выборы окончены: Да здравствуют новый дож!

Все остальные кандидаты, чьи бумажки все еще не вытянули – в пролете.

***

Более идиотской и нелепой процедуры вам представить сложно?

Возможно именно так вам и кажется, но все же она имела смысл, иначе не просуществовала бы пять веков. Такая система многоступенчатого случайного отбора выборщиков по замыслу создателей сводила к минимуму возможность предварительного сговора, подкупа или запугивания выборщиков, а, следовательно, влияния этих факторов на конечный результат выборов. В Венеции, где в Большом Совете и в Сенате веками боролись за власть влиятельные аристократические семьи, было крайне важно не дать преимущество какой-то из семей на выборах.

Многократное прореживание на каждом этапе случайным образом (жребием) выборщиков, включив фильтр на их адекватность (промежуточное голосование), такой алгоритм выборов, несмотря на кажущуюся абсурдность, с высокой вероятностью отсеивал неспособных и потенциально опасных кандидатов, одновременно уменьшая шансы ставленников какой-либо одной могущественной партии или семьи.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: выбор   интересное   история   познавательное   факты   фото   
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3  комментария
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4k
Taf Taffus Минуту назад
Хаброта про выборы булькает, и при этом просто никак не могла не обосраться - текст цельнотянутый плагиат, при том коцанный - нет финальной части, где был рассказ о том, как Франческо Фроскари хакнул систему и выбрался на читах, и ему за это ничего небыло.
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12k
Konstantin 17 минут назад
Охренеть.
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122
MAXIMUS Полчаса назад
Знаем мы эти "выборы"
у нас в России такие же.


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