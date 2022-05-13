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В США полицейский застрелил «опасную» старушку с деменцией

В США полицейский застрелил «опасную» старушку с деменцией

Автор:
13 мая 2022 15:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Нью-Мексико   США   деменция   жестокость   коп   нож   полицейский   старушка   
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Ему показалось, что она может напасть и он открыл огонь на поражение.

Штат Нью-Мексико. Полицейский приехал на вызов: ему сообщили, что по дому ходит старушка, вооружённая ножами, и угрожает своим родственникам. Также ему сказали, что у неё деменция и она толком не понимает, что происходит и с кем она имеет дело.

Коп встал в дверях дома и стал сипло орать: «Drop the fucking knife». А бабка отказывалась - видно, что она вообще не понимает, что происходит. Возможно, она приняла его за грабителя и просто испугалась. Потом попыталась что-то объяснить, но полицейский так орал, что ничего разобрать невозможно.

Тогда бабулька сделала шаг в его сторону - коп открыл огонь и старушка скончалась на месте.

Теперь вопрос: зачем? Зачем было убивать - неужели этот лось с пистолетом думал, что она его серьёзно ранит или убьёт? Она даже ножи на поднимала и не направляла в его сторону. Можно было выстрелить в воздух и она бы всё бросила и упала на пол от страха. На крайний случай - выстрелить в плечо или ногу и обезвредить. Какой смысл в такой жестокости?

Да, по правилам она «представляла потенциальную опасность для окружающих и полицейского». Но можно же было разобраться, это не 2-метровый здоровенный негр с пистолетом, а хилая старушка.

И невольно возникает другой вопрос - в России такое возможно? Чтобы силовик приехал на вызов и застрелил бабушку?

Нет, даже в дурном сне.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Нью-Мексико   США   деменция   жестокость   коп   нож   полицейский   старушка   
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27  комментариев
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23k
Андрей 3 часа назад
И где местные либерасты и прочие дерьмократы? Заступитесь за бабушку?
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404
REMM Андрей 2 часа назад
она че- негр, что бы за нее заступатся ?
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18k
homerchik Полчаса назад
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6k
Tim_G Полчаса назад
псина спущенная с поводка на полном серьезе вопит так, что явно опасные псих отклонения не у убитой были...
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75
Alex Час назад
Че у них мусора все такие нервные? Орут как резаные свиньи
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15k
Краюхин Тихон Час назад
У меня только один вопрос - нах.уя? Вот наху.я!? Был этот прямоугольник, который мешал насладиться убийством бабки?
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41
WORLD 2 часа назад
Идиот!
Можно было хотя бы в ногу выстрелить.
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
Grandma lives matter!
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46
Guilty Pleasure 2 часа назад
Во всем, как обычно, виноват Путин
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4k
sedoisever 2 часа назад
В Телеграмме мне с пеной у рта доказывали, что "он обезопасил себя и имел право"...
Блин... Да у нас любой пацан участковый разрулил бы. Не говоря уже о санитарах из дурки, которые и не таких буйных пакуют.
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12k
geminisf 2 часа назад
Классный способ получить побыстрее наследство.
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69k
Viktor 2 часа назад
Тут уж по-хорошему вспомнишь Джорджа Флойда!

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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Я всегда подозревал, что подкова над дверью ни хрена не помогает. Везде один развод...
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34k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Бля, да эти две свиньи, вызвавшие полицию, могли обезоружить бабку одним пуком!

В общем, если у вас в доме завелась ненужная старушка - зовите американских копов.
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10k
Zемляк 2 часа назад
Этого полицейского нужно к Байдену отправить, вылечить деменцию.
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2
Иван Поспелов 2 часа назад
[мат]
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202
Uganda 3 часа назад
Больные на голову. Старушку жалко.
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