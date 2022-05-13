В США полицейский застрелил «опасную» старушку с деменцией

Штат Нью-Мексико. Полицейский приехал на вызов: ему сообщили, что по дому ходит старушка, вооружённая ножами, и угрожает своим родственникам. Также ему сказали, что у неё деменция и она толком не понимает, что происходит и с кем она имеет дело.

Коп встал в дверях дома и стал сипло орать: «Drop the fucking knife». А бабка отказывалась - видно, что она вообще не понимает, что происходит. Возможно, она приняла его за грабителя и просто испугалась. Потом попыталась что-то объяснить, но полицейский так орал, что ничего разобрать невозможно.

Тогда бабулька сделала шаг в его сторону - коп открыл огонь и старушка скончалась на месте.