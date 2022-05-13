В США полицейский застрелил «опасную» старушку с деменцией

Ему показалось, что она может напасть и он открыл огонь на поражение.
Штат Нью-Мексико. Полицейский приехал на вызов: ему сообщили, что по дому ходит старушка, вооружённая ножами, и угрожает своим родственникам. Также ему сказали, что у неё деменция и она толком не понимает, что происходит и с кем она имеет дело.
Коп встал в дверях дома и стал сипло орать: «Drop the fucking knife». А бабка отказывалась - видно, что она вообще не понимает, что происходит. Возможно, она приняла его за грабителя и просто испугалась. Потом попыталась что-то объяснить, но полицейский так орал, что ничего разобрать невозможно.
Тогда бабулька сделала шаг в его сторону - коп открыл огонь и старушка скончалась на месте.
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Теперь вопрос: зачем? Зачем было убивать - неужели этот лось с пистолетом думал, что она его серьёзно ранит или убьёт? Она даже ножи на поднимала и не направляла в его сторону. Можно было выстрелить в воздух и она бы всё бросила и упала на пол от страха. На крайний случай - выстрелить в плечо или ногу и обезвредить. Какой смысл в такой жестокости?
Да, по правилам она «представляла потенциальную опасность для окружающих и полицейского». Но можно же было разобраться, это не 2-метровый здоровенный негр с пистолетом, а хилая старушка.
И невольно возникает другой вопрос - в России такое возможно? Чтобы силовик приехал на вызов и застрелил бабушку?
Нет, даже в дурном сне.
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Можно было хотя бы в ногу выстрелить.
Блин... Да у нас любой пацан участковый разрулил бы. Не говоря уже о санитарах из дурки, которые и не таких буйных пакуют.
От передоза он подох, он уже угашеный был когда его задерживали. А то что там потом задним числом накорябали это уже трындец.
В общем, если у вас в доме завелась ненужная старушка - зовите американских копов.