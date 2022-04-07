FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Автомир 9393 поста • 762 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Автомир 
20 шикарных скульптур и памятников из автомобилей и не только

20 шикарных скульптур и памятников из автомобилей и не только (20 фото)

Автор:
07 апреля 2022 17:16
Сообщество : Автомир
Метки: автомир   автомобили   инсталляция   памятник   скульптура   художник   
1243
20

Куда деть старый автомобиль? Сдать на металлолом, скажете вы. И это очевидно. Но иногда из старой, а может и новой, техники можно сделать нечто монументальное и фантастичное.

×
×

Кстати с этой инсталляцией случился казус - немецкая полиция выписала на скульптуру штраф за неправильную парковку.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: автомир   автомобили   инсталляция   памятник   скульптура   художник   
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
kaboza 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

664096



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Забавная, но глуповатая подборка каламбуров и лингвошуток
3
50
Забавная, но глуповатая подборка каламбуров и лингвошуток
"Гардина Литвинова" и другие: пародии блогера Юрия Истерики на звезд и знаменитостей
3
58
"Гардина Литвинова" и другие: пародии блогера Юрия Истерики на звезд и знаменитостей
Набирающие популярность в сообществах
Японская пара разводится каждые три года из-за фамилии
0
5
Японская пара разводится каждые три года из-за фамилии
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Интересный аналог привычных бумажных визиток (2 фото + 1 видео)
Интересный аналог привычных бумажных визиток (2 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Да, это жёстко
0
0

Лучшие демотиваторы
Он даже и не догадывается
3
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#интересное#автомир#мир#картинки#шоу бизнес#Приколы#США#подборка
#интересно#животные#Ватермарк#Россия#аварии#кино#история#СССР#авто аварии#Украина
#прикол#факты#автомобили#Разное#дтп#люди#в мире#фейл#война#новости
Переговоры об урегулировании: какие требования предъявляют российская и украинская сторона Переговоры об урегулировании: какие требования предъявляют российская и украинская сторона Итальянский художник превратил Lamborghini Huracan EVO в произведение искусства Итальянский художник превратил Lamborghini Huracan EVO в произведение искусства Коллекция автоприколов в картинках Коллекция автоприколов в картинках В Хабаровске установили неоднозначную скульптуру В Хабаровске установили неоднозначную скульптуру Трехметровый памятник Фёдору Достоевскому установили во Флоренции Трехметровый памятник Фёдору Достоевскому установили во Флоренции Памятник, которого больше нет Памятник, которого больше нет

На что жалуетесь?

Вернуться