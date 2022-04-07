20 шикарных скульптур и памятников из автомобилей и не только

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Куда деть старый автомобиль? Сдать на металлолом, скажете вы. И это очевидно. Но иногда из старой, а может и новой, техники можно сделать нечто монументальное и фантастичное.
Веретено - скульптура, созданная в 1989 году художником Дастином Шулером. Она состояля из 50-футового шипа с восемью автомобилями,1989
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Чтобы отметить 50-летие спортивного автомобиля Porsche 911, художник Джерри Джуда создал скульптуру высотой 111 футов, состоящую из трех парящих в небе автомобилей
Художники из Калгари Кейтлинд Браун и Уэйн Гарретт создали большую публичную инсталляцию в Калгари, Канада
Кстати с этой инсталляцией случился казус - немецкая полиция выписала на скульптуру штраф за неправильную парковку.
Источник:
АНТИФИШКИ
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