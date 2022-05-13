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Загадочные и любопытные находки, которые люди обнаружили на пляже

Загадочные и любопытные находки, которые люди обнаружили на пляже

Автор:
13 мая 2022 11:21
Метки: забавно   на пляже   находки   находки на пляже   поиск   прикол   фото   
6330
16

Не во всех городах есть берег морской, но вот пляжи имеются. Чего там только не находят жители разных уголков планеты. И речь не только про мусор, а про останки морских гадов и загадочные послания.

×
×

А что любопытного вы находили на пляже?


Источник:

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Метки: забавно   на пляже   находки   находки на пляже   поиск   прикол   фото   
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13  комментариев
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1k
Никита Сергеевич 3 часа назад
"Порадовали" подписи к фото, особенно камень, которому 2 млрд. лет... Детский лепет какой то. Как он узнал возраст камня? Спросил?
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90k
sapér Vodička 8 минут назад
Вот так,они уходят от нас !!!
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1k
qwer Час назад
Ничего таинственного, это же пробирка Пауэлла, выбросил наверное, за ненадобностью...
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21k
hebpat 2 часа назад
это не чей то амулет, это, если не подделка конечно (скорее подделка), монета древнегреческого города, где то в музее в греции видел похожую
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2k
Aleksandr M. 2 часа назад
Комментарий к фото
Чей-чей... последователей вот этого товарища)))

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11k
Denissg 2 часа назад
Земной путь конька начался. Водный закончился.
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55k
Timofey 2 часа назад
Coors это пиво.
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4k
ПушЫстый ЙожЫг 3 часа назад
находил бутылку с посланием в джубге, бутылку открыть не успел, у меня ее отобрал мужик, как выяснилось этот мужик эту бутылку пол часа запустил в море
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532k
АРОН 3 часа назад
Перечисляю:
-поясничный позвонок человека;
-проксимальный фрагмент большеберцовой кости человека;
-два камня ,,Куриный бог,,(это когда они с дыркой) размером 15х8 и 13х4 см;
-несколько раз бумажные деньги, все разы рано утром.
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Спелая кукурузинка

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