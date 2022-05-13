Загадочные и любопытные находки, которые люди обнаружили на пляже

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Не во всех городах есть берег морской, но вот пляжи имеются. Чего там только не находят жители разных уголков планеты. И речь не только про мусор, а про останки морских гадов и загадочные послания.
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А что любопытного вы находили на пляже?
Источник:
АНТИФИШКИ
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-поясничный позвонок человека;
-проксимальный фрагмент большеберцовой кости человека;
-два камня ,,Куриный бог,,(это когда они с дыркой) размером 15х8 и 13х4 см;
-несколько раз бумажные деньги, все разы рано утром.
Из самых интересных находок - сломанный каменный топор, к сожалению, во время переезда прошлёпали; и обломок амфоры с отпечатком пальца мастера на ручке.