У всего в мире есть неочевидные нюансы: 16 остроумных иллюстраций

В мире нет ничего однозначного, не существует чёрного и белого, у всех вещей есть свои нюансы. И то, что на первый взгляд могло показаться крутым, хорошим и правильным, при ближайшем рассмотрении окажется не таким уж и радужным.
Подобные ситуации мастерски и с саркастичными нотками показывает художник Gudim в своём проекте «YES, BUT» («ДА, НО»). Наслаждайтесь!
ЗОЖ
Мыло, антисептик и… дверь которую надо тянуть на себя
Рейтинги и обзоры
Когда ищу хорошие книги и вижу эту деталь… Всего один голос, и тот от мамы автора.
carolinazevedo
Красивый почерк не купишь
Тату
Парковка
Прямо как мой батя. У него камеры 360 градусов обзора, но всё равно паркуется по зеркалам.
event_hor1zon
Аллергия
Прыжок в толпу
Счастливая цыпочка
Спорт в каждый дом
Сделала ноготочки
Мода и погода
Год рождения — это только цифры
Надпись на торте: «Вечно молода».
Картинка со звуком
Долгая прогулка
Любовь к чтению всегда заканчивается на лицензионном соглашении
Источник:
АНТИФИШКИ
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