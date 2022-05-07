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У всего в мире есть неочевидные нюансы: 16 остроумных иллюстраций

У всего в мире есть неочевидные нюансы: 16 остроумных иллюстраций

Автор:
07 мая 2022 09:11
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   иллюстрации   прикол   сарказм   фото   
2047
17

В мире нет ничего однозначного, не существует чёрного и белого, у всех вещей есть свои нюансы. И то, что на первый взгляд могло показаться крутым, хорошим и правильным, при ближайшем рассмотрении окажется не таким уж и радужным.

Подобные ситуации мастерски и с саркастичными нотками показывает художник Gudim в своём проекте «YES, BUT» («ДА, НО»). Наслаждайтесь!


ЗОЖ

×
×

Мыло, антисептик и… дверь которую надо тянуть на себя

Рейтинги и обзоры

Когда ищу хорошие книги и вижу эту деталь… Всего один голос, и тот от мамы автора.

carolinazevedo


Красивый почерк не купишь

Тату

Парковка

Прямо как мой батя. У него камеры 360 градусов обзора, но всё равно паркуется по зеркалам.

event_hor1zon


Аллергия

Прыжок в толпу

Счастливая цыпочка

Спорт в каждый дом

Сделала ноготочки

Мода и погода

Год рождения — это только цифры

Надпись на торте: «Вечно молода».

Картинка со звуком

Долгая прогулка

Любовь к чтению всегда заканчивается на лицензионном соглашении

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

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Метки: Юмор   забавно   иллюстрации   прикол   сарказм   фото   
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3  комментария
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6k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 часа назад
Мля, что за срань???
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Albert Obukhov 2 часа назад
Инь Ян
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Anarasius

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