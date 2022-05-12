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Будущее уже здесь: нейросеть в качестве фармацевта

Будущее уже здесь: нейросеть в качестве фармацевта

Автор:
12 мая 2022 19:13
Сообщество : Наука
Метки: интересно   лекарства   медицина   нейросеть   отходы   химия   экология   
3722
6

Как мы с вами представляли раньше использование искусственного интеллекта в нашей жизни?

Наверняка, первое, что приходит на ум — это автоматизация процессов вредных производств, улучшение качества жизни людей, формирование более свободного и счастливого общества, ну или все печально, как у мрачных утопистов прошлого века, в произведениях которых роботы захватили мир.

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Сейчас же искусственный интеллект и нейросети мелькают в новостях о чем угодно, но только не в действительно полезных сферах. Хотя на самом деле это не совсем так.

Например, международное объединение ученых предложило использовать нейросети для создания лекарственных препаратов из химических отходов.

По своей сути они создали платформу Alchemy, которая в состоянии проанализировать более 200 видов химических соединений, образованных после отходов, чтобы синтезировать на их основе 300 видов лекарств.

В качестве источников этих самых отходов, ученые указали производства в отраслях фармакологии, косметологии и бытовой химии.

Пока система только тестируется, но если она сможет генерировать медикаменты из отходов производств, то, возможно, это положительно скажется как на экологии, так и на стоимости лекарств.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   лекарства   медицина   нейросеть   отходы   химия   экология   
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7  комментариев
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5k
Allmaster 3 часа назад
Я без всяких нейросетей из обычного сахара, немного дрожжей и воды делаю неплохое лекарство.
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366
ОйВсё 6 минут назад
Загрузим в нейросеть БД лекарственных соединений и цепочку химических реакций их синтеза, с учетом сопутствующих реагентов, условий и себестоимости. И БД отходов с цепью возможных хим реакций и их условиями, реагентами и тд. - любой серьезный вычислительный кластер перекрестной выборкой сможет выбрать множество путей синтеза одного из другого. Вопрос в том что новых средств оно не произведёт. Вопросы логистики, промышленных центров, коммуникаций да и ещё очень много чего эта нейросеть не просчитает. Нужны базы знаний и сети способные с этими БЗ работать (причем межотраслевые). Но и значимость людей в этом случае будет падать, и даже если все получится кто позволит этому произойти. Низкая стоимость лекарств невыгодна корпорациям монополистам. И огромными расходами на строительство производственных кластеров, с закрытием существующих.
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22k
Валерий 2 часа назад
дешевле лекарства не станут. Это капитализм.
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8k
сеньор Леонсио 4 часа назад
Эвтаназия с отмазкой про искусственный интеллект.
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1k
sos1960sos 4 часа назад
Именно так я себе это и представлял. Два искусственных интеллекта везут крупному заказчику два бочонка белого порошка...
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Александр Невский
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