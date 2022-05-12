Будущее уже здесь: нейросеть в качестве фармацевта

Как мы с вами представляли раньше использование искусственного интеллекта в нашей жизни?
Наверняка, первое, что приходит на ум — это автоматизация процессов вредных производств, улучшение качества жизни людей, формирование более свободного и счастливого общества, ну или все печально, как у мрачных утопистов прошлого века, в произведениях которых роботы захватили мир.
Сейчас же искусственный интеллект и нейросети мелькают в новостях о чем угодно, но только не в действительно полезных сферах. Хотя на самом деле это не совсем так.
Например, международное объединение ученых предложило использовать нейросети для создания лекарственных препаратов из химических отходов.
По своей сути они создали платформу Alchemy, которая в состоянии проанализировать более 200 видов химических соединений, образованных после отходов, чтобы синтезировать на их основе 300 видов лекарств.
В качестве источников этих самых отходов, ученые указали производства в отраслях фармакологии, косметологии и бытовой химии.
Пока система только тестируется, но если она сможет генерировать медикаменты из отходов производств, то, возможно, это положительно скажется как на экологии, так и на стоимости лекарств.
Источник:
АНТИФИШКИ
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