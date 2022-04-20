Кто из актеров саги о мальчике, который выжил, соответствовали канону? Разбираемся с помощью нейросети

В соцсетях набирает обороты новый тренд: пользователи, обращаясь к возможностям нейросети, создают портреты с каноническим образом персонажей из книг. В частности, люди воссоздали портреты персонажей Гарри Поттера.
Известно, что актеры, которых подбирают на роли в экранизациях, не всегда соответствуют описанию, данному в книгах. В частности, иногда актеры значительно красивее, чем было описано в литературных произведениях.
Но вот в случае Гарри Поттера, кажется, создатели серии фильмов попали точно в цель. Хотя бы что касаемо главной троицы друзей — так точно.
Девушка, которая проверяла то, как выглядели бы герои книг на самом деле, использовала сервис Artbreeder. Для этого она вводила в строку описание внешности из оригинальных произведений.
Интересно было бы посмотреть и на то, как выглядели бы герои российских произведений, если бы их создал ИИ.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Что для меня так в фильме все удачно получилось.