Кто из актеров саги о мальчике, который выжил, соответствовали канону? Разбираемся с помощью нейросети

Девушка, которая проверяла то, как выглядели бы герои книг на самом деле, использовала сервис Artbreeder. Для этого она вводила в строку описание внешности из оригинальных произведений.

Интересно было бы посмотреть и на то, как выглядели бы герои российских произведений, если бы их создал ИИ.