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Кто из актеров саги о мальчике, который выжил, соответствовали канону? Разбираемся с помощью нейросети

Кто из актеров саги о мальчике, который выжил, соответствовали канону? Разбираемся с помощью нейросети (37 фото)

Автор:
20 апреля 2022 22:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Гарри Потер   ИИ   актеры   интересно   канон   книги   нейросеть   персонажи   
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В соцсетях набирает обороты новый тренд: пользователи, обращаясь к возможностям нейросети, создают портреты с каноническим образом персонажей из книг. В частности, люди воссоздали портреты персонажей Гарри Поттера.

Известно, что актеры, которых подбирают на роли в экранизациях, не всегда соответствуют описанию, данному в книгах. В частности, иногда актеры значительно красивее, чем было описано в литературных произведениях.

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Но вот в случае Гарри Поттера, кажется, создатели серии фильмов попали точно в цель. Хотя бы что касаемо главной троицы друзей — так точно.

Девушка, которая проверяла то, как выглядели бы герои книг на самом деле, использовала сервис Artbreeder. Для этого она вводила в строку описание внешности из оригинальных произведений.

Интересно было бы посмотреть и на то, как выглядели бы герои российских произведений, если бы их создал ИИ.

Источник:

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Метки: Гарри Потер   ИИ   актеры   интересно   канон   книги   нейросеть   персонажи   
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8  комментариев
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1k
Пошляк Стебаныч 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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1k
perekrestok 2 часа назад
В программе недоработана часть по рисованию нижних челюстей. Или шире черепа или в ширину носа. Может это влияние генов "волшебства"?
Что для меня так в фильме все удачно получилось.
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Alexandr 2 часа назад
Что-то да, но в основном при чтении книги было другое восприятие, а фильм полностью сбил настройки, но что по мне так в лучшую сторону.
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810
КАКАнгел 3 часа назад
тут явные ошибки с возрастом. Римус Люпин был сверстникам родителей Потного Гарри и ему было 38 лет его жена Нимфадора должна быть тоже достаточно взрослой (1973 г.р. ) а не 15 летней девкой как на картинке . Златопуст тоже не мальчик 1964 г.р.
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4k
мемфрид 4 часа назад
А Лили была горячая штучка)
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