Старшеклассник из США создал протез руки, управляемый разумом

В 2020 году Чой, который тогда учился в 10-м классе, планировал провести лето в лаборатории, исследуя алюминиевое топливо. Из-за пандемии лаборатория была закрыта, и у него появилось много свободного времени. И тогда он вспомнил 60-минутный эпизод научного сериала, который он смотрел в третьем классе, о нейроинтерфейсах, используемых для управления протезами конечностей. В этом эпизоде ​​исследователи имплантировали крошечные датчики в моторную кору головного мозга пациентки, что позволило ей двигать роботизированной рукой, используя свои мысли. «В то время я был очень, очень потрясён увиденным, потому что эта технология была невероятно крутой, — говорит Чой. — Но я также был встревожен тем, что она требует действительно рискованной операции на открытом мозге. И они такие дорогие, их стоимость исчисляется сотнями тысяч долларов».



Не испугавшись того факта, что для создания технологии в документальном фильме понадобилась целая команда исследователей, Чой решил в одиночку разработать улучшенную версию. Он устроил импровизированную лабораторию в своем подвале на столе для пинг-понга, и трудился по 16 часов в день. Имея прошлый опыт в программировании и робототехнике — он раньше участвовал в соревнованиях по робототехнике вплоть до уровня чемпионата мира — Чой смог самостоятельно спроектировать первую версию своей роботизированной руки.



Распечатал он её на 3D-принтере своей сестры за 75 долларов. На печать руки ушло 30 часов, а поскольку принтер мог печатать только детали размером до 12 см, Чою пришлось соединить детали вместе болтами и резинкой, чтобы создать прототип. Эта первоначальная версия работала с использованием данных о мозговых волнах и жестов головы. Также предстояло создать алгоритм интерпретации мозговых волн, причём написать его с нуля.