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Старшеклассник из США создал протез руки, управляемый разумом

Старшеклассник из США создал протез руки, управляемый разумом

Автор:
12 мая 2022 17:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Вот это ДА   изобретение   интересно   молодец   протез   разработка   чудо-протез   
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Во время коронавирусной изоляции люди брались за всевозможные хобби. Выпечка хлеба, садоводство, вязание... но были и более амбициозные проекты. Бенджамин Чой, старшеклассник из Вирджинии, решил спроектировать и построить доступный по цене роботизированный протез руки, которым можно было бы управлять разумом, не требуя инвазивной хирургии головного мозга.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Вот это ДА   изобретение   интересно   молодец   протез   разработка   чудо-протез   
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21  комментарий
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2k
Copycat 7 часов назад
Я одного понять не могу, как мы пришли к такому что этим важным для всех людей с ограниченными возможностями делом занимаются школьники у себя дома на энтузиазме, а не исследовательские институты которые спонсируются кучей государственных денег?
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37k
Example 6.2.6 3 часа назад
Интерфейс Мозг-Компьютер исследуют уже второй десяток лет, и еле-еле продвинулись так чтоб человек мог силой мысли курсор по экрану двигать вверх-вниз, после нескольких лет тренировок, под присмотром десятков разных спецов как из области датчиков, так и из областей кибернетики, имплантов и исследователей активности мозга, при многомиллионных бюджетах.
А тут школьник, у которого в силу возраста - нет необходимых знаний, взял и создал. Я таки думаю тут либо желтопрессная чушь, либо рука работает от движения скальпа, и то знает пару движений на уровне - сжать клешню, показать, показать "ок".
В противном случае - ему без всяких но, должны выдать Нобелевскую премию сразу по нескольким категориям, а весь научный мир буде посрамлён.
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3k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 3 часа назад
США это место где профессоры из России учат китайских студентов.
Но когда этот милый мальчик начнет лицензировать и пытаться наладить производство, его имя и фамилия исчезнут из перечня тех кто изобрел это.
Так получается в большинстве случаев в США.
Туда уехало очень много талантливых из России, но вот загадка, они ничего не изобрели.))))))
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17k
Александр Сучков 4 часа назад
Из США? А че, и там все умные из Китая?))))
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20k
BiZ 4 часа назад
главное, чтобы не отвалился вайфай
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435
mnekrasov 4 часа назад
А ни че, что он китаец? Причём тут амеры?
А ни че, что он китаец? Причём тут амеры?
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116
St.Razeen mnekrasov 3 часа назад
Скажи буряту что он не россиянин и не посылай его больше никуда. Да и кстати не только буряту.
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1k
Алексей 4 часа назад
Чисто с инженерной и программистской точки зрения как-то задумывался над этой темой. На мой взгляд основной непроходимый затык - как раз в преобразовании информации между мозгом и протезом. Тем более при бесконтактном чтении мозговых ритмов. При этом про "мозговые волны" как-то поверхностно изложено. И это ключевое устройство на голове как-то простовато выглядит для этой задачи, даже только для ЭЭГ.
Не просто так делают операции на мозге за сотни тысяч, т.к. по сути это сложнейшая система для чтения и преобразования ритмов головного мозга. А тут 16-летний подросток справился в одиночку с алгоритмами и машинным обучением.
Верю, что можно это сделать по распознаванию жестов. Например, когда его руки лежат на столе, протез хватает вещи при закрывании век и отпускает при широком открытии глаз. В "локте" протез движется синхронно с движением головы. Считать хватательные жесты со здоровой руки еще меньшая проблема.
Но про "мозговые волны" не верю. Если было бы все так просто, специалисты давно освоили бы это поле.
Разубедите, кто в теме..
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16k
scorpick 4 часа назад
Это его первым убьёт Сара Коннор?
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615
X Æ A-12 5 часов назад
Хотелесь бы по подробнее о реализации нейроного интерфейса(как школьник-ардуинщик смог его реализовать, все-таки головной мозг это не регистры в микроконтроллере) . А то на бумаге у китайцев, или кто он там, все хорошие, а на деле шляпа.
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58k
pynh 6 часов назад
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56k
doker 7 часов назад
Это интересно...
Каждый сможет стать Терминатором.

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