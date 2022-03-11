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Затонувший в Антарктиде корабль "Эндьюранс" найден спустя 107 лет

Затонувший в Антарктиде корабль "Эндьюранс" найден спустя 107 лет (17 фото + 2 видео)

Автор:
11 марта 2022 09:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Вот это ДА   Исторические факты   Эндьюранс   затонувший корабль   интересно   экспедиция   
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Судно "Эндьюранс", оказавшееся на дне антарктического моря Уэдделла в 1915 году во время неудачной экспедиции Эрнеста Шеклтона, обнаружено на глубине 3008 метров. Исследователи отмечают, что оно находится в хорошем состоянии.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Вот это ДА   Исторические факты   Эндьюранс   затонувший корабль   интересно   экспедиция   
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3  комментария
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43k
Vodjanoj 36 минут назад
Комментарий к фото
2015?
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24k
Ваня 39 минут назад
про экспедицию шеклтона читал, а вот то что нашли судно это хорошо... история закончилась...
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vasilykopkov 52 минуты назад
Стесняюсь спросить - "кейс с авиационным топливом" - это что?
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