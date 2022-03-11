Затонувший в Антарктиде корабль "Эндьюранс" найден спустя 107 лет

Кадры подводной съемки показали, что "Эндьюранс" цел и для деревянного корабля находится в очень хорошем состоянии. "Мы поражены тем, что нам повезло найти и сделать снимки Endurance», — сказал Менсун Баунд, морской археолог и руководитель исследования. - Он стоит прямо, гордо возвышается над морским дном, цел и в прекрасной сохранности. Это важная веха в полярной истории".