Затонувший в Антарктиде корабль "Эндьюранс" найден спустя 107 лет

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Судно "Эндьюранс", оказавшееся на дне антарктического моря Уэдделла в 1915 году во время неудачной экспедиции Эрнеста Шеклтона, обнаружено на глубине 3008 метров. Исследователи отмечают, что оно находится в хорошем состоянии.
Сначала немного истории. В августе 1914 года британский полярный исследователь Эрнест Шеклтон отправился на борту этого судна в Антарктиду. Он стремился совершить первый наземный переход через антарктический материк. Однако очень быстро планы были нарушены, "Эндьюранс" застрял в плотных паковых льдах, началось разрушение корпуса, и через несколько месяцев ожидания людям пришлось покинуть корабль и уйти. "Эндьюранс" затонул 21 ноября 1915 года. Участники экспедиции сняли с него весь груз, что могли, и ушли. Подробнее об этом здесь: Экспедиция Шеклтона в Антарктиду: одна из величайших историй выживания, 1914-1917 гг.
В феврале этого года из Кейптауна (Южная Африка) к месту крушения "Эндьюранс" отправилась экспедиция Endurance22. Это совпало со 100-летием со дня смерти сэра Эрнеста Шеклтона.
Корма корабля с надписью Endurance
Корабль был обнаружен примерно в 6 км от места крушения, зафиксированного капитаном корабля Фрэнком Уорсли, но в пределах района поиска, определенного экспедиционной группой перед ее отплытием из Кейптауна.
Тафрейл, штурвал и кормовая палуба Endurance
Новость о том, что "Эндьюранс" найден, опубликовал фонд морского наследия Фолклендов.
Стандартная носовая часть затонувшего корабля Endurance
Кадры с места крушения показывают, что "Эндьюранс" очень неплохо сохранился - даже штурвал не поврежден. Антарктическое циркумполярное течение послужило барьером для личинок, которые могли испортить древесину корабля.
Архивные кадры разгрузки корабля "Эндьюранс" после того, как он застрял во льдах
"Эндьюранс" на всех парусах, Императорская трансантарктическая экспедиция
Найденный "Эндьюранс" объявлен охраняемым историческим памятником в соответствии с Договором об Антарктике. Это гарантирует, что во время осмотра и видеосъемки затонувший корабль не будет затронут или как-то потревожен.
Поисковая экспедиция работала с с южноафриканского полярного исследовательского и логистического судна SA Agulhas II. Также использовались бесконтактные подводные поисковые роботы.
Кадры подводной съемки показали, что "Эндьюранс" цел и для деревянного корабля находится в очень хорошем состоянии. "Мы поражены тем, что нам повезло найти и сделать снимки Endurance», — сказал Менсун Баунд, морской археолог и руководитель исследования. - Он стоит прямо, гордо возвышается над морским дном, цел и в прекрасной сохранности. Это важная веха в полярной истории".
На снимке: южноафриканское полярное исследовательское и логистическое судно SA Agulhas II с высоты птичьего полета, во время экспедиции в окружении льдов.
На снимке: один из автономных подводных аппаратов SAAB Sabertooth, использовавшийся экспедицией Endurance22 для поиска обломков корабля Эрнеста Шеклтона.
После стартовавшей в феврале экспедиции Endurance22 SA Agulhas II застрял во льдах в том же месте, где затонул Endurance более века назад.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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