Спор о Библии, который стал виновником одной из самых крупных мистификаций

Дэвид Ханнум подал в суд на Барнума за то, что он назвал трёхметрового человека, которым он владел, подделкой, но судья во время заседания потребовал, чтобы Ханнум поклялся в подлинности своей копии "Кардиффского гиганта". Тот не смог солгать перед лицом Господа (вот что вера животворящая делает) и 10 декабря 1869 года все закончилось тем, что Халл признался прессе в мистификации.

Барнум, конечно, смог продать несколько копий статуи, ведь суд стал, своего рода, рекламой. И "настоящая" версия потом побывала на выставках и его, в итоге, купил некий издатель из Айовы, чтобы водрузить "исполина" у себя дома.

Сейчас её можно увидеть в "Музее фермеров" Нью-Йорка, где она выставляется с 1947 года.