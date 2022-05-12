Спор о Библии, который стал виновником одной из самых крупных мистификаций

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Этот случай проходит под названием "Кардиффский гигант". Это не про тот Кардифф, который столица Уэльса, а про тот, который в США, находящийся в штате Нью-Йорк. Там нашли огромного окаменевшего человека.
16 октября 1869 года рабочими Гидеоном Эммонсом и Генри Николсом был найден окаменелый человек, ростом почти в три метра, а весом в 1,4 тонны. Его нашли за сараем Уильяма Ньюэлла, когда копали колодец.
Конечно же новость о находке очень быстро распространилась, люди толпами ходили смотреть на это чудо. Сначала, когда рабочие наткнулись на тело, они подумали, что здесь похоронен какой-то старый индеец, а после того, как стали понятны небывалые размеры туловища, его отнесли к библейским временам, когда на Земле жили гиганты.
Конечно же новость о находке очень быстро распространилась, люди толпами ходили смотреть на это чудо. Сначала, когда рабочие наткнулись на тело, они подумали, что здесь похоронен какой-то старый индеец, а после того, как стали понятны небывалые размеры туловища, его отнесли к библейским временам, когда на Земле жили гиганты.
Кто первым предположил такую интерпретацию - история не сохранила, но Ньюэлл поставил над находкой палатку и стал брать плату за то, чтобы посмотреть на неё. Сначала вход был 25 центов, но желающих было так много, что Уильям удвоил стоимость.
Писали, что у дома владельца повозки стояли целыми днями - народ съезжался со всей округи. Археологи тут же приехали изучать находку и... заявили, что это подделка. Также было отмечено, что у Ньюэлла не было ни малейшего повода копать колодец именно за сараем, ведь там не было воды.
Писали, что у дома владельца повозки стояли целыми днями - народ съезжался со всей округи. Археологи тут же приехали изучать находку и... заявили, что это подделка. Также было отмечено, что у Ньюэлла не было ни малейшего повода копать колодец именно за сараем, ведь там не было воды.
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Но не смотря на весь научный скепсис, народ продолжал ехать в этот музей. Люди спорили, что это такое на самом деле - окаменевший человек или статуя, сделанная в древности. Версия о "библейском человеке" была самой популярной, ведь там же писали, что ...были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им".
Популярность "Кардиффского гиганта" была столь большой, что нашлись те, кто захотел его выкупить.
Шагнём чуть назад: некий табачник Джордж Халл поспорил на церковном собрании, когда обсуждали Библию, что сможет одурачить людей, верящих в этих древних исполинов.
После он решил сфальсифицировать необыкновенную находку. Он стал действовать так: нанял людей, добыл гипсовый блок длиной 3,2 метра. Его привезли из Айовы, а продавцам Халл сказал, что планирует поставить в Нью-Йорке памятник Аврааму Линкольну.
Но на деле блок уехал в Чикаго, где мистификатор нанял камнетёса и поручил ему задание вырезать захороненного человека и взял с него клятву молчать. Полученную фигуру обработали кислотами, чтобы он выглядел состаренным. Также они использовали доску со вбитыми в неё вязальными спицами, которыми били по скульптуре, чтобы сымитировать поры.
Шагнём чуть назад: некий табачник Джордж Халл поспорил на церковном собрании, когда обсуждали Библию, что сможет одурачить людей, верящих в этих древних исполинов.
После он решил сфальсифицировать необыкновенную находку. Он стал действовать так: нанял людей, добыл гипсовый блок длиной 3,2 метра. Его привезли из Айовы, а продавцам Халл сказал, что планирует поставить в Нью-Йорке памятник Аврааму Линкольну.
Но на деле блок уехал в Чикаго, где мистификатор нанял камнетёса и поручил ему задание вырезать захороненного человека и взял с него клятву молчать. Полученную фигуру обработали кислотами, чтобы он выглядел состаренным. Также они использовали доску со вбитыми в неё вязальными спицами, которыми били по скульптуре, чтобы сымитировать поры.
В 1868 году, в ноябре создание было доставлено на ферму двоюродного брата Джорджа Халла, как раз того самого Уильяма Ньюэлла. Вся эта затея обошлась Халлу в 2600 долларов (сейчас это примерно 50 тысяч долларов).
И до "случайной находки" прошёл почти год. Что там мужчины думали себе неизвестно, но скорее всего просто ждали удобного момента. И в итоге он настал. Халл смог продать "долю в бизнесе" за хорошие деньги, выручив 23000 долларов, умножив свои вложения почти в 10 раз.
И до "случайной находки" прошёл почти год. Что там мужчины думали себе неизвестно, но скорее всего просто ждали удобного момента. И в итоге он настал. Халл смог продать "долю в бизнесе" за хорошие деньги, выручив 23000 долларов, умножив свои вложения почти в 10 раз.
А дальше было так: новые владельцы, которых представлял Дэвид Ханнум, перевезли "Кардиффского гиганта" на выставку в Сиракузы, там же в штате Нью-Йорк. Выставка собрала много народу и глядя на это известный шоумен Финеас Барнум предложил 50 000 долларов за такое популярное произведение скульптурного искусства.Ему отказали, в ответ на то, что он создал копию "Кардиффского гиганта", которую выставил в Нью-Йорке, заявив, что именно его "гигант" настоящий, а тот, что в Сиракузах - подделка.
Дэвид Ханнум подал в суд на Барнума за то, что он назвал трёхметрового человека, которым он владел, подделкой, но судья во время заседания потребовал, чтобы Ханнум поклялся в подлинности своей копии "Кардиффского гиганта". Тот не смог солгать перед лицом Господа (вот что вера животворящая делает) и 10 декабря 1869 года все закончилось тем, что Халл признался прессе в мистификации.
Барнум, конечно, смог продать несколько копий статуи, ведь суд стал, своего рода, рекламой. И "настоящая" версия потом побывала на выставках и его, в итоге, купил некий издатель из Айовы, чтобы водрузить "исполина" у себя дома.
Сейчас её можно увидеть в "Музее фермеров" Нью-Йорка, где она выставляется с 1947 года.
Барнум, конечно, смог продать несколько копий статуи, ведь суд стал, своего рода, рекламой. И "настоящая" версия потом побывала на выставках и его, в итоге, купил некий издатель из Айовы, чтобы водрузить "исполина" у себя дома.
Сейчас её можно увидеть в "Музее фермеров" Нью-Йорка, где она выставляется с 1947 года.
Затем, правда, Барнум сумел продать несколько копий статуи – видимо, суд стал дополнительной рекламой. А "настоящая" изначальная версия затем выставлялась на выставках, в итоге его купил некий издатель из Айовы для украшения дома, но в 1947 году продал его "Музею фермеров" в Нью-Йорке – там эта статя выставляется до сих пор.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Мистификация США интересное история обман факты
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