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Спор о Библии, который стал виновником одной из самых крупных мистификаций

Спор о Библии, который стал виновником одной из самых крупных мистификаций

Автор:
12 мая 2022 15:27
Сообщество : RealFishki
Метки: Мистификация   США   интересное   история   обман   факты   
2526
7
Этот случай проходит под названием "Кардиффский гигант". Это не про тот Кардифф, который столица Уэльса, а про тот, который в США, находящийся в штате Нью-Йорк. Там нашли огромного окаменевшего человека.
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А дальше было так: новые владельцы, которых представлял Дэвид Ханнум, перевезли "Кардиффского гиганта" на выставку в Сиракузы, там же в штате Нью-Йорк. Выставка собрала много народу и глядя на это известный шоумен Финеас Барнум предложил 50 000 долларов за такое популярное произведение скульптурного искусства.Ему отказали, в ответ на то, что он создал копию "Кардиффского гиганта", которую выставил в Нью-Йорке, заявив, что именно его "гигант" настоящий, а тот, что в Сиракузах - подделка.

Источник:

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Метки: Мистификация   США   интересное   история   обман   факты   
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5  комментариев
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121
Лютый вам Бетховен 7 часов назад
Делай деньги, делай деньги -
О-о-стальное всё дребедень!
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16
Alex Killmore 4 часа назад
Самые большие деньги можно заработать на оружии, идиотах и суевериях. Тут сразу второе и третье.
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Валерий 4 часа назад
какая, нафиг, библия? Тут в полный рост поклонение золотому тельцу.
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10k
Трив 5 часов назад
Гиганты существовали всегда. Просто чувак решил нажиться на мистификации. Не первый случай в США. Там и бигфута возили, и инопланетянина.
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9k
Ivan 8 часов назад
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