Настоящая и страшная судьба степфордских жён

Казалось бы - счастье определено и заперто в идеальный мир с идеальным домом и детьми. Никакого офиса, где кричит начальник, сиди себе и вей гнездо. Но, как любой радикализм и максимализм, это не привело ни к чему хорошему. Женщины стали ощущать себя загнанными лошадьми, ведь планка была ой как высока: ребенок плачет, а не благонравно играет с плюшевой игрушкой? Ужасная мать! Подгорел тост или яичница? Да что ж ты за жена такая, которая и мужа любимого накормить не может!

Но и мужья-то были не слишком довольны происходящим. Чтобы обеспечивать эдакую идеальность им приходилось вкалывать сверхурочно. Они находились в постоянном стрессе перед угрозой увольнения. Ведь тогда он не сможет содержать семью. Этот стресс превратил мужчин в истеричных личностей, которые были готовы срываться на каждую мелочь: недосоленная еда, грязные коленки ребёнка, что пришел с улицы, недостаточно сверкающий пол. Женщины оказались в ловушке: вместо идеального дома, идеального мужа и идеальной журнальной картинки они оказались заперты с неуравновешенным деспотичным надсмотрщиком, который мог наказать за что угодно.