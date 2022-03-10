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Настоящая и страшная судьба степфордских жён

Настоящая и страшная судьба степфордских жён (12 фото)

Автор:
10 марта 2022 19:12
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   США   жена   женщины   интересное   история   факты   
696
12
Книга "Степфордские жёны" авторства Айры Левина вышла в 1972 году. Она рассказывает об идеальных женщинах, которые на самом деле оказались просто роботами. Да, такая вот фантастика-мечта многих мужчин. Но оказывается, такие вот спутницы жизни, покорные мужьям, вечно красивые и трудолюбивые существовали на самом деле...
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"Возьмите прозак, запейте мерло"

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Источник:

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Метки: Жизнь   США   жена   женщины   интересное   история   факты   
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9  комментариев
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238
eutace 2 часа назад
всё не однозначно и не так просто... но конечно всегда должен быть выбор у человека, как у женщины, так и мужчины... С одной стороны Женщина может быть счастлива только будучи Женщиной, с другой стороны - психика у людей разная, и некоторые женщины совсем не Женщины... Просто действительно странно отдавать своё здоровье , время чужим людям за копейки, продавая свой труд, а не детям и любимому мужчине... Но с другой стороны, если зарплата большая, любимого мужчины нет, дети только раздражают и мешают тогда.... В общем тогда это настроение подхватывают политики в своих интересах... Женщин как биологический вид и так почти уничтожили, зато теперь есть 33 пола )))
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10k
Джон Уик 11 минут назад
Да не могут два человека рядом существовать длительное время.
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1k
Григорий Водениктов 47 минут назад
просвещённая нация хуле
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1k
Стебан Пошляк 2 часа назад
Всё правильно. Вышла баба с кухни - лоботомия.
Ибо нефиг...
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4k
livaneth 2 часа назад
Ну, фильм не совсем про это. Фильм про городок, в котором мужики сговорились да и поубивали своих жён. А убийство скрыли, поставив на место убитых андроидов.
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5k
Ыукп 2 часа назад
Если бы у меня была такая жена - я бы повесился....
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