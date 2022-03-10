Настоящая и страшная судьба степфордских жён

696
12
Книга "Степфордские жёны" авторства Айры Левина вышла в 1972 году. Она рассказывает об идеальных женщинах, которые на самом деле оказались просто роботами. Да, такая вот фантастика-мечта многих мужчин. Но оказывается, такие вот спутницы жизни, покорные мужьям, вечно красивые и трудолюбивые существовали на самом деле...
В 50-е года США пришло интересное время. Вся страна была уверена в том, что мужчина должен быть добытчиком, а женщина - хранить очаг и быть безмолвной приставкой к кухне. Вот только девушки, ставшие домохозяйками, жили не так счастливо, как могло бы казаться.
Когда в 50-е годы американских школьниц спрашивали, кем бы они хотели стать через несколько лет, они единогласно говорили: "Выйти замуж". Удивительно, ведь незадолго до этого, в 1925 году, Сесилия Пейн-Гапошкина впервые рассмотрела физические условия в атмосферах звёзд, а в 1928 году Амелия Эрхарт совершила Трансатлантический перелет, во время Второй Мировой войны тысячи женщин взвалили на себя мужские обязанности и достаточно хорошо с ними справились. Почему же все девушки Америки вдруг резко захотели только одного - замуж?
×
×
Когда закончились военные действия, то в США наступил демографический кризис. Журналы стали наводнять статьи о том, как тяжело получать высшее образование, как вредно строить карьеру, о том, как вредны работающие мамы для психики детей... Новым эталоном стала не воительница, а идеальная, волосок к волоску домохозяйка. Вся реклама была напичкана образцовыми жёнушками, которые всегда аккуратны, готовят по десять блюд в час на кристально отмытой кухне, ну а сама она, конечно же, всегда красиво одета, накрашена, мила и приветлива.
Влияние СМИ велико... Женщины с тем же рвением, с которым справлялись с тяготами жизни без мужчин, ринулись становиться идеальными. Экономическая ситуация это позволяла: мужчина мог один прокормить семью, пока жена воспитывала детей и обихаживала дом. Нарядные дамы отвозили детишек в школу, потом ехали домой, чтобы посвятить себя намыванию жилища и готовке ужина из трёх-четырёх блюд. Туфли на каблуках стали домашней обувью, ведь в журналах стали публиковать статьи о вреде тапочек... А ведь чаще всего это были не квартиры в 37, ну хорошо, пусть даже 70 квадратных метров. Это были дома, часто в два-три этажа, которые надо было постоянно намывать.
Казалось бы - счастье определено и заперто в идеальный мир с идеальным домом и детьми. Никакого офиса, где кричит начальник, сиди себе и вей гнездо. Но, как любой радикализм и максимализм, это не привело ни к чему хорошему. Женщины стали ощущать себя загнанными лошадьми, ведь планка была ой как высока: ребенок плачет, а не благонравно играет с плюшевой игрушкой? Ужасная мать! Подгорел тост или яичница? Да что ж ты за жена такая, которая и мужа любимого накормить не может!
Но и мужья-то были не слишком довольны происходящим. Чтобы обеспечивать эдакую идеальность им приходилось вкалывать сверхурочно. Они находились в постоянном стрессе перед угрозой увольнения. Ведь тогда он не сможет содержать семью. Этот стресс превратил мужчин в истеричных личностей, которые были готовы срываться на каждую мелочь: недосоленная еда, грязные коленки ребёнка, что пришел с улицы, недостаточно сверкающий пол. Женщины оказались в ловушке: вместо идеального дома, идеального мужа и идеальной журнальной картинки они оказались заперты с неуравновешенным деспотичным надсмотрщиком, который мог наказать за что угодно.
Но и мужья-то были не слишком довольны происходящим. Чтобы обеспечивать эдакую идеальность им приходилось вкалывать сверхурочно. Они находились в постоянном стрессе перед угрозой увольнения. Ведь тогда он не сможет содержать семью. Этот стресс превратил мужчин в истеричных личностей, которые были готовы срываться на каждую мелочь: недосоленная еда, грязные коленки ребёнка, что пришел с улицы, недостаточно сверкающий пол. Женщины оказались в ловушке: вместо идеального дома, идеального мужа и идеальной журнальной картинки они оказались заперты с неуравновешенным деспотичным надсмотрщиком, который мог наказать за что угодно.
Психотерапия тогда стала невероятно популярной. Сотни степфордских жён приходили ко врачам и рыдая, рассказывали, что они не видят другого способа, как справиться с постоянным напряжением и страхом, как алкоголь. Не уходить в запой, нет! Но регулярный глоточек, раз в час, делали практически все. Они требовали антидепрессанты, однако при этом не прекращали выпивать. Те, кто не получали таблеток для себя шли к детским врачам, требуя выписать успокоительное для ребенка.
"Возьмите прозак, запейте мерло"
Четыре слова стали девизом и секретом улыбки домохозяек-совершенств.
Говорилось ли о хронической усталости? Мало кто предполагал об её настоящей причине. Журналисты писали, что всё дело в плохих рабочих, которые вовремя не чинят бытовую технику. Ещё грешили на большие расстояния, которые нужно было проезжать мамам, отвозя детей в школу. Ещё были уверения, что на женщин очень давит Ассоциация родителей и учителей. Но никто и никогда не ставил под сомнение тот факт, что женщина счастлива будучи домохозяйкой.
Страшное
Начиная с 40-х годов лоботомия становилась популярной. От всего прописывали именно это: от тревожности, от аутизма, от депрессии, от истерии, даже от "недостаточной покорности". На минуту, в США, в начале 50-х, проводилось около пяти тысяч таких операций в год!
Психиатр Уолтер Джей Фримен разработал новую технику, которая позволяла делать процедуру без сверления черепа. У него, кстати, не было образования хирурга, но он завёл себе "лоботомобиль" и разъезжал по стране, проведя что-то около трех с половиной тысяч операций.
6% пациентов умирали. Другие столкнулись со следующим: потеря координации, недержание мочи, эпилепсия, набор веса, паралич. Кому повезло, тот "отделался" невозможностью критически мыслить, апатией и невозможностью предсказывать последствия своих поступков.
Женщины, которые потеряли способность делать хоть что-то и начинали мочиться прямо на пол гостиной, помещали в клинику на всю оставшуюся жизнь, а вместо "поломанного робота" просто заводили нового. Ну в самом деле - самому себе стирать что ли?!
Психиатр Уолтер Джей Фримен разработал новую технику, которая позволяла делать процедуру без сверления черепа. У него, кстати, не было образования хирурга, но он завёл себе "лоботомобиль" и разъезжал по стране, проведя что-то около трех с половиной тысяч операций.
6% пациентов умирали. Другие столкнулись со следующим: потеря координации, недержание мочи, эпилепсия, набор веса, паралич. Кому повезло, тот "отделался" невозможностью критически мыслить, апатией и невозможностью предсказывать последствия своих поступков.
Женщины, которые потеряли способность делать хоть что-то и начинали мочиться прямо на пол гостиной, помещали в клинику на всю оставшуюся жизнь, а вместо "поломанного робота" просто заводили нового. Ну в самом деле - самому себе стирать что ли?!
И теперь, внимание, это была середина 20 века. Не глухая африканская деревня.
Американским девочкам удаляли головки клитора. Эту процедуру делали родители своим детям, которых застукали за изучением себя и своих половых органов. Вот таким вот варварским и садистским способом "защищали" нравственность ребенка. Но и это ещё не все: муж мог отправить свою жену, взрослого человека, на эту процедуру, если ему казалось, что жена ведет себя как нимфоманка или просто слишком истерична.
Американским девочкам удаляли головки клитора. Эту процедуру делали родители своим детям, которых застукали за изучением себя и своих половых органов. Вот таким вот варварским и садистским способом "защищали" нравственность ребенка. Но и это ещё не все: муж мог отправить свою жену, взрослого человека, на эту процедуру, если ему казалось, что жена ведет себя как нимфоманка или просто слишком истерична.
Сексуальное образование было скудным и ханжеским. Из-за того, что мужчины не понимали важности прелюдии, девушки часто страдали вагинизмом - это спазм лобково-копчиковой мышцы, из-за которых классический секс становился попросту невозможным. Карательная медицина сунула нос и сюда - ткани вагины растягивали зеркальцем. Сей недуг объясняли излишней "властностью" пациенток, поэтому никакой анестезии им не полагалось, а жуткая боль наоборот полагалась: сама виновата, ты должна знать, кто главный в семье.
В начале 60-х женщины стали всё чаще говорить, что жизнь домохозяек их не устраивает. В 1961 году девушки массово вышли на первую демонстрацию за мир. В 1963 году появился первый документальный фильм о домохозяйке, рассказывающей, что чувствует себя в ловушке. Позже Redbook создал рубрику Why Young Mothers Feel Trapped ("Почему молодые матери ощущают себя пленницами"), на которую получил 24 тысячи отзывов от американок.
Сказалось, кстати, и влияние СССР. Первая советская леди Нина Хрущёва отказалась трепаться о семье и обедах с женой американского президента и вместе с мужчинами стала обсуждать политику. Стали появляться публикации, где говорилось о русских детях работающих мам, которые гораздо самостоятельнее, тогда как американские оказались одним из самых инфантильных поколений.
Становилось ясно: демографические проблемы нельзя решить, заперев женщин на кухне. Эта овчинка выделки не стоит.
Сказалось, кстати, и влияние СССР. Первая советская леди Нина Хрущёва отказалась трепаться о семье и обедах с женой американского президента и вместе с мужчинами стала обсуждать политику. Стали появляться публикации, где говорилось о русских детях работающих мам, которые гораздо самостоятельнее, тогда как американские оказались одним из самых инфантильных поколений.
Становилось ясно: демографические проблемы нельзя решить, заперев женщин на кухне. Эта овчинка выделки не стоит.
Тысячи девочек по всей Америке сбегали из "порядочных" домов, предпочитая жить в коммунах хиппи, работая за копейки, только чтобы не повторить маминой судьбы, которая всю себя положила в мужа и дом. Такие вот "вечные" семейные ценности не протянули и десяти лет, начав умирать.
Потребовалось так мало времени женщине, чтобы понять: навязанная идеальная картинка ведет не к уютному счастью, а в красивый и благоустроенный ад.
Потребовалось так мало времени женщине, чтобы понять: навязанная идеальная картинка ведет не к уютному счастью, а в красивый и благоустроенный ад.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- 20 любопытных фото вещей, которые не каждый день увидишь
- 20 людей, которые почувствовали на себе, что такое "не повезло"
- Его забыть невозможно...Н.А.Боярский
18
Понравилось18
Новости партнёров
Всегда должен быть выбор и люди должны делать что им нравится: нравится быть домохозяйкой - конечно, хочешь ты строить карьеру - пожалуйста. Так и мужчины - он не обязан зарабатывать и если жена получает в разы больше, то почему бы именно мужчине не уйти в отпуск по уходу за ребенком, тогда семья не потеряет в деньгах. А это тоже труд, причем громадный. И колоссально недооцененный. Почему-то считается, что женщина в декрете "отдыхает"))) Это неуважение к ее труду, ее силам, как моральным, так и физическим.
Правила "как надо" и "как не надо" - это попытка взять под контроль жизнь. А это, по большому счету, - хаос.
Все можно, что в рамках уголовного кодекса и устраивает обоих)
Ибо нефиг...
Она создала этот тошнотворный, как с рекламных хлопьев, мир. И мужу своему чип такой ввернула.