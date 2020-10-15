Бритни Спирс снова опубликовала видео, которое взволновало фанатов

Американская певица Бритни Спирс опубликовала на своей страничке в Instagram видео, на котором она пожаловалась на осень. Поклонники обратили внимание на то, что Бритни очень нервничала, смотрела по сторонам и выглядела не очень счастливой. Всё было бы хорошо, если бы не слухи о том, что певица в плену у собственного отца!
Бритни активно ведёт свой Instagram, публикуя видео и фотографии. Вот только певица никогда не снимает сторис, и похоже этому есть причина.
На днях Бритни опубликовала видео, на котором она пожаловалась на переменчивую осеннюю погоду. Так же Спирс рассказала, что этим летом много смеялась и благословили всех, кто досмотрел видео до конца.
С первого взгляда всё выглядит очень мило, если не присматриваться к деталям.
- Во-первых, Бритни всё время смотрит в сторону, как будто там стоит кто-то и за неё наблюдает.
- Она очень много двигается и делает лишние движения. Это говорит о том, что она сильно нервничает.
- Внешний вид тоже оставляет желать лучшего.
Об этом написали комментаторы под видео.
Вот уже более десяти лет певица Бритни Спирс признана недееспособной из-за деменции. Этот диагноз подразумевает под собой опекунство. Роль опекуна взял на себя отец Бритни Джеймс. Он получил доступ ко всех доходам и счетам звезды, более того, Джеймс полностью контролирует жизнь Бритни. Не так давно пользователи социальных сетей даже запустили акцию #freeBritney. Теперь наконец первый шаг к свободе сделан: суд признал певицу абсолютно здоровой!
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А вот этот веник на башке у неё - это норма? Малышеву сюда, она определит её кудой следует.
разведенка с двумя детьми
что вы еще хотите то ?