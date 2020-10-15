Бритни Спирс снова опубликовала видео, которое взволновало фанатов

Бритни активно ведёт свой Instagram, публикуя видео и фотографии. Вот только певица никогда не снимает сторис, и похоже этому есть причина.

На днях Бритни опубликовала видео, на котором она пожаловалась на переменчивую осеннюю погоду. Так же Спирс рассказала, что этим летом много смеялась и благословили всех, кто досмотрел видео до конца.