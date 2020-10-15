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Бритни Спирс снова опубликовала видео, которое взволновало фанатов

Бритни Спирс снова опубликовала видео, которое взволновало фанатов (4 фото)

Автор:
15 октября 2020 12:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: free britney   бритни спирс   видео   знаменитости   интересное   фото   шоу бизнес   
3041
4

Американская певица Бритни Спирс опубликовала на своей страничке в Instagram видео, на котором она пожаловалась на осень. Поклонники обратили внимание на то, что Бритни очень нервничала, смотрела по сторонам и выглядела не очень счастливой. Всё было бы хорошо, если бы не слухи о том, что певица в плену у собственного отца!

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Источник:

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Метки: free britney   бритни спирс   видео   знаменитости   интересное   фото   шоу бизнес   
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13  комментариев
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2k
aed 2 часа назад
Лучше я запомню ее такой:
Лучше я запомню ее такой:
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4k
Интерактивный Конвертер 7 минут назад
Потрёпанной стала.
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5k
B0n Полчаса назад
"Теперь наконец первый шаг к свободе сделан: суд признал певицу абсолютно здоровой!"
А вот этот веник на башке у неё - это норма? Малышеву сюда, она определит её кудой следует.
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5k
B0n Полчаса назад
Бритни Спирс снова опубликовала видео, которое взволновало фанатов
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5k
B0n Полчаса назад
Бритни Спирс снова опубликовала видео, которое взволновало фанатов
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26
Alex Syvokobylenko 41 минуту назад
Волнуется она или нет, но здоровой я б её не назвал. Не очень интересуюсь такими вещами, и пока не прочитал про деменцию думал что она под наркотиками.
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2k
Sergey Nekrasov Час назад
Не взволновала.
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80
Сеня Быгэмотиг 2 часа назад
да тетке почти 40 лет ( в следующем году)
разведенка с двумя детьми
что вы еще хотите то ?
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296
Ager Сеня Быгэмотиг 2 часа назад
40 лет в голливудские звезды выглядят поудачнее
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15k
Андрей Иванов Ager 2 часа назад
Те, кто не бухает и не жрёт колёса горстями
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78k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Интернет взорван?
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1k
Владимир Taras Kozalupko 2 часа назад
нет...только всей маршруткой плакали...
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6k
KOSTELLO Taras Kozalupko 2 часа назад
Расх.у.я.ч.ен в клочья
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