В Гамбурге жена может сдать своего мужа в детский сад для мужчин за 10 евро

Есть и более взрослые развлечения. Например, можно вырезать лобзиком какую-нибудь игрушку. Или поиграть в автомобильчики с дистанционным управлением. Те, кто ничего не хочет делать, может просто поспать.

Ровно в 18.00 “детский сад” закрывается. К этому времени всех мужчин забирают. Но были случаи, когда женщины забывали о своих мужчинах или просто за ними не приходили, тем самым намекая на то, что не хотят больше продолжать отношения.

А вы бы хотели, чтобы в российских торговых центрах появились комнаты отдыха для мужчин?



