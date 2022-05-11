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В Гамбурге жена может сдать своего мужа в детский сад для мужчин за 10 евро

В Гамбурге жена может сдать своего мужа в детский сад для мужчин за 10 евро

Автор:
11 мая 2022 10:09
Сообщество : Юмор
Метки: в мире   детский сад   забавно   история   мужчины   фото   
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Во многих крупных торговых центрах есть специальные комнаты для мужчин, где они могут переждать тяжелое время, пока их женщины ходят по магазинам. В таком своеобразном мужском клубе можно поиграть в бильярд или видеоигры.

А вот в Гамбурге для мужчин придумали целый детский сад на территории бара Nox. Программа называется Maennergarten, и предусматривает дневной уход за “детьми”.

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Приехав за покупками в центр Гамбурга, женщина отводить мужчину в бар. Там мужчине прицепляют на грудь бейджик с именем, а женщине выдают квитанцию на мужчину.

Определив мужчину на постой, жена отправляется за покупками. Стоит такая услуга 10 евро в час.

А чем занимаются мужчины в таком “детском” садике? Во-первых, их кормят, причем по желанию – из ложечки. Во-вторых, мужчины играют. Например, рисуют картины “как дети” – опускают пальцы в краску, и переносят свои фантазии на бумагу.

Есть и более взрослые развлечения. Например, можно вырезать лобзиком какую-нибудь игрушку. Или поиграть в автомобильчики с дистанционным управлением. Те, кто ничего не хочет делать, может просто поспать.

Ровно в 18.00 “детский сад” закрывается. К этому времени всех мужчин забирают. Но были случаи, когда женщины забывали о своих мужчинах или просто за ними не приходили, тем самым намекая на то, что не хотят больше продолжать отношения.


А вы бы хотели, чтобы в российских торговых центрах появились комнаты отдыха для мужчин?



Источник:

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Метки: в мире   детский сад   забавно   история   мужчины   фото   
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2  комментария
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Мурчелло 12 минут назад
Приехав за покупками в центр Гамбурга, женщина отводить мужчину в бар.
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Мурчелло 10 минут назад
Пока один пилит лобзиком, второй может поспать.За 10 евро.
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