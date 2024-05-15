В США мужчине запретили держать лодку у своего дома

Этьен Констебл был недоволен решением городского совета, поэтому решил оставить "последнее слово" за собой. Мужчина придумал творческий способ заявить о своих правах.
Этьен Констебл из Калифорнии (США), которому городской совет приказал спрятать лодку, припаркованную на его подъездной дорожке, за забором, нанял художником, чтобы тот нарисовал реалистичное изображение судна в знак протеста.
Мужчина рассказал, что катер, которой он использует для рыбалки, регулярно парковался на его подъездной дорожке в течение примерно четырех лет, прежде чем он получил письмо, в котором его уведомили о муниципальном кодексе, требующем, чтобы лодки и прицепы были "закрыты сбоку и спереди забором высотой шесть футов (1,8 метра)".
По словам американца, его первоначальной реакцией на письмо был гнев, но затем он поговорил со своим соседом, художником Ханифом Панни, и пришел к творческому решению. Констебл установил забор, а его знакомый нарисовал реалистичное изображение лодки на стороне обращенной к дороге.
"Мы как бы попали в точку между соблюдением правил и элегантным заявлением об обратном", — рассказал мужчина местным СМИ.
Панни, который описал проект как попытку создать "иллюзию", выложил фотографии готовой работы в социальные сети, где они быстро стали вирусными.
"Я за то, чтобы вызвать дискуссию и заставить людей улыбаться. Реакция превзошла все наши ожидания, и мы оба просто в восторге от этого", — сказал Констебл.
У необычной работы на заборе появились поклонники, в том числе Ник Борхес, исполняющий обязанности городского главы Сисайда, который позвонил мужчине, чтобы похвалить его за креативное решение. По словам Борхеса, он увидел фотографии в социальных сетях, но не сразу понял, что они сделаны в его районе.
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