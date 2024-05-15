В США мужчине запретили держать лодку у своего дома

Панни, который описал проект как попытку создать "иллюзию", выложил фотографии готовой работы в социальные сети, где они быстро стали вирусными.

"Я за то, чтобы вызвать дискуссию и заставить людей улыбаться. Реакция превзошла все наши ожидания, и мы оба просто в восторге от этого", — сказал Констебл.

У необычной работы на заборе появились поклонники, в том числе Ник Борхес, исполняющий обязанности городского главы Сисайда, который позвонил мужчине, чтобы похвалить его за креативное решение. По словам Борхеса, он увидел фотографии в социальных сетях, но не сразу понял, что они сделаны в его районе.