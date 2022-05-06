Невероятная история спасения двух бегемотов

У Калининградского зоопарка есть «тотемное» животное - бегемот. И зная историю местных гиппопотамов, вряд ли бы кто-то с этим поспорил. Во-первых, бегемот пережил Вторую мировую войну (а таких животных на весь зоопарк было всего четыре). Во-вторых, местная бегемотиха за свою жизнь родила 25 детенышей, обеспечив бегемотами почти все зоопарки Советского Союза (за что была официально принята в ряды Ассоциации многодетных матерей Калининградской области).

Но пришлось Калининградским бегемотам не сладко: двои из них - Ганс и Глясик - пережили практически детективную драму.

Ганс, которого спасла только водка

Ганс был первым бегемотом, которого увидели советские люди-переселенцы Калининградской области. Когда в 1945 году советские войска взяли Кенигсберг [немецкое название города], среди развалин прусского зоологического сада они обнаружили всего трёх выживших животных - лань, барсука и осла. Но немного позже в зарослях кустарника наткнулись на одичавшего и сильно истощенного 18-летнего бегемота, которого поначалу приняли за очень большую свинью.