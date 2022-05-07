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Истории, которыми нас всех пугали в детстве

Истории, которыми нас всех пугали в детстве

Автор:
07 мая 2022 09:17
Сообщество : Истории
Метки: забавно   история   люди   миф   страшилки   фото   
522
26

Взрослые оберегают детей от поступков, которые могут им навредить. Порой эти предостережения имеют форму запугивания, и эти страшилки остаются с нами на всю жизнь.

Пользовательница Твиттера с ником «смеется сердце черной тонны» рассказала о своей такой детской травме, и связана эта травма со скорлупой от семечек. Под этим твитом развернулось бурное обсуждение, действительно ли от этого развивается аппендицит и какие ещё травмирующие истории люди слышали в детстве.


Пользовательница Твиттера рассказала историю, запугавшую её с детства

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Поправочка: имелось в виде, что вырежут аппендикс, червеобразный отросток слепой кишки. Аппендицит — это уже его воспаление. Имеет ли эта история под собой рациональную основу? Действительно ли шелуха семечек приводит к аппендициту или это только байки?


На самом деле результат поедания кожуры семечек у всех разные, и подтверждающие:

И отрицающие тоже

Похожая история с виноградными косточками

Но есть шелуху от семечек всё равно не стоит

Мы, конечно, не врачи и не эксперты в этом вопросе, но в от что нам по нему удалось выяснить. У аппендицита есть много причин, и прямой связи между поеданием скорлупы семечек и мгновенным отправлением на операцию нет. Однако эта скорлупа грязная и плохо переваривается, в общем, есть её действительно не стоит. Лучше посмотрите, какими ещё вещами пугали людей в детстве.


История про сварку

На сварку смотреть действительно небезопасно, не зря сварщики носят специальные защитные маски.


Вишнёвые косточки

Иголка в сердце

Иголка, которая втыкается в сердце — очень распространённый страх. Можем, успокоить: если наступить на неё, и она воткнётся в ногу, то до сердца не дойдёт. Но вот если проглотить — может, такой случай был зафиксирован. Просим прощения за новый страх, но надеемся, что вы не едите иголки.


Эскалатор

Червяки под ногтями

Маслины и предательство

Долгое сидение на унитазе

Полоскание горла

Сырая кукуруза

Заноза

Прыщи у носа

Выпавший зуб

Арбузные семечки

Еда на тарелке

Жевачка и паук

Шаровая молния

А какие подобные страшилки стали вашей детской травмой?

Источник:

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Метки: забавно   история   люди   миф   страшилки   фото   
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3  комментария
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104
Alex Час назад
На счет эсклатора не знаю, но вот про обычный лифт в многоэтажке всякие ужасы рассказывали. Говорили что у одной девочки были длинные волосы, и однажды она зашла в лифт и эти волосы были зажаты между дверями этого лифта. И когда лифт поехал , с нее скальп сорвало. Говорят погибла в страшных мучениях... Короче ужас...
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14k
Вася 5 минут назад
Цыганями пугали.. говорили не смотри заколдуют
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Вася 7 минут назад
Ага.. если сделать косые глаза и кто нибудь испугает, то так и останется
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