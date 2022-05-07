Истории, которыми нас всех пугали в детстве

Взрослые оберегают детей от поступков, которые могут им навредить. Порой эти предостережения имеют форму запугивания, и эти страшилки остаются с нами на всю жизнь.
Пользовательница Твиттера с ником «смеется сердце черной тонны» рассказала о своей такой детской травме, и связана эта травма со скорлупой от семечек. Под этим твитом развернулось бурное обсуждение, действительно ли от этого развивается аппендицит и какие ещё травмирующие истории люди слышали в детстве.
Пользовательница Твиттера рассказала историю, запугавшую её с детства
Поправочка: имелось в виде, что вырежут аппендикс, червеобразный отросток слепой кишки. Аппендицит — это уже его воспаление. Имеет ли эта история под собой рациональную основу? Действительно ли шелуха семечек приводит к аппендициту или это только байки?
На самом деле результат поедания кожуры семечек у всех разные, и подтверждающие:
И отрицающие тоже
Похожая история с виноградными косточками
Но есть шелуху от семечек всё равно не стоит
Мы, конечно, не врачи и не эксперты в этом вопросе, но в от что нам по нему удалось выяснить. У аппендицита есть много причин, и прямой связи между поеданием скорлупы семечек и мгновенным отправлением на операцию нет. Однако эта скорлупа грязная и плохо переваривается, в общем, есть её действительно не стоит. Лучше посмотрите, какими ещё вещами пугали людей в детстве.
История про сварку
На сварку смотреть действительно небезопасно, не зря сварщики носят специальные защитные маски.
Вишнёвые косточки
Иголка в сердце
Иголка, которая втыкается в сердце — очень распространённый страх. Можем, успокоить: если наступить на неё, и она воткнётся в ногу, то до сердца не дойдёт. Но вот если проглотить — может, такой случай был зафиксирован. Просим прощения за новый страх, но надеемся, что вы не едите иголки.
Эскалатор
Червяки под ногтями
Маслины и предательство
Долгое сидение на унитазе
Полоскание горла
Сырая кукуруза
Заноза
Прыщи у носа
Выпавший зуб
Арбузные семечки
Еда на тарелке
Жевачка и паук
Шаровая молния
А какие подобные страшилки стали вашей детской травмой?
Источник:
АНТИФИШКИ
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