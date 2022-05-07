Истории, которыми нас всех пугали в детстве

Мы, конечно, не врачи и не эксперты в этом вопросе, но в от что нам по нему удалось выяснить. У аппендицита есть много причин, и прямой связи между поеданием скорлупы семечек и мгновенным отправлением на операцию нет. Однако эта скорлупа грязная и плохо переваривается, в общем, есть её действительно не стоит. Лучше посмотрите, какими ещё вещами пугали людей в детстве.

История про сварку