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Эксперимент в космосе: японский космонавт не менял трусы целый месяц

Эксперимент в космосе: японский космонавт не менял трусы целый месяц

Автор:
05 февраля 2023 10:34
Сообщество : Эксперименты
Метки: Коичи Ваката   забавно   история   космонавт   космос   трусы   фото   эксперимент   
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Японский космонавт Коичи Ваката не менял трусы целый месяц. Что ему говорили другие космонавты? По его словам, никто не жаловался…

История космических трусов началась в 2009 году, когда японская фирма Goldwin создала специальные трусы для космонавтов. Они сделаны из особой ткани с вплетением эвкалиптовых волокон.

Трусы для космонавтов способны поглощать пот, нейтрализовать запахи, убивать бактерии, нейтрализовать статическое электричество и быстро сохнут.

Стирать космические трусы не нужно. Как вспоминает японский космонавт Коичи Ваката, он не снимал трусы с марта по апрель, и никто из членов экипажа во время полета в 2009 году (миссия STS-119 MTKK) не жаловался на неприятные запахи.

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Космические трусы выглядят как обычные боксеры. На фото Goldwin MXP Odorless Underwear

Испытания самоочищающихся космических трусов были признаны успешными, но в серию они не пошли. Видимо, производство столь инновационного продукта оказалось слишком дорогим.


Лучше хлопка одежды нет

Одежда из обычного хлопка по-прежнему остаётся самой востребованной в космосе. По правилам, принятым на МКС, носить нижнее бельё можно не более трёх дней, затем трусы и майки утилизируют, а космонавты надевают новый комплект нижнего белья. Шорты и рубашки можно носить дольше, но и их после использования следует утилизировать.

А что происходит, если космонавту понравились его шорты, а по правилам он их должен утилизировать?

Астронавт США Кен Бауэрсокс научился стирать свои шорты в пластиковом пакете. Да, это нарушение правил, но ведь это любимые шорты, а за психологическим здоровьем космонавтов следят строго. Пусть уж постирает, чем будет страдать.

А астронавт Дональд Петитт сделал из своих использованных трусов… грядку для выращивания семян. Он взял несколько пар трусов, проложил их туалетной бумагой, и сделал шар из трусов и туалетной бумаги. В этот шар он положил семена помидоров и базилика. Через некоторое время растения успешно проросли, используя в качестве питания остатки биологических отходов Петитта.

А что вообще происходит с мусором на МКС? Несколько раз в год на станцию прилетает каботажник “Прогресс”, который доставляет космонавтам еду, воду и различные грузы. Выгрузив полезные грузы, космонавты забивают “Прогресс” мусором, и в дальнейшем челнок сгорает в атмосфере Земли над Тихим океаном.


Источник:

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Метки: Коичи Ваката   забавно   история   космонавт   космос   трусы   фото   эксперимент   
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13  комментариев
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32k
Юр21 44 минуты назад
Запаха не чую - но глаза режет...(с)
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4k
Двестиграмм 21 секунду назад
теперь он может продать трусы для нюхачей в японский аппарат

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10k
Vacony 7 минут назад
ага, ну все мы немножко космонавты, да ?
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5k
Leonid 7 минут назад
Собирался обедать, почитал фишки, аппетит пропал. Наконец то я нашел простой и эффективный способ похудеть
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2k
Роман 17 минут назад
Очень важная новость. Ну прям теперь можно весь день на Фишки не заходить, ибо видимо на этом все, ничего важней уже не будет.
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28k
Alex Полчаса назад
такие новости очень важны.
Дебелизм
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29k
Владимир Полчаса назад
Величайшее, [мат] его мать, достижение человечества..
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964
комнатный сибиряк Полчаса назад
Труханы то наверное колом стоят
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4k
Kozlodoev Полчаса назад
О причинах появления озоновых дыр всё ясно...
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5k
Компьютер DELL монитором Полчаса назад
Я каждый день меняю трусы
Две пары трусов на кусок колбасы !
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8k
Борис Карабанов Полчаса назад
"забивают “Прогресс” мусором, и в дальнейшем челнок сгорает в атмосфере Земли над Тихим океаном."(с)
Штрафануть пару раз за несанкционированную утилизацию ТБО, сразу задумаются, как мусор сжигать. Куда только Роспотребнадзор смотрит.
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16k
Дядюшка Ау 43 минуты назад
Стирать космические трусы не нужно." (с)

Так японцы и так их не стирают, а после использования продают через специальные торговые автоматы.
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2k
Тварь 53 минуты назад
К запаху остальные привыкли, а вот кислорода стало не хватать.
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