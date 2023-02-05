Эксперимент в космосе: японский космонавт не менял трусы целый месяц

Космические трусы выглядят как обычные боксеры. На фото Goldwin MXP Odorless Underwear

Испытания самоочищающихся космических трусов были признаны успешными, но в серию они не пошли. Видимо, производство столь инновационного продукта оказалось слишком дорогим.

Лучше хлопка одежды нет

Одежда из обычного хлопка по-прежнему остаётся самой востребованной в космосе. По правилам, принятым на МКС, носить нижнее бельё можно не более трёх дней, затем трусы и майки утилизируют, а космонавты надевают новый комплект нижнего белья. Шорты и рубашки можно носить дольше, но и их после использования следует утилизировать.

А что происходит, если космонавту понравились его шорты, а по правилам он их должен утилизировать?

Астронавт США Кен Бауэрсокс научился стирать свои шорты в пластиковом пакете. Да, это нарушение правил, но ведь это любимые шорты, а за психологическим здоровьем космонавтов следят строго. Пусть уж постирает, чем будет страдать.