Эксперимент в космосе: японский космонавт не менял трусы целый месяц

Японский космонавт Коичи Ваката не менял трусы целый месяц. Что ему говорили другие космонавты? По его словам, никто не жаловался…
История космических трусов началась в 2009 году, когда японская фирма Goldwin создала специальные трусы для космонавтов. Они сделаны из особой ткани с вплетением эвкалиптовых волокон.
Трусы для космонавтов способны поглощать пот, нейтрализовать запахи, убивать бактерии, нейтрализовать статическое электричество и быстро сохнут.
Стирать космические трусы не нужно. Как вспоминает японский космонавт Коичи Ваката, он не снимал трусы с марта по апрель, и никто из членов экипажа во время полета в 2009 году (миссия STS-119 MTKK) не жаловался на неприятные запахи.
Космические трусы выглядят как обычные боксеры. На фото Goldwin MXP Odorless Underwear
Испытания самоочищающихся космических трусов были признаны успешными, но в серию они не пошли. Видимо, производство столь инновационного продукта оказалось слишком дорогим.
Лучше хлопка одежды нет
Одежда из обычного хлопка по-прежнему остаётся самой востребованной в космосе. По правилам, принятым на МКС, носить нижнее бельё можно не более трёх дней, затем трусы и майки утилизируют, а космонавты надевают новый комплект нижнего белья. Шорты и рубашки можно носить дольше, но и их после использования следует утилизировать.
А что происходит, если космонавту понравились его шорты, а по правилам он их должен утилизировать?
Астронавт США Кен Бауэрсокс научился стирать свои шорты в пластиковом пакете. Да, это нарушение правил, но ведь это любимые шорты, а за психологическим здоровьем космонавтов следят строго. Пусть уж постирает, чем будет страдать.
А астронавт Дональд Петитт сделал из своих использованных трусов… грядку для выращивания семян. Он взял несколько пар трусов, проложил их туалетной бумагой, и сделал шар из трусов и туалетной бумаги. В этот шар он положил семена помидоров и базилика. Через некоторое время растения успешно проросли, используя в качестве питания остатки биологических отходов Петитта.
А что вообще происходит с мусором на МКС? Несколько раз в год на станцию прилетает каботажник “Прогресс”, который доставляет космонавтам еду, воду и различные грузы. Выгрузив полезные грузы, космонавты забивают “Прогресс” мусором, и в дальнейшем челнок сгорает в атмосфере Земли над Тихим океаном.
Источник:
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Дебелизм
Две пары трусов на кусок колбасы !
Штрафануть пару раз за несанкционированную утилизацию ТБО, сразу задумаются, как мусор сжигать. Куда только Роспотребнадзор смотрит.
Так японцы и так их не стирают, а после использования продают через специальные торговые автоматы.