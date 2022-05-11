"Если вас ударит лев, это ваша вина": мужик всё же получил от хищника

В сети завирусился ролик, на котором журналист стоит рядом со львом и рассказывает о том, что если человека ранит лев — это вина только человека. Потом мужик решил уточнить это у льва, упёршись в него лбом. Что сделал лев? Дао ему пощёчину. Но мы же помним, что это вина человека, так?