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"Если вас ударит лев, это ваша вина": мужик всё же получил от хищника

"Если вас ударит лев, это ваша вина": мужик всё же получил от хищника

Автор:
11 мая 2022 09:28
Сообщество : Юмор
Метки: Слабоумие   видео   глупец   интересное   лев   отвага   фото   хищник   
1453
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Интересно, что было в голове у этого мужика, когда он решил разозлить льва?

В сети завирусился ролик, на котором журналист стоит рядом со львом и рассказывает о том, что если человека ранит лев — это вина только человека. Потом мужик решил уточнить это у льва, упёршись в него лбом. Что сделал лев? Дао ему пощёчину. Но мы же помним, что это вина человека, так?

К счастью, никто не пострадал. Лев лишь шлёпнул наглого человечишку.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Слабоумие   видео   глупец   интересное   лев   отвага   фото   хищник   
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7  комментариев
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Жаль...
Но Дарвин бы этим чуваком заинтересовался.
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6k
Григорий Бабкин 3 минуты назад
Дао - китаец?
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2k
perekrestok 14 минут назад
Лев сказал на своем языке:"НЕ ЛЮБЛЮ ЭТОТ ШАМПУНЬ!"
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967
Dimon 24 минуты назад
Повезло, что когти не выпустил, видать хорошо знает мужика, иначе бы скальп снял вместе со щекой!
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1k
Алексей Полчаса назад
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1k
Оксид Бетона Час назад
Яниху я не понял!
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