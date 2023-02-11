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В аргентинском аэропорту не рады беременным россиянкам

В аргентинском аэропорту не рады беременным россиянкам

Автор:
11 февраля 2023 13:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Аргентина   ВНЖ в Аргентине   беременность   видео   гражданство   роды   
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Дамы решили воспользоваться действующей в Аргентине программой "право почвы", но что-то пошло не так.

"Родильный туризм" существует уже много лет. Женщины со всего мира приезжают в любимые страны и там производят на свет детей. Так, к примеру, всё в той же Аргентине все, кто родился на территории страны, имеют право на получение её паспорта. Ну а родители нового гражданина тоже могут претендовать на ВНЖ. Этим активно пользуются и наши соотечественницы. Но вот незадача, власти страны решили ужесточит так называемое "право почвы" и теперь намерены строго следить за молодыми мамашами. Дело в том, что дамы обычно, после родов уезжают обратно в свои страны и не остаются жить в Аргентине.


Директор миграционной службы Флоренсия Кариньяно намедни сообщила, что страна начала отзывать вид на жительство россиян, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в Аргентине. Фактически проверяются данные о продолжительности пребывания людей в стране. Если выяснится, что человек прожил в Аргентине месяц и больше не приезжал и при этом имеет ВНЖ, то его могут аннулировать через суд.


Из-за новой политики в аэропорту Буэнос-Айреса было задержано около 20 девушек в положении, но большую часть всё же отпустили. А вот удастся ли им получит гражданство - уже вопрос.


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Метки: Аргентина   ВНЖ в Аргентине   беременность   видео   гражданство   роды   
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21  комментарий
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14k
Kucher Час назад
"20 девушек в положении"
Есть старая еврейская сказка но про одну еврейку, которая родила, так и оставшись девушкой.
А тут аж двадцать.
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5k
мемфрид 22 минуты назад
Этим кукушкам даже дети ради своей выгоды нужны. Стерлять
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8k
Zhora 23 минуты назад
Да даже в Штатах это давно поставлено на поток. Беременная женщина приезжает и рожает ребёнка. Ребёнок по праву рождения становится гражданином США. Родители - нет. Но потом, по достижении 18 лет, он сможет (как полноправный гражданин) подать документы на "воссоединение" с родителями. И они получат законную грин-кард (ВНЖ).
Пограничники, конечно, могут и не впустить беременную в страну. Если заметят. Но если у неё при этом есть договор с клиникой, она заплатила деньги и покажет все документы - как правило пускают.
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−3
Truhh 24 минуты назад
Но кому нужны вы, русские?
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60
twincam Полчаса назад
е.б.о.н.а.ш.к.и.
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60
twincam Полчаса назад
[мат]
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29k
koleos72 49 минут назад
Ну чо, сидите дальше! Шумиху она поднимает! Совет хочет! Нах.уй не пошлёшь - уже побывала, в пи.зду - уже наклёвывается! Вот в жопу - в самый раз! Чтоб меньше таких тварюшек хитровые.баных было!
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3k
poбт Час назад
мне интересно
а всем этим 3.14дораскам рожающим за бугром ради гражданства тоже полагается российский маткапитал?
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196
imho Shtoppi Полчаса назад
Да дурак бы так не сделал. Родильный туризм вполне распространенная практика среди тех кто может себе это позволить.
Бедные же брызжут кислотой зависти называя их предателями)
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32k
Fat boy slim is * in a heaven Час назад
Хотелось бы узнать, кто эти ипанутые беременные, и нахер им гражданство аргентины
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196
imho Борис Карабанов Полчаса назад
Был в смехпонораме подобный монолог(не помню чей) про обычного инженера решившего в отпуск за границу съездить и у него не возникло никаких проблем)
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