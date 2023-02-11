В аргентинском аэропорту не рады беременным россиянкам

"Родильный туризм" существует уже много лет. Женщины со всего мира приезжают в любимые страны и там производят на свет детей. Так, к примеру, всё в той же Аргентине все, кто родился на территории страны, имеют право на получение её паспорта. Ну а родители нового гражданина тоже могут претендовать на ВНЖ. Этим активно пользуются и наши соотечественницы. Но вот незадача, власти страны решили ужесточит так называемое "право почвы" и теперь намерены строго следить за молодыми мамашами. Дело в том, что дамы обычно, после родов уезжают обратно в свои страны и не остаются жить в Аргентине.