В аргентинском аэропорту не рады беременным россиянкам

Дамы решили воспользоваться действующей в Аргентине программой "право почвы", но что-то пошло не так.
"Родильный туризм" существует уже много лет. Женщины со всего мира приезжают в любимые страны и там производят на свет детей. Так, к примеру, всё в той же Аргентине все, кто родился на территории страны, имеют право на получение её паспорта. Ну а родители нового гражданина тоже могут претендовать на ВНЖ. Этим активно пользуются и наши соотечественницы. Но вот незадача, власти страны решили ужесточит так называемое "право почвы" и теперь намерены строго следить за молодыми мамашами. Дело в том, что дамы обычно, после родов уезжают обратно в свои страны и не остаются жить в Аргентине.
Директор миграционной службы Флоренсия Кариньяно намедни сообщила, что страна начала отзывать вид на жительство россиян, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в Аргентине. Фактически проверяются данные о продолжительности пребывания людей в стране. Если выяснится, что человек прожил в Аргентине месяц и больше не приезжал и при этом имеет ВНЖ, то его могут аннулировать через суд.
Из-за новой политики в аэропорту Буэнос-Айреса было задержано около 20 девушек в положении, но большую часть всё же отпустили. А вот удастся ли им получит гражданство - уже вопрос.
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Есть старая еврейская сказка но про одну еврейку, которая родила, так и оставшись девушкой.
А тут аж двадцать.
Пограничники, конечно, могут и не впустить беременную в страну. Если заметят. Но если у неё при этом есть договор с клиникой, она заплатила деньги и покажет все документы - как правило пускают.
Бедные же брызжут кислотой зависти называя их предателями)
просто обзавидоваться можно таким раскладам.