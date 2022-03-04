Беременности две, а роды одни: как такое может быть?

В США пара Одалис и Антонио Мартинес стали родителями двух девочек, которые родились в один день. Правда, назвать их близняшками или даже двойней не совсем корректно. Дело в том, что Одалис забеременела дважды с разницей в пять дней. На счастье родителей, дети родились совершенно здоровыми и во время родов не было никаких осложнений. Теперь в их семье живут уникальные девочки по имени Лило и Имельда. По словам родителей, девочки очень похожи, хоть и не являются близняшками.