Беременности две, а роды одни: как такое может быть?

Можно ли забеременеть ещё раз, если ты уже находишься в положении? Большинство скажет "нет", даже многие рожавшие женщины уверены в этом. На самом деле, так может быть. Добавочное оплодотворение во время беременности называется суперфетацией.
А невозможным это явление считают, потому что всего в мире зафиксировано чуть больше десятка таких случаев. К слову, процент успешных беременностей при суперфетации выше, если разница между беременностями как можно меньше. В противном случае высок риск, что младший плод может не выжить.
Естественно, роды проходят на операционном столе, младенцам на свет помогают появиться хирурги.
Если вам кажется, что это только теория, то вот вам наглядный пример недавней истории.
В США пара Одалис и Антонио Мартинес стали родителями двух девочек, которые родились в один день. Правда, назвать их близняшками или даже двойней не совсем корректно. Дело в том, что Одалис забеременела дважды с разницей в пять дней. На счастье родителей, дети родились совершенно здоровыми и во время родов не было никаких осложнений. Теперь в их семье живут уникальные девочки по имени Лило и Имельда. По словам родителей, девочки очень похожи, хоть и не являются близняшками.
К слову, в 2017 году суррогатная мать из Калифорнии Джессика Аллен также забеременела во второй раз спустя некоторое время. Правда, это выяснилось только после родов, когда детей уже отдали биологическим родителям одного из детей.
Врачи попросту не поверили в это и посчитали детей близнецами. Вскрылась эта история, когда пришел результат теста ДНК. Вернуть своего ребёнка суррогатная мать смогла только спустя несколько месяцев судебных тяжб.
Если вам кажется, что более запутанной истории быть не может, то вот вам любовная драма из Китая, которая закончилась необычной суперфетацией. Китаянка родила от мужа и любовника одновременно.
Законный супруг заподозрил неладное, глядя на одного новорожденного и сделал тест на ДНК. В итоге выяснилось, что один ребёнок не его. Женщина созналась в измене, а мужчина подал на развод и согласился воспитывать только своего родного ребёнка. Такое явление называется гетеропатернальная суперфетация, и встречается оно еще реже.
Источник:
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