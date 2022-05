Виктор Резников

А в мае 1989 года свет увидела пластинка «Music Speaks Louder Than Words» — результат совместного творчества исполнителей СССР и США. Стараниями продюсеров проекта хит Резникова «Don’t Stop Now» попал в популярные американские чарты, что стало уникальным случаем среди советских музыкантов. После такого успеха Виктора пригласили в Американское общество композиторов, авторов и издателей/The American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP), но он скромно отказался.