Виктор Резников

А вот настоящий звёздный час Резникова настал, когда в Ленинград прибыла с концертом Алла Пугачёва. Узнав о приезде примадонны, он примчался в гостиницу, где она остановилась. Виктор сообщил консьержу свою фамилию, но тот неверно передал её певице: Алла Борисовна была уверена, что пришёл её давний приятель, известный уже тогда поэт-песенник Илья Резник.

Но когда в номер вошёл совершенно незнакомый ей парень, певица сильно удивилась, но все же выслушала его, и предложила пройти к роялю.



От Пугачёвой Резников вышел окрылённый: она решила взяла целых 4 его произведения!

Песни Виктора в её исполнении впервые прозвучали в 1980 году. Это были «Улетай, туча», «Бумажный змей», «Признание» и «Телефонная книжка», которые сразу же принесшие автору всесоюзную славу.