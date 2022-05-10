Виктор Резников

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В День Победы могло бы исполниться 70 лет композитору-песеннику Виктору Резникову
Советский музыкант, композитор и поэт-песенник Виктор Михайлович Резников родился 9 мая 1952 года в Ленинграде. Его мать — Лилия Ефимовна — была врачом-педиатром, позже переквалифицировалась в психиатра, отец — Михаил Яковлевич — выпускник Военно-Воздушной Академии служил инженером на Дальнем Востоке в авиационных частях. Вскоре после рождения сына родители развелись, но поддерживали хорошие отношения. До 1965 года Резниковы жили в доме №13/9 по Владимирскому проспекту (именно ему он позже посвятит песню «Дворик»), а позже переехали в Купчино.
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Когда Витя был совсем маленьким, на улице к его маме подошла женщина, которая занималась кастингом для художественного фильма «Сердце матери» (1965, реж. Марк Донской, первый фильм дилогии о семье Ульяновых). Она сказала, что они ищут мальчика-брюнета для эпизодической роли. Витя понравился режиссёру, и в этой картине состоялся его дебют на экране.
В детстве у Резникова были проблемы со здоровьем, поэтому даже учёбу в музыкальной школе ему пришлось бросить через 3 месяца обучения. Однако, за столь короткое время преподаватели успели заметить его талант и музыкальность.
В детстве у Резникова были проблемы со здоровьем, поэтому даже учёбу в музыкальной школе ему пришлось бросить через 3 месяца обучения. Однако, за столь короткое время преподаватели успели заметить его талант и музыкальность.
Чтобы укрепить здоровье сына, мать записала его во всевозможные спортивные секции. Виктор с удовольствием играл в баскетбол и футбол, увлекался плаванием и гимнастикой и даже всерьёз подумывал о карьере тренера, но в 10-м классе понял, что скучает по музыке.
Он попытался поступить в школу джаза и консерваторию, но экзамены сдать не смог. И чтобы не терять время, подал документы Ленинградский кораблестроительный институт («Корабелку», ныне — Санкт-Петербургский государственный морской технический университет), но проучился в нем недолго. После чего ушёл служить в СА.
Он попытался поступить в школу джаза и консерваторию, но экзамены сдать не смог. И чтобы не терять время, подал документы Ленинградский кораблестроительный институт («Корабелку», ныне — Санкт-Петербургский государственный морской технический университет), но проучился в нем недолго. После чего ушёл служить в СА.
После демобилизации следующим учебным заведением Резникова стал Герценовский институт — Ленинградский педагогический университет им. А.И. Герцена (ныне — Российский государственный педагогический университет/РГПУ), куда он поступил на физкультурное отделение, и в 1975 году получил диплом учителя по специальности «физвоспитание».
Параллельно с учебой Виктор занимался музыкой — сочинял собственные произведения. Быстро подружившись с синтезатором, одним из первых в СССР сделал его своим основным инструментом — он как никакой другой подходил для исполнения эстрадных песен.
Параллельно с учебой Виктор занимался музыкой — сочинял собственные произведения. Быстро подружившись с синтезатором, одним из первых в СССР сделал его своим основным инструментом — он как никакой другой подходил для исполнения эстрадных песен.
Не имеющий академического музыкального образования, Резников поначалу сталкивался с трудностями при сочинении композиций, ведь он даже не овладел в своё время нотной грамотой. До тех пор, пока начинающий сочинитель не создал собственную систему записи музыкальных звуков.
В начале своей творческой биографии начинающий композитор писал под влиянием обожаемых им Beatles, но со временем он выработал собственный уникальный стиль. Первое своё профессиональное произведение — «Бродяга Апрель» он записал в начале 1970-х гг., за ним последовали ещё несколько песен.
В начале своей творческой биографии начинающий композитор писал под влиянием обожаемых им Beatles, но со временем он выработал собственный уникальный стиль. Первое своё профессиональное произведение — «Бродяга Апрель» он записал в начале 1970-х гг., за ним последовали ещё несколько песен.
Молодому музыканту удалось встретиться с известным композитором Исааком Шварцем и показать ему свои сочинения. Мэтр юного коллегу похвалил, отметив его природный талант и чувство гармонии. Положительный отзыв Шварца воодушевил Виктора, и он решил предложить свои композиции Эдите Пьехе, однако поработать со звездой ему тогда не получилось.
А вот настоящий звёздный час Резникова настал, когда в Ленинград прибыла с концертом Алла Пугачёва. Узнав о приезде примадонны, он примчался в гостиницу, где она остановилась. Виктор сообщил консьержу свою фамилию, но тот неверно передал её певице: Алла Борисовна была уверена, что пришёл её давний приятель, известный уже тогда поэт-песенник Илья Резник.
Но когда в номер вошёл совершенно незнакомый ей парень, певица сильно удивилась, но все же выслушала его, и предложила пройти к роялю.
От Пугачёвой Резников вышел окрылённый: она решила взяла целых 4 его произведения!
Песни Виктора в её исполнении впервые прозвучали в 1980 году. Это были «Улетай, туча», «Бумажный змей», «Признание» и «Телефонная книжка», которые сразу же принесшие автору всесоюзную славу.
Но когда в номер вошёл совершенно незнакомый ей парень, певица сильно удивилась, но все же выслушала его, и предложила пройти к роялю.
От Пугачёвой Резников вышел окрылённый: она решила взяла целых 4 его произведения!
Песни Виктора в её исполнении впервые прозвучали в 1980 году. Это были «Улетай, туча», «Бумажный змей», «Признание» и «Телефонная книжка», которые сразу же принесшие автору всесоюзную славу.
За его песнями сразу «выстроилась» вереница популярных исполнителей. В это время песни Виктора исполняют практически все звезды того времени: Валерий Леонтьев («Дельтаплан»), Владимир Пресняков («Недотрога»), прибалты Анне Вески («Старый фотограф»), Тынис Мяги («Я не умею танцевать», «Тандем»), Гинтаре Яутакайте («Признание», «Судьба») и Лайма Вайкуле, бит-квартет Секрет («Не забудь», «Как дела, старина», «Дарю-дарю», «Не трогай только гитару»), Ирина Понаровская, ВИА Песняры, София Ротару и другие.
В середине 1980-х гг. Резников познакомился с джаз-поп певицей Ларисой Долиной. Для неё им были написаны песни «Телефонная книжка», «Льдинка», «Половинка», «Практикантка Катя» и другие.
Наряду с Долиной композитор работает с Михаилом Боярским, которого Виктор буквально осаждал в течении нескольких дней, поджидая после спектаклей возле служебного входа в театр Ленсовета. Но услышав песни Резникова, Д’Артаньян пришёл в восторг. Так появились песни «Вроде всё ничего», «Карточный домик», «Мой дворик», «Спасибо, родная». И началась их многолетняя крепкая дружба.
В середине 1980-х гг. Резников познакомился с джаз-поп певицей Ларисой Долиной. Для неё им были написаны песни «Телефонная книжка», «Льдинка», «Половинка», «Практикантка Катя» и другие.
Наряду с Долиной композитор работает с Михаилом Боярским, которого Виктор буквально осаждал в течении нескольких дней, поджидая после спектаклей возле служебного входа в театр Ленсовета. Но услышав песни Резникова, Д’Артаньян пришёл в восторг. Так появились песни «Вроде всё ничего», «Карточный домик», «Мой дворик», «Спасибо, родная». И началась их многолетняя крепкая дружба.
Затем, работая уже в «Ленконцерте», Виктор и Михаил вместе со своими сыновьями – Андреем Резниковым и Сергеем Боярским исполняют песню «Динозаврики», хит всех детей того времени. Потом появляется «Ночь – прочь».
В 1986 году Резников уходит из Ленконцерта. И в 1988 году становится директором филиала ТО «Рекорд» — предшественника одноименной радиостанции танцевальной и современной популярной музыки с центром вещания из Санкт-Петербурга (в эфире с 1995 года, и, по состоянию на февраль 2022 года, осуществляет эфирное вещание в 175 городах России, ДНР, Киргизии, Молдовы, а также в сети Интернет вместе с 85 собственными онлайн-радиостанциями).
Довольно рано композитор вступил в брак. Его избранницей стала Людмила Кольчугина, позже ставшая гендиректором радиостанции «Рекорд». В семье родилось двое детей — сын Андрей и дочь Анна.
Довольно рано композитор вступил в брак. Его избранницей стала Людмила Кольчугина, позже ставшая гендиректором радиостанции «Рекорд». В семье родилось двое детей — сын Андрей и дочь Анна.
Вскоре Виктор начал работать над музыкой к картине «Карнавал» (1981) Татьяны Лиозновой, но в итоге режиссёр выбрала произведение Максима Дунаевского.
В этот же период композитор работал над саундтреками к картине «Как стать звездой» (реж. Василий Аксёнов) — 2-серийному музыкальному фильму с участием Валерия Леонтьева, клоун-мим театра «Лицедеи», театра мод Вячеслава Зайцева, бит-квартета Секрет, рок-группы Марафон. Также в фильм были включены фрагменты выступлений мастеров эстрады Европы и США. Его премьера прошла 26 марта 1987 года с оглушительным успехом, фильм даже назвали инструкцией для молодых исполнителей.
В этот же период композитор работал над саундтреками к картине «Как стать звездой» (реж. Василий Аксёнов) — 2-серийному музыкальному фильму с участием Валерия Леонтьева, клоун-мим театра «Лицедеи», театра мод Вячеслава Зайцева, бит-квартета Секрет, рок-группы Марафон. Также в фильм были включены фрагменты выступлений мастеров эстрады Европы и США. Его премьера прошла 26 марта 1987 года с оглушительным успехом, фильм даже назвали инструкцией для молодых исполнителей.
Вскоре слава композитора распространилась и на Западе, причём для него самого это было большой неожиданностью. Его композиция «Домовой», исполненная квартетом Резниковы-Боярские в одном из выпусков телепередачи «Утренняя почта», попала в хит-парад американского журнала Billboard и оставалась в топе лидеров 17 месяцев, поднявшись до 2-го места. Текст её был переведён на английский, а каверы на неё исполнили женская фристайл-группа The Cover Girls (Нью-Йорк) и австралийская поп-певица Кайли Миноуг.
А в мае 1989 года свет увидела пластинка «Music Speaks Louder Than Words» — результат совместного творчества исполнителей СССР и США. Стараниями продюсеров проекта хит Резникова «Don’t Stop Now» попал в популярные американские чарты, что стало уникальным случаем среди советских музыкантов. После такого успеха Виктора пригласили в Американское общество композиторов, авторов и издателей/The American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP), но он скромно отказался.
Композитор участвовал во многих популярных передачах Ленинградского ТВ. В том числе в «Розыгрыше», «Новогоднем лабиринте» и «Музыкальном ринге», на котором в 1986 и 1988 годах соревновался с молодым ленинградским композитором Игорем Корнелюком. Кроме того, его часто приглашали в музыкальные передачи на тогдашнем ЦТ. В частности он был частым гостем «Утренней почты» и «Шире круг».
А ещё музыкальный квартет Резниковы-Боярские стал участником благотворительного телемарафона «Возрождение», имевшего целью организовать сбор средств в фонд города Ленинграда.
А вскоре композитору пришла в голову интересная идея – создать футбольную команду из отечественных музыкантов для участия в благотворительных играх.
И в 1991 году по инициативе Резникова, Юрия Давыдова (Зодчие) и Михаила Муромова была создана футбольная сборная эстрадных звезд России «Старко». Первым капитаном команды стал Виктор. В состав первой сборной вошли ведущие певцы и музыканты начала 1990-х гг.: Владимир Пресняков-старший и младший, Александр Кутиков, Боярский, Муромов, Давыдов, Лоза, Сергей Беликов, Сергей Минаев, Валерий Сюткин (Браво), Вячеслав Малежик, Крис Кельми, Сергей Крылов, Николай Фоменко (Секрет), Алексей Глызин, Андрей Мисин и многие другие.
А вскоре композитору пришла в голову интересная идея – создать футбольную команду из отечественных музыкантов для участия в благотворительных играх.
И в 1991 году по инициативе Резникова, Юрия Давыдова (Зодчие) и Михаила Муромова была создана футбольная сборная эстрадных звезд России «Старко». Первым капитаном команды стал Виктор. В состав первой сборной вошли ведущие певцы и музыканты начала 1990-х гг.: Владимир Пресняков-старший и младший, Александр Кутиков, Боярский, Муромов, Давыдов, Лоза, Сергей Беликов, Сергей Минаев, Валерий Сюткин (Браво), Вячеслав Малежик, Крис Кельми, Сергей Крылов, Николай Фоменко (Секрет), Алексей Глызин, Андрей Мисин и многие другие.
«Можно только поражаться, насколько Виктор и его товарищи угадали с этой идеей — зрителей было больше, чем на матче команд мастеров. Готовы были приехать сюда и звёзды журналистики: был Николай Озеров, вёл репортаж Геннадий Орлов — наш коллега, здесь были журналисты из многих газет, огромное количество зрителей. И сразу стало ясно, что эта идея прекрасна» (спортивный телекомментатор и режиссёр Эрнест Серебренников о первом матче, из передачи памяти Виктора Резникова, СПБ-ТВ, 1994).
В 1991 году была организована советско-американская группа SUS (Soviet Union-United States) — проект Резникова и певца, композитора и музыканта Дэна Мерилла. В состав группы также вошли музыканты Стивен Бутет, гитарист Владимир Густов (ех-Теле-У) и барабанщик Дмитрий Евдомаха (DDT). В августе 1991 года Дэн Мерилл прилетел в Ленинград и коллектив записал первый диск, но в продажу он так и не поступил. В него также вошло несколько уже известных песен Виктора, к которым Мерилл написал новые тексты на английском языке. К песням «Another Try» и «Place In My Heart» были сняты видеоклипы.
В процессе реализации были и другие проекты, но крест на всём поставила трагедия.
В процессе реализации были и другие проекты, но крест на всём поставила трагедия.
22 февраля 1992 года Резников отвозил дочь Аню к бабушке Лилии Ефимовне. Уже возле дома матери композитор решил развернуться, как вдруг в его «шестёрку» на огромной скорости влетела «Волга», протаранив водительское место. За всем происходящим наблюдала мама музыканта, которая вышла к подъезду встречать родных. Аня в аварии не пострадала, а вот Виктора с множественными тяжёлыми травмами госпитализировали в Санкт-Петербургскую военно-медицинскую академию.
Двое суток врачи боролись за жизнь композитора, но тщетно. Виктор Михайлович скончался 25 февраля 1992 года от остановки сердца, за несколько месяцев до собственного сорокалетия. Последним пристанищем автора хитов стало Комаровское кладбище под Санкт-Петербургом. На его могиле – скромный гранитный памятник без фото, на котором обозначены лишь его имя, годы жизни и род деятельности, такой же скромный, каким при жизни был автор.
Двое суток врачи боролись за жизнь композитора, но тщетно. Виктор Михайлович скончался 25 февраля 1992 года от остановки сердца, за несколько месяцев до собственного сорокалетия. Последним пристанищем автора хитов стало Комаровское кладбище под Санкт-Петербургом. На его могиле – скромный гранитный памятник без фото, на котором обозначены лишь его имя, годы жизни и род деятельности, такой же скромный, каким при жизни был автор.
Последним его шлягером стала композиция «Спасибо, родная!», позже трогательно исполненная Боярским. В день трагедии друзья как раз должны были записывать эту песню, но Михаил Виктора так и не дождался…
После смерти музыканта группа российских артистов решила основать благотворительную организацию памяти Виктора Резникова. Именем композитора был назван Детский музыкальный центр, организованный в Москве в 1992 году. Дважды в год здесь проводятся концерты – дню рождения и дню гибели композитора. Руководителем центра стала его вдова Людмила.
В 1993 году вышла картина «Капитан с «Благодатной», посвященная Виктору Резникову (сценарист Диана Берлин, режиссёр Елена Токмакова).
В 1997 году вышла в свет книга воспоминаний матери Лилии Ефимовны Резниковой «Где же ты, мой сыночек, где ты?» (СПб.: ИД «Корвус»). Также Лилии Ефимовна написала песню, посвящённую памяти сына.
После смерти музыканта группа российских артистов решила основать благотворительную организацию памяти Виктора Резникова. Именем композитора был назван Детский музыкальный центр, организованный в Москве в 1992 году. Дважды в год здесь проводятся концерты – дню рождения и дню гибели композитора. Руководителем центра стала его вдова Людмила.
В 1993 году вышла картина «Капитан с «Благодатной», посвященная Виктору Резникову (сценарист Диана Берлин, режиссёр Елена Токмакова).
В 1997 году вышла в свет книга воспоминаний матери Лилии Ефимовны Резниковой «Где же ты, мой сыночек, где ты?» (СПб.: ИД «Корвус»). Также Лилии Ефимовна написала песню, посвящённую памяти сына.
Резникову был посвящён один из выпусков музыкальной передачи «ДОстояние РЕспублики» (Первый канал, эфир 28 января 2011 года).
Память о коллеге увековечили в своих песнях многие российские музыканты. После смерти сочинителя вышло несколько посвященных ему композиций: «Вспомни о нем» Леонида Агутина, «Послушай, старик» Александра Розенбаума, «В этом старом доме» Вячеслава Малежика, «Реквием» Михаила Боярского, «Памяти Виктора Резникова» Юрия Лозы.
А 15 октября 2011 года на стадионе «Коломяги-Спорт» состоялся первый Детский футбольный турнир имени Виктора Резникова среди футбольных команд учащихся 3-5 классов школ Приморского района Санкт-Петербурга.
Виктор Михайлович создал более 100 хитов, и наверняка, создал бы ещё больше, но трагедия унесла его жизнь.
Одним из главных дел композитора было развитие радио «Рекорд» — этим сегодня занимаются его родственники: на данный момент им руководит Андрей Резников, в прошлом генеральный продюсер MTV Russia, сменив на этом посту свою мать Людмилу Кольчугину-Резникову. Дочь — Анна Викторовна — шоу-директор и директор по маркетингу «Радио Рекорд».
Память о коллеге увековечили в своих песнях многие российские музыканты. После смерти сочинителя вышло несколько посвященных ему композиций: «Вспомни о нем» Леонида Агутина, «Послушай, старик» Александра Розенбаума, «В этом старом доме» Вячеслава Малежика, «Реквием» Михаила Боярского, «Памяти Виктора Резникова» Юрия Лозы.
А 15 октября 2011 года на стадионе «Коломяги-Спорт» состоялся первый Детский футбольный турнир имени Виктора Резникова среди футбольных команд учащихся 3-5 классов школ Приморского района Санкт-Петербурга.
Виктор Михайлович создал более 100 хитов, и наверняка, создал бы ещё больше, но трагедия унесла его жизнь.
Одним из главных дел композитора было развитие радио «Рекорд» — этим сегодня занимаются его родственники: на данный момент им руководит Андрей Резников, в прошлом генеральный продюсер MTV Russia, сменив на этом посту свою мать Людмилу Кольчугину-Резникову. Дочь — Анна Викторовна — шоу-директор и директор по маркетингу «Радио Рекорд».
Награды и достижения В. Резникова:
Лауреат фестиваля «Молодые композиторы Ленинграда».
1985 — лауреат всесоюзного телевизионного фестиваля «Песня-85».
1987 — лауреат всесоюзного телевизионного фестиваля «Песня-87».
1988 — лауреат всесоюзного телевизионного фестиваля «Песня-88».
1991 — сингл «Don’t Stop Now» группы The Cover Girls на музыку В. Резникова занял 2-е место в хит-параде танцевальной музыки «Hot Dance Music» журнала Billboard.
2012 — премия «За вклад в развитие музыки» (посмертно) на телевизионном фестивале «Песня года-2012». Получил сын композитора — Андрей Резников.
Лауреат фестиваля «Молодые композиторы Ленинграда».
1985 — лауреат всесоюзного телевизионного фестиваля «Песня-85».
1987 — лауреат всесоюзного телевизионного фестиваля «Песня-87».
1988 — лауреат всесоюзного телевизионного фестиваля «Песня-88».
1991 — сингл «Don’t Stop Now» группы The Cover Girls на музыку В. Резникова занял 2-е место в хит-параде танцевальной музыки «Hot Dance Music» журнала Billboard.
2012 — премия «За вклад в развитие музыки» (посмертно) на телевизионном фестивале «Песня года-2012». Получил сын композитора — Андрей Резников.
Дискография В. Резникова:
«Песни Виктора Резникова» (1981), «Песни из кинофильма «Как стать звездой» (1988), «Карточный домик» (1988), «Дай руку и прощай» (1993), «Песни Виктора Резникова» (2006).
«Песни Виктора Резникова» (1981), «Песни из кинофильма «Как стать звездой» (1988), «Карточный домик» (1988), «Дай руку и прощай» (1993), «Песни Виктора Резникова» (2006).
Источники:
https://biographe.ru/znamenitosti/viktor-reznikov
https://24smi.org/celebrity/5037-viktor-reznikov.html
https://viktorreznikov.ru/biography
https://nicolaitroitsky.livejournal.com/11068913.html
https://fb.ru/article/253855/prichina-smerti-viktora-reznikova-biografiya-i-interesnyie-faktyi
https://biographe.ru/znamenitosti/viktor-reznikov
https://24smi.org/celebrity/5037-viktor-reznikov.html
https://viktorreznikov.ru/biography
https://nicolaitroitsky.livejournal.com/11068913.html
https://fb.ru/article/253855/prichina-smerti-viktora-reznikova-biografiya-i-interesnyie-faktyi
АНТИФИШКИ
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Я чуть о другом: хорошо все - таки, что певцы и музыканты должны иметь хотя бы минимальные вокальные данные и слух, иначе бы у нас на сцене и ТВ на веки - вечные воцарились поколения Боярских, Глушко, Газмановых, Галкиных и прочих Киркоровых.
Хотя уже были сольные концерты, пара альбомов и съёмки в фильмах.
- Хорошо, с первым номером отбой, кто у нас вторая в союзе, Ротару?!
И снял фильм "Душа", который в начале 80- стал одним из лидеров проката.