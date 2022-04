16 знаменитых обложек альбомов и их история

В Лондонской галерее The Photographers' Gallery (TPG) проходит выставка, посвященная уникальному виду искусства — обложкам альбомов. На выставке, получившей название For The Record: Photography & The Art Of The Album Cover, представлено более 200 обложек альбомов, среди которых — одни из самых культовых в истории.