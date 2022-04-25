16 знаменитых обложек альбомов и их история

Фотограф и фотожурналист Юджин Смит был до такой степени перфекционистом, что уничтожил большую часть своих ранних работ. У него была богатая карьера; до того, как он присоединился к Magnum Photos в 1955 году его работа в журнале Life во многом определила фотожурналистику. Он прославился своим мастерством как в техническом плане, так и в фотолаборатории. Эта фотография 1959 года называется «Телониус Монах репетирует в лофте».