16 знаменитых обложек альбомов и их история

В Лондонской галерее The Photographers' Gallery (TPG) проходит выставка, посвященная уникальному виду искусства — обложкам альбомов. На выставке, получившей название For The Record: Photography & The Art Of The Album Cover, представлено более 200 обложек альбомов, среди которых — одни из самых культовых в истории.
Обложка Nightclubbing считается одной из самых знаковых обложек альбомов в истории. Несмотря на скандальные отношения Гуда и Грейс Джонс, это, пожалуй, самая известная фотография певицы.
Брайан Гриффин: «Эта фотография была сделана в моей студии/спальне на Элсиндж-роуд в Уондсворте [южный Лондон] на моей кровати. Модель — Мартин Кроппер, которого я использовал в своих работах в то время. Первоначально снимок был сделан для моей книги «Brian Griffin Copyright 1978», а позже Аарон Сикс из Aura Records приобрел его для обложки альбома Tirez Tirez».
На самом деле на фотографии запечатлен не Том Уэйтс, а Лили и Роуз из гамбургского кафе Lehmitz.
Фотограф и фотожурналист Юджин Смит был до такой степени перфекционистом, что уничтожил большую часть своих ранних работ. У него была богатая карьера; до того, как он присоединился к Magnum Photos в 1955 году его работа в журнале Life во многом определила фотожурналистику. Он прославился своим мастерством как в техническом плане, так и в фотолаборатории. Эта фотография 1959 года называется «Телониус Монах репетирует в лофте».
Сотрудник художественного отдела Warner Brothers Джери Хайден, которой поручили просмотреть все снимки с этой фотосессии, чтобы выбрать окончательный вариант обложку альбома, сказала, что когда фотографию обрезали до квадрата, это добавило ей нечто уникальное, нечто «божественное», как будто Мадонна была мраморной статуей.
8. The Rolling Stones — Goats Heads Soup, The Rolling Stones Records, 1973. Автор Дэвид Бейли (дизайн Рэя Лоуренса)
Дэвид Бейли был другом Мика Джаггера и работал с Rolling Stones с 1964 года. Портрет Джаггера на обложке был примерно в натуральную величину на оригинальной 30-сантиметровой пластинке.
Французский певец Серж Генсбур в дрэг-образе для обложки Love on the Beat. Генсбур отказался от алкоголя за 12 дней до съемок с легендарным фотографом Уильямом Кляйном, чтобы выглядеть красивым.
10. Грейс Джонс - Island Life, Island Records, 1985. Автор Жан-Поль Гуд (дизайн Грега Порто)
Джонс поручила создать обложку Island Life своему тогдашнему партнеру Жану-Полю Гуду. Для ставшего культовым портретом Гуд объединил несколько снимков Джонс, в результате чего получилась эта гибкая и элегантная, хотя и сомнительная с точки зрения анатомии поза — и все это до того, как появился Photoshop. «Если вы не обладаете сверхъестественной гибкостью, вы не сможете сделать этот арабеск, — сказал Гуд. — Главное, что его не могла сделать Грейс, и это основа всей моей работы: создание правдоподобной иллюзии».
Брайан Гриффин: «Фотография была сделана в лондонском районе Саут-Бэнк, который, можно сказать, был моей студией под открытым небом, поскольку тогда у меня не было своей студии. Я влюбился в качество света, который проливался там. Это была самая быстрая съемка обложки альбома в моей практике, она заняла, может, четыре минуты. Я увидел это пятно света, образующее узор на мостовой, и сказал Джо: “Встань там!”».
Эта фотография Дайаны Росс, снятая Энди Уорхолом, стала обложкой ее 13-го студийного альбома.
Обложку альбома Rage Against the Machine украшает фрагмент знаменитой фотографии Малкольма Брауна, на которой запечатлено самосожжение вьетнамского буддийского монаха Тхить Куанг Дыка в Сайгоне в 1963 году. Монах протестовал против режима президента Нго Динь Зьема, притеснявшего буддистов. В 1963 году фотография и освещение этого события принесли Брауну награду World Press Photo of the Year.
У фотографа Иэна Макмиллана было очень мало времени, чтобы сделать этот снимок на камеру Hasselblad. Полицейский остановил движение, и Макмиллан поднялся по стремянке, установленной посреди дороги. Группа трижды перешла дорогу взад и вперед, а Макмиллан сделал всего шесть снимков. Пол Маккартни просмотрел пленку и решил, что пятый кадр был лучшим.
15. Graham Parker and the Rumour — The Parkerilla, Mercury, 1978. Автор Брайан Гриффин (дизайн Барни Бабблса)
Брайан Гриффин: «Меня нанял Дейв Робинсон из Stiff Records. Это была моя первая работа для обложки альбома, и она была снята в районе Саут-Бэнк в Лондоне рядом с галереей Хейворд. Идея сделать Грэма Паркера похожим на гориллу с помощью протезов принадлежала Дэйву. Этот альбом также стал моим знакомством с Барни Бабблсом, который разработал дизайн обложки».
16. Led Zeppelin — Physical Grafitti, Swan Song, 1975. Автор Эллиотт Эрвитт (дизайн AGI/Майка Дауда/Питера Корристона)
На обложке запечатлены два многоквартирных дома в Нью-Йорке по адресу 96 и 98 Сэнт-Маркс-Плэйс в Ист-Виллидж. Здания пятиэтажные, но четвертый этаж убрали с фотографии, чтобы подогнать ее под квадратный формат обложки. На концепцию оказала большое влияние обложка альбома Хосе Фелисиано 1973 года Compartments, на которой изображен двухэтажный браунстоун с фотографиями самого Фелисиано в окнах.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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