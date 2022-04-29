А встречали ли вы такое: 20 необычных музыкальных инструментов

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Чего только люди не изобретают ради извлечения новых, необычных звуков. Вот вам 20 музыкальных инструментов о которых вы, возможно, даже не слышали.
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Лютня арфы или арфа дитала - это музыкальный инструмент, сочетающий в себе функции арфы и лютни.
Кобыз, также кыл-кобыз, нар-кобыз — казахский национальный струнный смычковый музыкальный инструмент
Это единственный сохранившийся цитол, тип щипкового инструмента.
Поздняя версия псалмелодикона, которую в 1828 году изобрел Йоханнес Вайнрих, поэт и сапожник, живший в Хайлигенштадте, Германия
Celloridoo — музыкальный инструмент, сочетающий в себе смычковый инструмент, напоминающий виолончель, и диджериду
«Гитара», барная цитра, состоящая из деревянного нотоносца (бара) с металлическими струнами, тыквенного резонатора, подставки из пера.
Каждая струна плюриарки имеет свой гибкий стержень, удерживающий ее в натянутом состоянии. Струны настраиваются за счет переменной кривизны палочек
Источник:
АНТИФИШКИ
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