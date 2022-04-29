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А встречали ли вы такое: 20 необычных музыкальных инструментов

А встречали ли вы такое: 20 необычных музыкальных инструментов

Автор:
29 апреля 2022 15:58
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Музыка   изобретения   инструменты   музыкальные   необычное   факты   
1953
20

Чего только люди не изобретают ради извлечения новых, необычных звуков. Вот вам 20 музыкальных инструментов о которых вы, возможно, даже не слышали.

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Это единственный сохранившийся цитол, тип щипкового инструмента.


Источник:

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Метки: Музыка   изобретения   инструменты   музыкальные   необычное   факты   
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2  комментария
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182
bonli 19 минут назад
автор, резонно было б добавить видео со звуком каждого(ну какое есть) инструмента
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664
Виктор Глущенко 5 минут назад
Одна палка два струна - я хозяин вся страна .
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