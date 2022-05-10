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Экскурсия в резиденцию южнокорейских властей

Экскурсия в резиденцию южнокорейских властей

Автор:
10 мая 2022 23:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Южная Корея   интересно   музей   резиденция   синий дом   традиции   экскурсия   
7943
9

А вы хотели бы побывать на экскурсии в Белом доме или в Кремле? Согласитесь, было бы интересно посмотреть на то, как живут и работают политики.

Впрочем, если мы можем только догадываться, как выглядит убранство в резиденциях у глав государства, то жители Южной Кореи могут взять билет на экскурсию в резиденцию президента.

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Правда, так называемый корейцами «Синий дом» больше не является действующей резиденцией, так как свежеизбранный Юн Сок Ëль решил переместиться в центр столицы, где расположен офис

Минобороны. Таким образом южнокорейский политик хочет решить сразу несколько задач: стать ближе к народу и разрушить исторические устои.

Принято считать, что "Синий дом" ассоциируется с императорской властью, а Юн хочет строить демократическое общество.

Между тем, "Синий дом" был построен во времена династии Чосон в 1392 году и с тех пор был одним из главных архитектурных символов власти вплоть до падения империи в конце 19 века.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Южная Корея   интересно   музей   резиденция   синий дом   традиции   экскурсия   
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2  комментария
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14k
Bill 11 часов назад
Там через дорогу - целый этнографический комплекс Гэнбокгун. Там всё тоже самое, но значительно больше.
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38k
Игорь 2 часа назад
А вы хотели бы побывать на экскурсии в Белом доме или в Кремле?

Так ведь и туда и туда экскурсии водят. Не всюду, конечно...
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