Экскурсия в резиденцию южнокорейских властей

А вы хотели бы побывать на экскурсии в Белом доме или в Кремле? Согласитесь, было бы интересно посмотреть на то, как живут и работают политики.
Впрочем, если мы можем только догадываться, как выглядит убранство в резиденциях у глав государства, то жители Южной Кореи могут взять билет на экскурсию в резиденцию президента.
Правда, так называемый корейцами «Синий дом» больше не является действующей резиденцией, так как свежеизбранный Юн Сок Ëль решил переместиться в центр столицы, где расположен офис
Минобороны. Таким образом южнокорейский политик хочет решить сразу несколько задач: стать ближе к народу и разрушить исторические устои.
Принято считать, что "Синий дом" ассоциируется с императорской властью, а Юн хочет строить демократическое общество.
Между тем, "Синий дом" был построен во времена династии Чосон в 1392 году и с тех пор был одним из главных архитектурных символов власти вплоть до падения империи в конце 19 века.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Так ведь и туда и туда экскурсии водят. Не всюду, конечно...