Привет поневоле от гения древности

Природа человеческая такова, что уж очень нам хочется прикоснуться к величию. Или хотя бы постоять рядом, проникаясь духовностью или гениальностью знаменитостей. И такая возможность есть благодаря музеям, в которых хранятся, в том числе, очень необычные экспонаты.
И средний палец Галилея – как раз пример такого необычного экспоната. Хранится перст в музее истории науки во Флоренции. Но как часть тела гениального физика, математика, астронома и философа оказалась под стеклянным колпаком? Всем известно, что итальянский учёный опередил своё время. Из-за чего конфликтовал с церковью по причине разрушения её догм и подвергался гонениям.
Когда учёный скончался, злопамятные церковники не позволили похоронить его в семейном склепе. Максимум – в скромной безымянной могиле без памятника. Прошёл почти век (Галилей умер в 1642 году), прежде чем высшие католические чины признали своё несправедливое отношение к гению и реабилитировали его, дав заодно разрешение на перезахоронение.
В 1737 году тело эксгумировали и перезахоронили в базилике Санта Кроче. В числе присутствующих были учёные, вероятно, фанаты. И приобщиться к величию своего гениального коллеги они решили просто и нагло: украли несколько фрагментов тела, среди которых были позвонок, зуб и несколько пальцев рук.
Раритеты почти 200 лет курсировали по частным коллекциям, меняя хозяев. Потом на некоторое время они исчезли и всплыли только в 2009 году. Их приобрёл известный ценитель искусства Альберто Бруски и передал флорентийскому музею.
В настоящее время сувенир поневоле, помещённый в колбу в вертикальном положении, является частью экспозиции и вызывает у посетителей благоговейный трепет: гений словно укоризненно грозит пальцем сквозь столетия, безмолвно укоряя в… Да, во многом, ведь человечество за без малого 400 лет после смерти Галилея успело натворить массу глупостей.
Представители музея во Флоренции заявляют, что в подлинности частей тела не стоит сомневаться, поскольку она подтверждена анализом большого среза исторической документации.
Правда, хочется верить, что раритеты всё же вернутся туда, где им и должно быть – к останкам учёного, поскольку Альберто Бруски при передаче заявил, что именно воссоединение, пусть и через сотни лет, было его окончательной целью.
Источник:
АНТИФИШКИ
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