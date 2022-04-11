Привет поневоле от гения древности

Когда учёный скончался, злопамятные церковники не позволили похоронить его в семейном склепе. Максимум – в скромной безымянной могиле без памятника. Прошёл почти век (Галилей умер в 1642 году), прежде чем высшие католические чины признали своё несправедливое отношение к гению и реабилитировали его, дав заодно разрешение на перезахоронение.

В 1737 году тело эксгумировали и перезахоронили в базилике Санта Кроче. В числе присутствующих были учёные, вероятно, фанаты. И приобщиться к величию своего гениального коллеги они решили просто и нагло: украли несколько фрагментов тела, среди которых были позвонок, зуб и несколько пальцев рук.