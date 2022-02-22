Музейные вандалы: истории порчи экспонатов работниками музеев

Охранник утвердительно ответил, уточнив не их ли это картина. Подростки ответили утвердительно и дали ему ручку. Вот так, человек, который прошёл несколько горячих точек, был пойман на детский обман. Охранник признался, что и сам не особо оценил красоту, поэтому так легко поверил в то, что это может быть выставка детских рисунков.

Если вы думаете, что это нонсенс и такого никогда в истории до этого не было, то вы глубоко ошибаетесь.