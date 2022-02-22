Музейные вандалы: истории порчи экспонатов работниками музеев

Вы наверняка слышали историю об охраннике «Ельцин-центра» пририсовал глаза одной картине, тем самым нанеся ущерб в четверть миллиона. Благо он испортил картину ученицы Малевича Анны Лепорской.
Поначалу вандала долго не могли найти, а когда шестидесяти однолетнего ветерана Афгана и Чечни Александра Васильева вычислили, то все были в легком ужасе.
Как человек, который должен был охранять произведения искусства, нанёс ему ущерб, тем более такой странной выходкой. Мотивы горе офтальмолога ещё больше поразили общественность.
По словам обвиняемого, он пририсовал глаза силуэтам на картине, так как принял их за детские рисунки. Проверяя перемените Васильев заметил, как подростки стояли в недоумении, глядя на картину. Они обсуждали между собой, что картина пугающая и ей явно не хватает глаз. Девочки из компании обратились к нему с просьбой: : «Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете».
Охранник утвердительно ответил, уточнив не их ли это картина. Подростки ответили утвердительно и дали ему ручку. Вот так, человек, который прошёл несколько горячих точек, был пойман на детский обман. Охранник признался, что и сам не особо оценил красоту, поэтому так легко поверил в то, что это может быть выставка детских рисунков.
Если вы думаете, что это нонсенс и такого никогда в истории до этого не было, то вы глубоко ошибаетесь.
В 2016 году в Смитсоновском музее естественной истории было совершено сразу два преступления. Одно носило сенсуальный характер, другое же было связано с прочей экспоната музея. Виновник был один - охранник, который надругался над беззащитной мумией на фоне тяжелого бракоразводного процесса.
Неясно кому и что таким образом пытался доказать страж музея, но реставраторам пришлось потрудиться, чтобы восстановить паховую область жертвы.
Но не все жертвы вандалов с надписью секьюрити можно восстановить. В 2008 году в английском художественном музее Карнеги, через чур утонченный местный страж оскорбился от вида картины художницы Вии Цельминьш, оцениваемую более чем в миллион долларов.
Еще одной жертвой людей в форме стало походное кресло Наполеона Бонапарта. Экспонат смог пережить две мировые войны, но не выдержал веса французского охранника одного из корсиканских музеев. Кресло треснуло, как только мужчина приземлил на него свою пятую точку.
Попытка почувствовать себя на месте императора не осталась незамеченной. Кресло в итоге отреставрировали, а охранник не только лишился работы, но и был обвинен в порче предмета, имеющего историческую ценность.
Источник:
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Что, простите, проверяя?
"Одно носило сенсуальный характер, другое же было связано с прочей экспоната музея"
Сенсуальный... прочая... Да уж...
"Но не все жертвы вандалов с надписью секьюрити можно восстановить"
А без надписи секьюрити?
"через чур"
Чур меня...
Александр Васильев - ты красавчик!